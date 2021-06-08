На днях в сети всплыл доклад о низком морально-психологическом состоянии украинской армии в Донбассе генерал-майора ВСУ Владимира Кидоня, начальника управления оборонного планирования, замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ

Исследование проводилось в период эскалации конфликта весной этого года, с 1 марта по 25 мая. Охвачено было около 12 000 солдат и офицеров (1254 офицеров и 10515 сержантов и солдат), принимающих участие в ООС против республик Донбасса. Как показывает исследование, уровень морально-психологического состояния достаточно низкий. Солдаты и офицеры в большинстве своем не готовы участвовать в боевых действиях, не горят желанием повышать свои профессиональные навыки, злоупотребляют алкоголем и наркотическими средствами. В 4 бригадах командиры признались в ежедневном употреблении алкоголя, что, естественно, провоцирует рост числа преступлений в состоянии опьянения. ВСУ разместили «Грады» на железнодорожной станции в Донбассе - Народная милиция ДНР © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В докладе также отмечается, что вблизи линии соприкосновения в Донбассе украинские военнослужащие смотрят российские телеканалы ("Россия-1", "ТНТ", "НТВ"), так как сигнал украинских каналов очень низкий. В частях остро стоят проблемы неуставных отношений между военнослужащими и регулярных самоволок. Определенное влияние на морально-психологическое состояние имеет и отношение родных к их службе в ВСУ, а те зачастую отнюдь не испытывают гордости за военнослужащего.

В целом же результаты исследования для украинского командования должны быть крайне удручающими:

84% военнослужащих, принявших участие в опросе, не испытывают свою ответственность за результат боевых действий;

80% военнослужащих не готовы выполнять реальные боевые задачи;

72% военнослужащих низко оценивают свою готовность к участию в вооруженных конфликтах;

64% военнослужащих регулярно находятся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;

63% военнослужащих не уверены в своих товарищах по службе;

53% военнослужащих устали от длительного пребывания в зоне проведения ООС;

37% военнослужащих считают не престижным службу в ВСУ;

37% военнослужащих отмечает недостаточность обеспечения подразделения личным составом;

38% военнослужащих отмечают негативную оценку своей военно-профессиональной деятельности среди гражданского населения;

25% военнослужащих считают уровень боевой подготовки низким.

Как мы видим, «переход на стандарты НАТО» идет полным ходом. На общее моральное состояние негативно влияет и непрофессионализм непосредственных командиров. В докладе отмечается отсутствие работы с личным составом, факты вымогательства с солдат (переводы командирам на банковскую карту от 150 до 1000 гривен из солдатских премий), а также распределение личного состава на «любимчиков» и «неугодных». Минобороны по данным на 25 мая задолжало военнослужащим почти 1 миллиард гривен, что тоже вряд ли способствует росту морального состояния.

Кроме того, сам факт негативного отношения к ВСУ в подконтрольных Киеву районах Донбасса тоже играет свою роль. Какой бы ни была пропаганда официальных властей, рядовые солдаты, как правило, понимают, с кем они имеют дело по ту сторону фронта.

В штабе ООС 8 июня опровергли доклад, заявив о высоком моральном состоянии ВСУ, которые якобы «воюют с российской армией».

«Этот и другие информационные вбросы, размещенные на вражеских пропагандистских ресурсах, имеют целью создать в обществе атмосферу уныния и сомнений в возможностях украинских защитников противостоять агрессору. Призываем всех придерживаться информационной гигиены и пользоваться информацией из достоверных источников. Украинские воины ежедневно демонстрируют высокие морально-психологические качества, успешно сдерживая вооруженную агрессию Российской Федерации», — заявили в штабе.

Однако следует отметить, что информацию опубликовал первым Telegram-канал «Черговый ООС», который позиционирует себя, как украинский патриотический канал.

Тем не менее, данный доклад коррелирует с другими оценками морального состояния ВСУ. Напомним, что в 2017 году Начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковник Олег Друзь заявил, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении. После этого заявления полковник был уволен. ВСУ разместили бронетехнику в районе Станицы Луганской — Народная милиция ЛНР © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2019 году моральное состояние украинской армии оценил подполковник армии США Роберт Трейси, инспектировавший ВСУ на Яворивском полигоне львовской области, где инструкторы НАТО тренируют украинских военных. По его мнению, главная проблема Вооруженных сил Украины заключается в слабой качественной подготовке сержантского и офицерского корпуса, а также в пьянстве и воровстве.

«Украинские солдаты очень ленивые и жадные. На занятиях не хотят ничего делать, порой откровенно саботируют любое действие, исходящее от американских инструкторов. Кроме того, всегда надо быть готовым к тому, что украинский военный может украсть и перепродать любой попавшийся ему на глаза предмет», — сообщил американский военспец.

Особенно его возмутила тотальная коррупция в армии.

«Чем выше должность, тем больше взятка… Что поразило больше всего, так это откровенная коррупция. В украинской армии за любое продвижение по службе надо давать взятку. Причем не важно, хочет ли рядовой стать капралом или младший офицер хочет получить новую должность, любой из них должен за это заплатить своему старшему начальнику. И это является нормой для всей украинской армии. Существуют и свои расценки. Причем чем выше должность или звание, тем больше надо дать взятку. И никто никого не боится», — написал подполковник Трейси.

И уже в этом году уволенный Зеленским заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос пожаловался, что из-за плохого обеспечения, отсутствия мотивации и четкого понимания своих задач в Донбассе за последние два года уволились около 70 000 военнослужащих. ВСУ развернули РСЗО «Ураган» у границ Крыма и готовятся стрелять © Facebook, Операція об'єднаних сил

Существенную роль, конечно, играет изначальный подход к подбору кадров, поскольку благодаря коррупции в армии и на передовой чаще оказываются те, кто просто не сумел откупиться или уехать из страны, а у такого личного состава моральный уровень всегда крайне низкий. Наиболее мотивированными на Украине считались добровольцы националистических формирований, но их общее количество в рядах ВСУ и Нацгвардии относительно невелико. К тому же, как раз привилегированное положение и вседозволенность делает их бесконтрольными и способными воевать преимущественно с мирным населением.

Власти Украины и Генштаб о состоянии своей армии прекрасно знают, что и усиливает постоянные мольбы о членстве в НАТО. Однако в их совместной борьбе с РФ каждый хотел бы загребать жар чужими руками: в НАТО хотели бы воевать с Россией до последнего украинца, а власти Украины хотят, чтобы военнослужащие США принесли им на блюдечке Украину от Приднестровья до Кубани.