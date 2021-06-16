Активный обмен мнениями между Киевом и западными столицами накануне последнего саммита НАТО и встречи Байден-Путин вызвало всеобщее внимание. Это неудивительно – никогда ещё Украина так не рвалась в НАТО, причём напирая на то, что её должны принять и что Запад не выполняет некие свои обязательства

В конечном итоге кампания закончилась фиаско украинской дипломатии. Саммит НАТО постановил, что двери альянса для Украины широко открыты (это систематически повторяется с 2008 года), но зайти в эти двери никак нельзя — вход только по ПДЧ, а его Украине в очередной раз не дали.

Тем не менее, во всей этой истории остаётся некоторая недоговоренность. Зеленский заявляет, что впредь проситься никуда не будет и ждёт приветственного адреса с подношениями, и тогда, может, подумает. Многие наблюдатели склонны считать это клоунадой, но мы полагаем, что всё серьёзнее.

«И чтобы им доплатили»: Захарова оценила амбиции Украины по вступлению в НАТО © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Интерес Зеленского

Большинство экспертов полагает, что цели Зеленского преимущественно внутриполитические. Собственно, это похоже на правду.

Во-первых, Зеленский окончательно сделал ставку на избирателей Петра Порошенко и не устаёт им объяснять, что он лучший Порошенко, чем сам Порошенко.

На что он рассчитывает, не совсем понятно, но рассуждать на эти темы поздно — поворот уже осуществлён.

Во-вторых, Зеленский так и не выполнил своё предвыборное обещание прекратить войну в Донбассе. Поскольку выполнить Минские соглашения не удалось (в немалой степени из-за негативного к ним отношения самих украинских избирателей), то Зеленский предлагает новый план завершения войны — путём вступления в НАТО. Избиратели должны поверить, что это приведёт к «деоккупации» без выполнения Минских соглашений, а к глобальной ядерной войне, напротив, не приведёт.

Мы, однако, хотим отметить, что тут есть и внешнеполитическая составляющая. Зеленский и его окружение не зря так свободно себя чувствуют и позволяют ставить условия НАТО.

Как показал опыт, Украина в любой момент может спровоцировать конфликт малой интенсивности на линии соприкосновения, и это, в свою очередь, вызовет внутриполитический кризис в США. Так было весной, когда Байден под давлением критики со стороны республиканцев был вынужден позвонить Зеленскому. Хотя звонок этот был ему не нужен и даже вреден. Всё же упоминание вместе слов «Байден» и «Украина» порождает разные нехорошие ассоциации…

В общем, Зеленский научился манипулировать США и использовал эту суперспособность уже дважды. И намекает на готовность использовать её дальше, если США не пойдут ему навстречу. США, похоже, задумались над тем, что помешает Зеленскому пользоваться этой способностью, если США таки пойдут навстречу.

Ответ Байдена

Мнение Байдена относительно вступления Украины в НАТО также достаточно своеобразно.

Во-первых, по его словам, ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО.

Ранее почему-то считалось, что страны с незакрытым военным и территориальным конфликтом в НАТО не принимают. На самом деле формально это не так — в Североатлантическом договоре такой нормы нет.

Ст. 6 говорит только о том, что считать нападением на одну из сторон договора.

Кстати, а что происходит, если на сторону напали?

Ст. 5: «окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым».

Например: в 1938 году, когда Чехословакия оказалась перед угрозой агрессии, союзники по НАТО (НАТО тогда ещё не было, но союзники уже были) начали производить действия — вступили в переговоры друг с другом, в результате которых в 1939 году Чехословакия исчезла с политической карты мира.

Кстати, очень интересный момент: Байден упомянул о Донбассе, но не упомянул о Крыме…

Во-вторых, Байден прямо сказал, что сейчас Украину в НАТО брать не будут.

«Мой ответ — нет. Соответствие критериям — вот в чём дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий».

Особенно нас восхитило упоминание о коррупции — это что же, для того чтобы попасть в НАТО, Украине надо было довести до конца расследования коррупции семейства Байденов на Украине? Впрочем, Зеленский намёк понял и сразу же наложил вето на новую версию закона о недостоверном декларировании — чтобы показать готовность бороться с коррупцией.

Да и по поводу «плана действий» тоже интересно — это ведь и есть тот самый ПДЧ, который Украине не дают. Как его выполнить можно, если его нет? Наверное, так же, как Россия должна выполнять Минские соглашения, в которых ни слова не сказано о том, что она должна делать.

Но это, конечно, в шутку, а если серьёзно, то пресловутые «критерии» — вещь весьма размытая. Зеленский, например, полагает, что Украина соответствует критериям членства больше и лучше, чем некоторые члены НАТО, и мы не исключаем, что это правда.

Так что если Байден и Путин ни о чём не договорятся (а вероятность этого весьма высока), то внезапно может оказаться, что Украина уже вполне «созрела» для членства в НАТО.

Правда, в этом случае даже и без всякой пятой статьи будет понятно, что война между Западом и Россией переходит из холодной в полугорячую фазу, — Путин ведь внятно указал, что членство Украины в НАТО та самая «красная линия», пересечения которой Россия терпеть не будет. И первым под раздачу должен попасть киевский режим…

В этом случае кое-кто в Вашингтоне вздохнёт с облегчением. Потому что одним ходом удастся представить Россию агрессором и избавиться от надоедливого и опасного союзника. И именно поэтому Зеленский может себя чувствовать в относительной безопасности — Путин никогда не делает то, к чему его пытаются принудить. Да и следующий украинский режим наверняка окажется ещё менее адекватным — разве что без какой-либо евроатлантической перспективы.