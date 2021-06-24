В среду, 23 июня, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины презентовал брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны», в которой даёт советы на случай войны с Россией

Было объявлено, что это первый публичный продукт этого центра. Как рассказала глава центра Любовь Цыбульская, идея создать такую брошюру возникла после весенней эскалации на российско-украинской границе. Напомним, тогда обе стороны (Украина и РФ) стягивали к границе войска. В Киеве также заявляли об усилении группы войск на неподконтрольных территориях Донбасса.

Затем ситуация разрядилась, войска были отведены. Однако, по всей видимости, в Минкульте Украины убеждены, что эта разрядка временная. И не только в Минкульте. Как сообщила на презентации заместитель главы центра Татьяна Карась, пособие создавалось при участии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, Министерства обороны, аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и общественных организаций (в частности, это ОО «Детектор медиа»).

Любовь Цыбульская пояснила, что во время недавней весенней эскалации на границах Украины инициаторы «увидели, что есть запрос, увидели, как агрессор, как Россия работает с населением, пытаясь запугать, деморализовать». «Это третья мировая война» — Зеленский о новой эскалации в Донбассе © пресс-служба президента Украины

«А страх, паника, как известно, являются лучшим основанием для проведения таких дезинформационных операций», — сказала руководитель Центра.

По её словам, за образец взяли шведскую брошюру, которая «является чрезвычайно короткой, но содержит практические советы», и эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной опасности. Практические советы относятся к тому, «как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия».

В Киеве обеспокоены и подготовкой граждан к информационным атакам.

«Как по мне, наибольшей ценностью этой брошюры является то, что мы включили советы о том, как вести себя в информационном поле», — отметила Цибульская.

По её словам, брошюра будет распространяться как онлайн, так и в бумажном виде. Обещают напечатать около 100 тыс. экземпляров и распространять в первую очередь в южных и восточных областях страны. Брошюру также планируют перевести на несколько языков (русский, крымско-татарский, английский).

От кого же, по мнению деятелей украинского Минкульта, исходит опасность? Конечно же, от России.

«Мы в этой брошюре не говорим о какой-то абстрактной угрозе, — подчеркнула Цыбульская. — Мы чётко называем агрессора — Россию — оккупантом». Война между Украиной и Россией: Константин Сивков дал свой прогноз © кадр видео Украина.ру

Глава Центра добавила, что разработчики брошюры хорошо понимают, что в связи с этим им предстоит пережить «волну атак и нападок», и призвала «проверять, какие источники их распространяют».

Представитель ГСЧС Украины Александр Лещенко рассказал, что в ведомстве сразу же приняли предложение поучаствовать в создании брошюры, поскольку тема защиты населения не теряет актуальности: в последние годы, по его словам, «Украина находится в состоянии перманентного вооружённого конфликта».

В свою очередь, представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник подчеркнул, что презентуемое издание «очень актуально, причём актуально к большому сожалению».

«Поскольку угроза со стороны страны-агрессоры никуда не исчезает, и мы должны быть готовы к реагированию на любые вызовы и угрозы», — сказал он, добавив, что в случае чего ВСУ, конечно, придут на помощь мирному населению, но «многое зависит и от самих людей».

Например, от их способности не поддаваться паническим настроениям и не реагировать на дезинформацию, «мыслить критично, доверять только официальным источникам».

Прямо скажем, сегодня для людей на Украине это не самая простая задача — мыслить критично и при этом доверять официальным источникам. Одни такие источники заявляют о «войне с Россией», о «стране-агрессоре», другие источники, не менее официальные, приводят цифры товарооборота Украины с «агрессором». Так, по данным украинской Гостаможни, по итогам 11 месяцев 2020 года Россия была третьим после Китая и Германии крупнейшим торговым партнером Украины (8,5% от всего экспорта и 5,6% от всего импорта). Как это сочетается с заявлениями о "войне с РФ"? Антироссийские санкции Киева: Москва не оставит своих без поддержки © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Впрочем, по словам представителя военного ведомства, «надо понимать, что в украинских реалиях информационное пространство — это тоже поле боя», так что удивляться нечему. Мотузяник отметил, что если военные вооружены, то указанная брошюра «должна стать оружием для простых людей». Он добавил, что МО Украины и в дальнейшем готово подключаться к реализации подобных проектов.

Приравненную к оружию брошюру собираются распространять и в зоне конфликта в Донбассе. Отвечая на вопрос, как это будет сделано, принимавший участие в пресс-конференции начальник управления стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего ВСУ Андрей Островский сообщил, что «в ВСУ есть соответствующие силы и средства, которые способны распространить означенный продукт (брошюру. — Ред.) среди гражданского населения в зоне проведения операции Объединённых сил в случае поступления его в необходимом количестве».

Брошюра поможет не стать жертвой дезинформации, подчеркнула директор ОО «Детектор медиа» Галина Петренко, напомнив, что в период эскалации в апреле этого года в профессиональной среде шла дискуссия о целесообразности выпуска такого продукта, что тогда уже ширились «определённые панические настроения». Эскалация в Донбассе, «российский майдан» и свержение Путина. Версии © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

«И в тот момент стало понятно, что к информационному сопровождению этой ситуации должно подключиться государство», — сказала представитель общественной организации, выразив надежду, что данное пособие — только первый шаг.

По её словам, паника среди населения возникала по той причине, что «российские пропагандистские медиа и пророссийские медиа внутри Украины абсолютно не молчали в это время». При этом, продолжила общественница, некоторые украинские медиа «распространяли российские месседжи», в частности, о том, что «россияне будто бы не заинтересованы в войне, что Украина — это орудие в руках США…».

Галина Петренко предположила, что и в дальнейшем, в случае наступления неких исторических дат либо в случае проведения военных учений ВСУ с партнёрами, «снова можно будет наблюдать активизацию как минимум российской военной пропаганды».

Поговорили о дезинформации как о важной составной части «российской войны против Украины». По мнению участников презентации, она имеет целью «как подорвать доверие украинцев к власти, так и посеять панику среди населения таким образом, чтобы население, не доверяя власти, не доверяло властным официальным источникам информации». Это всё приравняли почему-то к подрыву критического мышления.

Думается, впрочем, что как раз общее недоверие к официозу и есть признак сохраняющегося ещё у значительной части граждан критического мышления. А попыткой его подрыва является именно распространение подобных брошюр, призывающих по сути на практике готовиться к реальной войне между Украиной и Россией. Любой разумный человек понимает, что такая война абсолютно не нужна ни россиянам, ни украинцам.