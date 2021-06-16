В конечном итоге кампания закончилась фиаско украинской дипломатии. Саммит НАТО постановил, что двери альянса для Украины широко открыты (это систематически повторяется с 2008 года), но зайти в эти двери никак нельзя — вход только по ПДЧ, а его Украине в очередной раз не дали.

Тем не менее, во всей этой истории остаётся некоторая недоговоренность. Зеленский заявляет, что впредь проситься никуда не будет и ждёт приветственного адреса с подношениями, и тогда, может, подумает. Многие наблюдатели склонны считать это клоунадой, но мы полагаем, что всё серьёзнее.

«И чтобы им доплатили»: Захарова оценила амбиции Украины по вступлению в НАТО
«И чтобы им доплатили»: Захарова оценила амбиции Украины по вступлению в НАТО
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Интерес Зеленского

Большинство экспертов полагает, что цели Зеленского преимущественно внутриполитические. Собственно, это похоже на правду.

Во-первых, Зеленский окончательно сделал ставку на избирателей Петра Порошенко и не устаёт им объяснять, что он лучший Порошенко, чем сам Порошенко.

На что он рассчитывает, не совсем понятно, но рассуждать на эти темы поздно — поворот уже осуществлён.

Во-вторых, Зеленский так и не выполнил своё предвыборное обещание прекратить войну в Донбассе. Поскольку выполнить Минские соглашения не удалось (в немалой степени из-за негативного к ним отношения самих украинских избирателей), то Зеленский предлагает новый план завершения войны — путём вступления в НАТО. Избиратели должны поверить, что это приведёт к «деоккупации» без выполнения Минских соглашений, а к глобальной ядерной войне, напротив, не приведёт.

Мы, однако, хотим отметить, что тут есть и внешнеполитическая составляющая. Зеленский и его окружение не зря так свободно себя чувствуют и позволяют ставить условия НАТО.

Как показал опыт, Украина в любой момент может спровоцировать конфликт малой интенсивности на линии соприкосновения, и это, в свою очередь, вызовет внутриполитический кризис в США. Так было весной, когда Байден под давлением критики со стороны республиканцев был вынужден позвонить Зеленскому. Хотя звонок этот был ему не нужен и даже вреден. Всё же упоминание вместе слов «Байден» и «Украина» порождает разные нехорошие ассоциации…

В общем, Зеленский научился манипулировать США и использовал эту суперспособность уже дважды. И намекает на готовность использовать её дальше, если США не пойдут ему навстречу. США, похоже, задумались над тем, что помешает Зеленскому пользоваться этой способностью, если США таки пойдут навстречу.

«Вечный ПДЧ»: Марков раскрыл план НАТО для Украины
«Вечный ПДЧ»: Марков раскрыл план НАТО для Украины
© РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк

Ответ Байдена

Мнение Байдена относительно вступления Украины в НАТО также достаточно своеобразно.

Во-первых, по его словам, ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО.

Ранее почему-то считалось, что страны с незакрытым военным и территориальным конфликтом в НАТО не принимают. На самом деле формально это не так — в Североатлантическом договоре такой нормы нет.

Ст. 6 говорит только о том, что считать нападением на одну из сторон договора.

Кстати, а что происходит, если на сторону напали?

Ст. 5: «окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым».

Например: в 1938 году, когда Чехословакия оказалась перед угрозой агрессии, союзники по НАТО (НАТО тогда ещё не было, но союзники уже были) начали производить действия — вступили в переговоры друг с другом, в результате которых в 1939 году Чехословакия исчезла с политической карты мира.

Кстати, очень интересный момент: Байден упомянул о Донбассе, но не упомянул о Крыме…

Во-вторых, Байден прямо сказал, что сейчас Украину в НАТО брать не будут.

«Мой ответ — нет. Соответствие критериям — вот в чём дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий».

Особенно нас восхитило упоминание о коррупции — это что же, для того чтобы попасть в НАТО, Украине надо было довести до конца расследования коррупции семейства Байденов на Украине? Впрочем, Зеленский намёк понял и сразу же наложил вето на новую версию закона о недостоверном декларировании — чтобы показать готовность бороться с коррупцией.

Да и по поводу «плана действий» тоже интересно — это ведь и есть тот самый ПДЧ, который Украине не дают. Как его выполнить можно, если его нет? Наверное, так же, как Россия должна выполнять Минские соглашения, в которых ни слова не сказано о том, что она должна делать.

Но это, конечно, в шутку, а если серьёзно, то пресловутые «критерии» — вещь весьма размытая. Зеленский, например, полагает, что Украина соответствует критериям членства больше и лучше, чем некоторые члены НАТО, и мы не исключаем, что это правда.

НАТО и Украина: проблема актуальности
НАТО и Украина: проблема актуальности
© пресс-служба президента Украины

Так что если Байден и Путин ни о чём не договорятся (а вероятность этого весьма высока), то внезапно может оказаться, что Украина уже вполне «созрела» для членства в НАТО.

Правда, в этом случае даже и без всякой пятой статьи будет понятно, что война между Западом и Россией переходит из холодной в полугорячую фазу, — Путин ведь внятно указал, что членство Украины в НАТО та самая «красная линия», пересечения которой Россия терпеть не будет. И первым под раздачу должен попасть киевский режим…

В этом случае кое-кто в Вашингтоне вздохнёт с облегчением. Потому что одним ходом удастся представить Россию агрессором и избавиться от надоедливого и опасного союзника. И именно поэтому Зеленский может себя чувствовать в относительной безопасности — Путин никогда не делает то, к чему его пытаются принудить. Да и следующий украинский режим наверняка окажется ещё менее адекватным — разве что без какой-либо евроатлантической перспективы.

 