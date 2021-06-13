До сих пор нет четкого ответа на вопрос, почему Майдан стал возможен и что все-таки произошло в те дни. Глава МВД Украины (2011-2014) Виталий Захарченко озвучивает свою версию событий

- Виталий Юрьевич, как же это все произошло тогда, почему правоохранители не смогли остановить протестующих, а власть, бежав из Киева, по сути сдала страну участникам госпереворота?



- Коротко и просто объяснить, почему стал возможен вооруженный госпереворот на Украине в виде Майдана — сложная задача. Я посвятил этому вопросу целую книгу «Кровавый Евромайдан — преступление века», где подробнейшим образом описал, как происходил захват власти, какие для этого нужны условия, но раз задача стоит рассказать просто о сложном — пойдем по основным пунктам.

Владимир Олейник о том, есть ли жизнь после госпереворота © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если есть это важнейшее исходное условие, тогда майданные перевороты становятся возможными в любой стране мира. Однако для их успеха нужны еще несколько составляющих.

Прежде всего это — вмешательство внешних сил, заинтересованных в государственном перевороте.

Именно, без внешнего заказчика такого переворота даже слабое государство, с наличием раскола внутри, свалить сложно. Поэтому активное участие иностранных спецслужб, дипломатов, НКО, которые используют внутренние противоречия государств и раскол их элиты, кратно увеличивают шансы на успех Майдана. Это второй по важности элемент, необходимый для цветного госпереворота.

Третье условие переворота — наличие боевиков, активных участников насильственных действий против власти. Теория Шарпа (американский идеолог цветных революций — Ред.) была бы абсолютно бесполезна, если бы предполагала в действительности лишь ненасильственные действия. Убеждение, что государство само рухнет от таких выступлений — прекраснодушный бред. Госпереворот возможен, только если есть силовой аспект, которому власть не может или не хочет противостоять. Мирные протестующие используются боевиками лишь как информационное прикрытие или, когда их выставляют как «живой щит» от правоохранителей, в нашем случае милиции.

Но главной целью и необходимым условием для любого Майдана является «сакральная жертва» из числа «мирных протестующих. Причем нужно понимать, что боевики любого Майдана — это не отдельные личности, а хорошо структурированные организации, заранее подготовленные и прикрываемые сверху (из властных структур и при том тайно) как частью политической элиты страны, так и иностранными спецслужбами.

Четвертое условие госпереворота — пассивность населения, которое в основной массе не поддерживает боевиков и участников протестов, но и не выступает против них. Без пассивного участия, а точнее неучастия, подавляющего числа общества никакой Майдан не был бы возможен в принципе. И тут важнейшую роль играют СМИ, которые десакрализируют власть, и прежде всего ее правоохранительные органы, преподнося обществу мысль о том, что правоохранители и власть в целом не просто плохи — они преступны, коррумпированы и их нужно свергать любыми способами.

Экс-глава МВД Захарченко пояснил, с чего началась гибель правовой системы Украины © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Сознательная ложь майдановцев, раздутая до невероятных размеров истерия, «борьба за все хорошее против всего плохого» преследуют только одну цель — добиться пассивности подавляющего большинства общества. Заставить их думать, что каждого лично слом государства не коснется и нет ничего фатального в нарушении Конституции и законов ради свержения «преступного режима».

На Украине в 2014 году политическая власть так и не смогла мобилизовать своих сторонников, коих было подавляющее большинство. Разрозненные выступления (особенно на востоке), конечно же, были, но власть не оказала им нужной организационной и идеологической поддержки, чтобы Антимайдан стал существенным показателем организованного сопротивления общества.

Просто о сложном. Что произошло с «Небесной сотней» на Евромайдане?

Подводя краткий итог, можно сказать: Майдан возможен лишь там, где общество и власть пассивны и разобщены. В противном случае никакие методички Шарпа не сработают. Это нужно знать и помнить в первую очередь народам России и Белоруссии и не допустить разрушительного украинского сценария в своих странах.