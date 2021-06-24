В среду, 23 июня, недалеко от крымского мыса Фиолент произошел инцидент с участием британского эсминца. Министерство обороны РФ сообщило, что эсминец «Дефендер» на три километра вошел в территориальную зону РФ в Черном море

Российские военные сначала предупредили «британца» о применении оружия, но тот не отреагировал. Затем российский сторожевой катер выполнил предупредительные выстрелы, а через 10 минут самолет СУ-24М сбросил в качестве предупреждения четыре осколочно-фугасных бомбы по маршруту следования эсминца. После чего «Дефендер» сменил курс и покинул российские территориальные воды.

В связи с инцидентом Минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе Великобритании. Военный эксперт объяснил, почему Британия отрицает обстрел своего эсминца у Крыма © кадр из видео Украина.ру

Telegram-канал «Картель» связывает британскую провокацию с трубопроводом «Северный поток-2».

«Почему именно Британия нагнетает, отправляя свой корабль к берегам Крыма, зная, что может получиться. Ответ простой: необходимо сорвать окончательный запуск СП-2 и усиление Германии, которая больше не будет зависеть от второстепенных стран, которые сейчас контролирует официальный Лондон», — пишет «Картель».

Прыжки британского льва

Факты пересечения российских границ военными судами и самолетами стран НАТО последнее время часто фигурируют в новостях, но обычно их выпроваживали лишь предупреждениями, без выстрелов и бомбометаний.

В ноябре прошлого года британский эсминец Dragon уже пересекал российскую границу возле мыса Херсонес, а в ответ на радио предупреждения российских военных притворялся «глухим» и заявлял о плохой слышимости сигнала.

В сентябре в ходе совместных учений британские парашютисты десантировались в Николаевской области Украины. Учения британское Минобороны хвастливо прокомментировало тогда следующим образом: «Мы высадились на заднем дворе России».

Комментарий, по сути, отражал отношение британцев к независимой Украине и реальные причины заинтересованности в таких учениях. Сенатор Цеков назвал учения НАТО в Черном море подготовкой к войне © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Новый же инцидент свидетельствует об эскалации напряженности в преддверии начинающихся 28 июня самых масштабных учений НАТО на Украине Sea Breeze, для участия в которых и прибыл британский эсминец.

Накануне инцидента секретарь СНБО Алексей Данилов летал на вертолете на пришвартовавшийся в Одессе эсминец, чтобы подписать там меморандум о развитии украинского флота и совместном строительстве военно-морских баз, в том числе и в акватории Азовского моря, куда путь лежит через Керченский пролив.

Капитан «Дефендера» Винс Оуэн подарил Данилову копию британской карты Чёрного моря, которая якобы доказывает, что оно не является «российским озером». Однако, даже судя по этой карте, копии античных карт, Великобритания вообще не имеет никакого к нему отношения, а территория нынешней Украины там именуется еще Скифией.

Чудеса политической эквилибристики

В Минобороны Великобритании попытались «уйти в несознанку» в связи с инцидентом 23 июня или сгладить ситуацию, заявив, что его не было, а российские военные применяли оружие не в связи с появлением их эсминца, а рамках своих плановых учений.

«Мы полагаем, что русские проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. В «Дефендер» не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывали бомбы», — заявила британская сторона. Корабль ВМФ РФ и американский эсминец чуть не столкнулись в Аравийском море – видео © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Британский корабль, по их словам, следовал в территориальных водах Украины, а таковыми они считают и воды вокруг Крыма. Подобный тон заявлений говорит о неготовности Великобритании повышать ставки, по крайней мере, до начала учений Sea Breeze. Признав инцидент, британцам надо было бы как-то отвечать (либо санкциями, либо новой провокацией), чтобы не уронить имидж в глазах своих «ястребов», ностальгирующих о былых временах Британской империи.

По сообщению Минобороны Великобритании, эсминец «Дефендер» осуществляет миссию по поддержке регулярного присутствия королевского флота на западных Балканах, то есть в районе бывшей Югославии. В Черное море он зашел для участия в учениях, цель которых «подчеркнуть союзнические обязательства по вопросам свободы навигации и ради заверений Украины, Грузии и Румынии в своей поддержке».

Тем не менее, Украина бросилась обвинять РФ в агрессии, поспешив заявить о «военном инциденте» еще до первой реакции Лондона.

«Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам», — заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович был не менее резок в оценке инцидента.

«Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины — серьезное нарушение международного права в ходе проведения международных учений.

В настоящий момент военно-политическое руководство Украины, во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по данному вопросу, которая будет доведена в короткое время по завершению консультаций», — заявил Арестович.

Столь воинственные заявления украинских политиков с акцентом на необходимости усиления взаимодействия с партнерами по НАТО могут быть скрывать и просьбу дать денег на «борьбу с российской агрессией».

Блогер Анатолий Шарий считает такой разнобой позиций достаточно нелепым. Ищенко рассказал, выдадут ли европейские власти Шария по требованию Украины © Facebook, Анатолий Шарий

«Британцы просто решили сохранить лицо и не вести дело к эскалации в чужой для них акватории. Но из-за эмоциональной реакции украинских чиновников вышло очень нелепо. Будто мы уже собрались на войну, а союзники на неё не пришли», — пишет Шарий.

Он также напоминает, что ранее Украина призывала международных партнёров надавить на РФ, закрывшую отдельные акватории Чёрного моря, и надеялась, что корабли стран Запада (в том числе Великобритании) будут сопровождать её судна через Керченский пролив, в качестве гарантии безопасности.

В этом контексте еще раз напомним слова британских военных о том, что цель их учений в Черном море — «свобода навигации», то есть долгосрочной целью провокаций может быть Крымский мост.

Поскольку Великобритания «ушла в несознанку», в следующих заявлениях представители Киева обвиняли РФ уже не в вооруженной агрессии, а в раздувании скандала на пустом месте.

«Весьма громкие заявления из РФ, которые абсолютно не подтверждаются британцами. Ни один здравомыслящий человек не будет полагаться просто на то, что заявляется российской стороной в таком контексте, имея опыт дезинформационной работы России в течение многих лет.

Возможно, россияне побоялись действовать жёстко, завидев британский эсминец, но отчитались о жёсткой реакции по своей вертикали наверх», — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, россияне пытаются взрастить инцидент из ничего, что противоречит предыдущим грозным заявлениям Кулебы и Арестовича.

В Крыму назвали провокацией заход эсминца Британии в территориальные воды РФ © © REUTERS / Yoruk Isik Джонатан Бил, который находится на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма, а факт стрельб и ранее подтверждали британцы, якобы приняв их за российские учения.

«Я на борту военного корабля в Черном море. Экипаж уже находился на боевых постах, приближаясь к южной оконечности оккупированного Россией Крыма. Системы вооружения на борту эсминца Королевского флота уже были заряжены», — сообщил британский журналист.

По сообщениям же британских властей их эсминец там лишь «совершал мирный обход».

Вероятно, теперь украинским политикам снова придется менять версию событий, пытаясь угнаться за противоречивыми британцами. В этом случае властям Украины приходится демонстрировать чудеса гибкости и несколько раз на дню пересматривать свою версию, словно герой чеховского «Хамелеона». Очень неудобно, когда у западных кураторов согласья нет.