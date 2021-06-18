Зуцы — это котлеты из грибов с хрустящей золотистой корочкой. О происхождении блюда известно мало — лишь то, что зуцы были наиболее популярны в Брестской области, откуда распространились по всей стране.
Блюдо не подавали на праздники, оно всегда считалось повседневной едой.
Для приготовления котлеток понадобятся грибы — шампиньоны и лесные, желательно белые. Использовать можно как замороженные, так и свежие.
Для сочности в зуцы добавляется сало, реже мясо, а контролировать густоту позволяет мука или панировочные сухари.
В старину зуцы готовили в печи, современные же хозяйки запекают в духовке или жарят на сковороде.
Для приготовления зуцев вам понадобятся:
- лесные грибы — 100 грамм;
- шампиньоны — 100 грамм;
- репчатый лук — 1 штука;
- сало — 50 грамм;
- яйцо — 1 штука;
- панировочные сухари — 80 грамм;
- сушеный тимьян — 1 ч. ложка;
- соль, перец, растительное масло.
Измельчите грибы в блендере или пропустите через мясорубку. Также измельчите лук и сало. Смешайте получившиеся массы и добавьте к ним яйцо. Посолите, поперчите, добавьте тимьян.
Тщательно перемешайте получившийся грибной фарш. Чтобы он был более густым, можно добавить 2-3 столовых ложки панировочных сухарей.
Насыпьте на тарелку панировочные сухари. Сформируйте из фарша котлетки, обваляйте каждую с двух сторон и отправляйте на разогретую сковороду с растительным маслом.
Жарьте зуцы на среднем огне до румяности с обеих сторон.
Подавать зуцы можно как холодными, так и горячими, со сметаной и зеленью.
Приятного аппетита!