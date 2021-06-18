Почти половину территории Белоруссии занимают леса, а их дары активно используются в национальной кухне. Из лесных грибов, например, белорусы готовят зуцы

Зуцы — это котлеты из грибов с хрустящей золотистой корочкой. О происхождении блюда известно мало — лишь то, что зуцы были наиболее популярны в Брестской области, откуда распространились по всей стране.

Украинская кухня: готовим боб-гуляш © Фото: delissimo.livejournal.com

Для приготовления котлеток понадобятся грибы — шампиньоны и лесные, желательно белые. Использовать можно как замороженные, так и свежие.

Для сочности в зуцы добавляется сало, реже мясо, а контролировать густоту позволяет мука или панировочные сухари.

В старину зуцы готовили в печи, современные же хозяйки запекают в духовке или жарят на сковороде.

Для приготовления зуцев вам понадобятся:

- лесные грибы — 100 грамм;

- шампиньоны — 100 грамм;

- репчатый лук — 1 штука;

- сало — 50 грамм;

- яйцо — 1 штука;

- панировочные сухари — 80 грамм;

- сушеный тимьян — 1 ч. ложка;

- соль, перец, растительное масло.

Измельчите грибы в блендере или пропустите через мясорубку. Также измельчите лук и сало. Смешайте получившиеся массы и добавьте к ним яйцо. Посолите, поперчите, добавьте тимьян.

Украинская кухня: рецепт гуцульского бигоса © Скриншот из видео

Насыпьте на тарелку панировочные сухари. Сформируйте из фарша котлетки, обваляйте каждую с двух сторон и отправляйте на разогретую сковороду с растительным маслом.

Жарьте зуцы на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Подавать зуцы можно как холодными, так и горячими, со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!