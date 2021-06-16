Министра внутренних дел Арсена Авакова через несколько месяцев ожидает отставка, уверяют связанные с Западом украинские СМИ. Последним шансом для министра является взятие под контроль родного города — Харькова

Об отставке Авакова сообщило 15 июня издание НВ со ссылкой на источники разной степени информированности в партии «Слуга народа».

«Осенью [Офис президента] попытается убрать Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять», — рассказал один из народных депутатов из партии власти. Аваков допустил теракты на украинском газопроводе после завершения «Северного потока-2» © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

При этом некоторые информаторы указали, что каким бы Аваков ни был, его увольнение уберёт единственный противовес президенту Украины Владимиру Зеленскому и превратит ОП в единоличный орган принятия решений в государстве.

В то же время источники отметили, что «окончательного решения по судьбе главы МВД президент не принял».

Изданием НВ владеет чешский гражданин Томаш Фиала. Он генеральный директор украинской инвестиционной компании Dragon Capital. Инвестиционным партнером Фиалы в рамках этой компании является фонд американского финансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management. Поэтому НВ на Украине называют «соросовским» СМИ. Да и политика издания — прозападная.

Однако о возможной отставке Авакова в ближайшее время сообщают и другие источники.

«Сейчас взаимоотношения Авакова и ОП находятся в стадии "охлаждения"», — указал 16 июня Telegram-канал «Легитимный», комментируя заявления «соросовских» СМИ об отставке Авакова.

Согласно данным канала, у Авакова есть два шанса удержать власть. И один из них находится на малой Родине Авакова — в Харькове.

Первая столица Украины и ключ ко всей стране

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков родился в 1964 году в посёлке имени Кирова близ Баку (ныне это один из районов столицы Азербайджана). Но прожив в АзССР всего два года, он вместе с семьёй уехал на Украину. И именно Харьков, где Аваков учился и делал первые шаги в бизнесе и политике, стал для него настоящей малой родиной. Зеленский заявил, что Аваков может лишиться должности главы МВД © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

Сегодня Харьков — один из важнейших городов Украины и ключевой населённый пункт на востоке страны. В 20-е годы ХХ века Харьков стал первой столицей Советской Украины. И хотя позже столицей стал Киев, Харьков продолжил оставаться одним из важнейших городов.

Даже события 2014 года не смогли полностью сломать город. Харьков не стал «идти в ногу» со всей страной, и декоммунизация и украинизация в городе шли не быстрым темпом. Подчас харьковской власти удавалось отстоять своё право на собственный взгляд на историю страны. Во многом это удавалось благодаря сильной власти мэра города Геннадия Кернеса. Он с Аваковым не дружил. Более того, в некоторых интервью Кернес отмечал, что за покушением на него стоит именно министр внутренних дел Украины.

При этом Кернес пользовался популярностью у харьковчан. И популярностью заслуженной: Харьков, в отличие от многих иных больших городов Украины, продолжал оставаться чистым, опрятным и нормально функционирующим городом и после событий 2014 года.

Но в декабре 2020 года Кернес умер. И встал вопрос о том, кто же возглавит город. Сейчас обязанности мэра города исполняет заместитель Кернеса — Игорь Терехов. Его считают близким к Авакову человеком. Так, именно он завёл в команду Кернеса людей, близких к Авакову.

«Терехов завёл в первый десяток списка людей Котвицкого—Авакова. Из-за изменения списка были конфликты. Кернес хотел обновить команду. И пообещал молодым людям там места. А когда Кернес заболел, Терехов поставил всех старых», — рассказывал после смерти Кернеса в комментарии изданию Hromadske депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

Среди людей, заведённых в «Блок Кернеса», оказался и бывший депутат от «Народного фронта», бизнес-партнёр Авакова Игорь Котвицкий.

Сейчас Терехов пытается завоевать среди харьковчан любовь. Для этого он даже копирует манеры Кернеса, чем вызывает насмешки у СМИ.

Смех смехом, но победа Терехова на выборах мэра города 31 октября может отстрочить отставку Авакова.

«Арсен Аваков имеет последний шанс усилить свои позиции через харьковский кейс, сделав из Харьковского региона свой оплот, но для этого необходимо победить на выборах мэра, поставив там полностью контролируемого своего человека в лице Терехова», — указывал Telegram-канал «Легитимный.

Тем более, как отмечает канал, к зиме встанет вопрос по делу Павла Шеремета, которое находится на контроле у президента страны — на пресс-конференции, посвящённой второй годовщине со дня инаугурации, Зеленский утверждал, что держит прямую связь с одной из обвиняемых в убийстве журналиста — Яной Дугарь. Кива опубликовал компромат на советника Авакова © Facebook, Илья Кива

И на той же пресс-конференции Зеленский заявил, что в случае провала дела Аваков должен уйти в отставку.

«Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром [Аваковым], сможет ли он остаться в такой ситуации. Нет. И он это знает. И мы понимаем сложность этого процесса», — указал Зеленский.

Но у главы МВД есть и ещё один — излюбленный козырь.

Ручные наци

Авакову приписывают контроль над «Национальным корпусом» — ультраправой партией на Украине. Её электоральные успехи невелики. Зато они несравнимы с её силовым ресурсом. Костяк партии составляют бывшие бойцы полка Нацгвардии «Азов».

«Азов» — уникальное формирование. Несмотря на то что в ВСУ и Национальной гвардии распространена бригадно-батальонная структура, «Азов» из батальона увеличили до полка, что позволило идейным националистам получить на вооружение в том числе и бронетехнику.

Ветераны полка активно задействованы в общественной и политической жизни страны. В своё время они даже пытались создать структуру, в чём-то даже параллельную полиции — «Национальные дружины». Психоз по-украински. Майдан между поражением и победой © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Акции протеста «Национального корпуса» сильно испортили в 2019 году предвыборное турне тогдашнего президента Петра Порошенко.

Не в последнюю очередь благодаря влиянию на ультраправых Аваков и удержался на посту при смене власти — ведь он, как никто другой, может обуздать улицу. Теперь, когда над ним нависла угроза лишения власти, Аваков может использовать радикалов.

«Источник дополняет, что на осень запланированы массовые протесты, которые также помогут Авакову в его "необходимости" для Банковой», — утверждает «Легитимный».

Однако и власть не намерена сдаваться. Другой популярный на Украине Τelegram-канал — «Резидент» — утверждает, что для Авакова увольнение может стать полной неожиданностью.

«Информации об отставке министра МВД внутри фракции нет, этот вопрос будут выносить быстро, чтобы Арсен Аваков не смог повлиять на процесс», — сообщил канал 15 июня. Нацисты во власти или власть у нацистов? Как «слуги народа» Зеленского уходят к Билецкому © nackor.org

Но и в этом случае Зеленский должен обладать внушительным силовым ресурсом для того, чтобы удержать власть. Украинский президент и так вызывает ненависть у ряда националистов и радикалов, поддерживаемых Западом (тут можно вспомнить о Сергее Стерненко). В случае если к ним присоединится аваковский «Национальный корпус», президенту придётся решать вопрос со всеми украинскими ультраправыми.

Два года назад, когда Зеленского поддерживало свыше 70% украинцев, в том числе и русскоязычных, купировать эту угрозу было бы гораздо проще. Но власть пошла на поводу у националистов, впрочем так и не завоевав ни их любовь, ни их лояльность. Теперь же Зеленскому придётся действовать куда как в более худших условиях.

Впрочем, у украинского президента есть ещё один вариант обезвредить ультраправых — отправить их на фронт. Но для этого ему нужна война в Донбассе.