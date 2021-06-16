На встрече президентов будет решаться в том числе «украинский вопрос», но главным будет обсуждение роли Китая: США нужно «оторвать» Москву от Пекина, считают политэксперты

В среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Начало намечено на 14:00 по Москве, согласованы почти все организационные моменты и повестка.

Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Узкий состав предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.

Помимо Лаврова в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Байден объяснился за оскорбительное высказывание о Путине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Их присутствие указывает на то, что Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Также, как уточнял Ушаков, разговор может коснуться Белоруссии и заключения Алексея Навального.

Как встреча двух президентов повлияет на ситуацию в мире и Украину в частности, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Как будет решаться «украинский вопрос»

Судьба президента Украины Владимира Зеленского и властей страны в целом будет решаться на встрече Путина и Байдена, уверен обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Уже после встречи будет понятно, какая судьба у Киева, у Зеленского и у всех остальных, «потому что там США и Россия или договорятся, или не договорятся».

«Скорее всего, не договорятся. Если не договорятся, то США продолжат прежнюю политику давления, опять на каждом шагу будут к месту и не к месту поминать Украину, и тогда у Зеленского все будет хорошо.

Если же договорятся, то в зависимости от того, в какую часть мира Украину вписали, так с ней и будут разбираться», — заявил политолог. Сергей Михеев: США потерпели неудачу с СП-2, но будут теперь душить потребителей российского газа © РИА Новости, Александр Натрускин

В целом же, указывает Ищенко, «украинский вопрос» будет решаться только в комплексе всех договоренностей между Россией и США, а такие договоренности не могут состояться без полного глобального урегулирования, «которое сейчас невозможно, даже если в Женеве Байден будет белым и пушистым».

«Потому что у США пока не складывается глобальное урегулирование с тем же Китаем, а Россия де-факто является союзником Китая. И отказываться от его поддержки она тоже не будет», — сказал эксперт.

НАТО не будет, но давление сохранится

Принципиальных изменений на украинском фронте в отношениях между Россией и Западом не будет, прогнозирует обозреватель РИА Новости Петр Акопов. По-прежнему будут тянуть в разные стороны, по-прежнему Запад будет использовать Украину для давления на Россию в самых разных вопросах, а Москва будет просто наблюдать за всем этим и ждать, когда внутриукраинские противоречия ослабят ее и позволят забрать.

Что касается вопроса Украины, считает Акопов, он будет обсуждаться на саммите Путин-Байден, но в числе вторых-третьих.

«Если Байден попытается говорить о том, что нужно менять минский формат, то, конечно, Путин резко будет против. Что касается мелких предложений дать гарантии транзита и прочее, то я не думаю, что Путин скажет что-то отличающееся от того, что он говорил последние годы.

В нынешних условиях говорить, что США отдадут Украину России, — это фантастика. Стратегия сдерживания России гораздо важнее для нынешних Штатов, чем любые соображения, касающиеся того, что можно избавиться от Украины и улучшить отношения с Россией», — пояснил политолог. Виталий Третьяков: США решили подкупить Путина, но он копает глубже © РИА Новости, Владимир Трефилов

В то же время никакого вступления Украины в НАТО не будет, добавляет Акопов: США по-прежнему будут использовать Украину для давления на Россию.

Граница сдвинется?

Скорее всего, на встрече президентов будет принято решение, что граница между Западом и Востоком, которая после 1991 года сместилась на Восток, сильно сдвинется на Запад по банальной причине: потому что у Запада больше нет ресурсов это все содержать. Такое мнение у российского политолога и экономиста Михаила Хазина.

Более того, продолжил он, есть страны, которые это понимают и в которых идут по этому поводу очень интересные процессы. Это, например, Польша.

«Но в Польше имеется национальная элита, а на Украине нет национальной элиты. Там есть большое количество хуторян, которые тянут всё, что даже не плохо лежит, а просто лежит. Поэтому ни о каких национальных интересах Украины речи быть не может в мировом пространстве», — заявил Хазин.

США нужно «задавить» украинских олигархов

Не стоит переоценивать влияние США на Украину, призывает руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Да, Штаты контролируют очень многие вещи в Украине, но нельзя говорить, что они способны «запаковать» Украину и отдать её Путину.

Дмитрий Дробницкий: Украина не выполнила ни одну из задач Запада и больше не нужна США © РИА Новости, Нина Зотина

«Более того, даже в разговоре Байдена с Зеленским, если отталкиваться от официоза, обсуждалось, зачем нужна судебная реформа американцам, — наверное, исходя из того, что их крайне не удовлетворил эксперимент с антикоррупционной вертикалью, они хотят положить свою руку, контролировать и судебную ветвь власти.

То есть антикоррупционная вертикаль не продемонстрировала должную эффективность и влиятельность в украинских реалиях. Не сработала. Теперь хотят еще антиолигархический дискурс», — отметил эксперт.

Что же касается самой встречи Путин-Байден, говорить там будут, полагает Золотарёв, в первую очередь о вопросе Китая.

«Стратегическая цель США — не допустить дальнейшего сближения России с Китаем. С Большой Евразией Вашингтону тягаться будет очень сложно. Он же не в тех кондициях, в которых находился в начале нулевых. И Байден это прекрасно понимает.

Поэтому я думаю, что глобальная стратегическая цель — договоренности по стратегическим вооружениям, для Байдена это конек еще с конца семидесятых годов, когда он впервые приезжал в Советский Союз. Разрядка, ограничения стратегических вооружений — это его любимая тема. И, возможно, Афганистан, ведь Соединенным Штатам важно контролируемо уйти оттуда, не бежать. А помочь им в этом может именно Россия.

В целом мир изменился, и в реалиях этого мира Соединенным Штатам придется-таки идти на компромисс. Возможно, уступая что-то, чтобы не потерять больше», — подытожил политолог.