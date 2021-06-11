3 июня Харьюский уездный суд в Эстонии продлил содержание под стражей русского правозащитника Сергея Середенко

Свобода или свобода слова? За что в Прибалтике и Украине сажают в тюрьму журналистов © Андрей Лубенский

Неустановленные контакты с неустановленными агентами

С Сергеем Середенко мы познакомились в 2020 г. на онлайн-конференции портала RuBaltic, посвященной преследованиям оппозиционных русскоязычных журналистов в странах Балтии и Украине. В данном дискурсе Украина появилась не так давно, но уже успела занять прочное место среди стран постсоветского пространства с жесточайшей дискриминацией русского меньшинства как такового и голоса этого меньшинства в лице ряда журналистов, блогеров и общественных деятелей.

На конференции Сергей делился с коллегами своим опытом по отстаиванию прав русских в недружественной среде ультранационалистического государства. И опыт этот огромен. С 2000-х годов профессиональный юрист Середенко занимался правозащитной деятельностью, выступал за освобождение политзаключенных, за право для нацменьшинств на образование на родном языке, защищал участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине, выступал с докладами о нарушении прав человека на сессиях ОБСЕ. Когда-то Сергей даже сделал юридическую экспертизу идеологии и программы украинской ультраправой партии «Свобода», определив ее как фашистскую.

Деятельность Сергея Середенко была столь значительной, что он даже получил неофициальный статус «русского омбудсмена Эстонии». В итоге власти устроили ему такой остракизм, что он потерял работу по специальности и был вынужден трудиться обычным дворником в гимназии в Маарду. Тем не менее Сергей не перестал помогать людям. Он бесплатно консультировал правозащитников и русских активистов Литвы и Латвии, участвовал в международных конференциях, в соавторстве с Александром Гапоненко выпустил книгу о преследованиях русских правозащитников в Прибалтике, был членом непарламентской Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ).

Эксперт из Прибалтики рассказал, что русские люди региона думают о восставшем Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

И вот 2 марта 2021 г. Сергея задержали и, не сообщив никому, взяли под стражу. Только в конце марта друзья и соратники смогли узнать, куда пропал правозащитник, а в апреле гендиректор эстонской Полиции безопасности Арнольд Синисалу официально заявил, что Середенко задержан за «контакты со спецслужбами России». Иного и ожидать было нельзя. Правда, в чем заключались эти контакты и что в них противозаконного, общественности неизвестно. Эстонские политики Яна Тоом и Мария Юферева-Скуратовски запросили в правоохранительных органах информацию о Сергее Середенко и получили полный цинизма ответ. Оказывается, Генпрокуратура не может пока открыть подробности уголовного производства, поскольку задержанному еще не предъявлено обвинение, а значит важно обеспечить его презумпцию невиновности. Если вы предполагаете, что человек может быть невиновным, к чему содержание под стражей во время досудебного следствия? Он представляет опасность для общества? Какую? А почему домашний арест или электронный браслет — недостаточная для эффективного осуществления следствия мера пресечения? Ответов нет. Все как на Украине.

Несмотря на декларируемую презумпцию невиновности, Середенко заперли в одиночной камере без права на свидания и переписку. Друзья и родные нашли деньги на адвоката и передачи. Также обеспечили узника финансовой возможностью раз в две недели пользоваться услугами тюремного магазина — разрешено покупать там товары на сумму в рамках минимальной месячной зарплаты в Эстонии. Контактировать с Сергеем может только адвокат Владимир Садеков, но он не имеет права делиться подробностями до окончания следствия.

Цель — самооговор

Что на данный момент известно точно, так это фигурирующая в подозрении статья 253-1 Пенитенциарного кодекса Эстонии. Звучит она как «создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, направленного против Эстонии». Формулировка статьи настолько размыта, что привлечь и посадить на срок до 6 лет по ней можно любого гражданина, который, скажем, получает иностранные гранты на культурную или правозащитную деятельность в Эстонии — и это не нравится властям. Но дело в том, что Середенко отродясь никаких грантов не получал. Также очень сомнительно, что, работая дворником в школе, он мог осуществлять опасные для эстонского государства иностранные контакты. Да в это никто и не верит. Скорее всего, виновен Сергей лишь в том, что разоблачал дискриминационную политику властей Эстонии, называющих карателей СС национальными героями и лишающих русское меньшинство конституционных прав.

Двойные стандарты: почему в европейской тюрьме "русские шпионы" не толстеют © commons.wikimedia.org, Noel St. John

Итак, рискнем предположить, исходя в том числе из собственного опыта, что Середенко безо всяких объяснений держат в полной изоляции, не пуская к нему ни родственников, ни журналистов, т.е. оказывают физическое и моральное давление, исключительно с одной целью — самооговор и признание вины без суда, в котором придется предъявлять хоть какие-то доказательства. А доказательств нет и быть не может. Это обычная практика для СБУ, и вряд ли эстонская «охранка» действует иначе.

В апреле НКО «Русская школа Эстонии» написала обращения в ООН и ПАСЕ по вопросу Сергея Середенко, но обратной связи все еще нет. В мае евродепутат Татьяна Жданок, эстонский парламентарий Михаил Стальнухин и депутаты фракции «Русского союза Латвии» в Рижской думе обратились к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, требуя прекращения преследования гражданских активистов, проявления гуманности и изменения Сергею Середенко меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Учитывая решение суда от 3 июня, воз и ныне там. Если дискриминирующее часть своих граждан государство решило репрессировать защитника гражданских прав, апелляция к гуманности вряд ли чем-то поможет. Тем не менее долг каждого порядочного человека — поддержать Сергея Середенко в его неравной борьбе с несправедливой системой и героизирующим эсэсовцев режимом. Практика — критерий истины, и имеющаяся практика говорит: чем больший резонанс, чем больше упоминаний в СМИ, чем больше выступлений на международных площадках и обращений от уважаемых и авторитетных лиц и организаций, тем больше шанс, что система пойдет на попятную и отпрыгнет, а Сергей Середенко окажется на свободе.