Как подчёркивает известный американский политолог Тед Гален Карпентер, тезис о том, что Украина - демократическая страна, которая нуждается в помощи США, притянут за уши. На самом деле при президенте Владимире Зеленском государство стало ещё более авторитарным, чем при его предшественнике Петре Порошенко, и такой партнёр Вашингтону совсем не нужен

«Настоящая Украина гораздо больше напоминает нелиберальные псевдодемократические системы. Это безрассудство — относиться к Украине как к союзнику Соединённых Штатов по стратегическим соображениям, и поступать так на основании предполагаемой демократической солидарности с нравственной точки зрения оскорбительно. Администрация Байдена должна как можно скорее отказаться от отношений с этим всё более одиозным клиентским государством», — с таким призывом в авторской статье для газеты The National Interest обратился старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

США попытались втянуть Украину в зону своего влияния сразу после того, как она стала независимым государством. О степени заинтересованности Вашингтона в этом вопросе свидетельствуют суммы, которые направлялись Киеву, например, в 1996 году из $641 млрд, предназначенных на демократизацию всех стран СНГ, одной только Украине предназначалось $225 млрд, то есть более 1/3. В стране активно действовала сеть американских НКО, которые через свои местные представительства реализовывали проекты по разработке избирательного законодательства Украины, учреждению политических партий и обучению наблюдателей для работы на избирательных участках, созданию лояльных Штатам СМИ, а также работали с молодёжью.

По признанию Конгресса США и USAID (Агентства по международному развитию, запрещённого в РФ), главным результатом американской публичной дипломатии стала «оранжевая революция» 2004 года, когда на фоне уличных протестов, к которым украинскую общественность готовили специалисты из-за океана, Верховный суд страны отменил результаты президентских выборов, на которых победил Виктор Янукович, и назначил новое голосование, впоследствии по итогам которого с перевесом в 7,79% выиграл Виктор Ющенко и возглавил Украину. Во время Майдана 2013-2014 годов американские политики даже не пытались скрыть своё участие в происходящем, регулярно прилетали в Киев и открыто выражали поддержку лидерам протестного движения.

«В политике Вашингтона присутствовал элемент мошенничества с тех самых пор, как администрация Барака Обамы поддержала так называемую революцию Майдана на Украине в 2014 году. Представители администрации, в первую очередь помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт, поощряли и оказывали помощь демонстрантам, которые стремились свергнуть законным образом избранное, но «пророссийское» правительство. Американское руководство настаивало, что эта революция была спонтанным продемократическим восстанием украинцев, выступивших против коррумпированного правления президента Виктора Януковича, хотя следы Вашингтона в этом революционном движении невозможно было скрыть», — пишет Карпентер.

В день очередного визита Виктории Нуланд в Киев 5 февраля 2014 года в интернете появилась запись её телефонного разговора с Джеффри Пайеттом, который состоялся, предположительно, после 24 января, третьего раунда переговоров президента Януковича и оппозиции. Американские дипломаты бурно обсуждали состав будущего правительства Украины, в частности, они сошлись во мнении, что включать в его состав Виталия Кличко, который сейчас руководит Киевом, не стоит, Пайетт также предупреждает, что проблемы могут возникнуть с председателем фракции националистической партии «Свобода» в Верховной Раде Олегом Тягнибоком и его ребятами. Дмитрий Дробницкий: Майдан на Украине США готовили с 1970-х годов © РИА Новости, Нина Зотина

«Я думаю, что Яценюк — это подходящий человек. У него есть опыт в экономических вопросах и вопросах управления. Что ему нужно, так это чтобы Кличко и Тягнибок оставались снаружи. Ему нужно разговаривать с ними 4 раза в неделю. Я просто думаю, что если Кличко попадёт внутрь и будет на этом уровне работать на Яценюка, то никакой работы не получится», — отвечала Нуланд.

Конечно, все помнят, как нынешний президент США Джо Байден, а во времена Майдана вице-президент, курирующий украинское направление, проводил совещания с членами украинского правительства, сидя на президентском месте. Кроме того, как стало известно из преданных огласке аудиозаписей телефонных разговоров, он прямым текстом раздавал указания Порошенко, бывшему тогда главой государства, какие законы нужно принять, кого на какие должности назначить, а кого уволить.

По словам Карпентера, администрация Байдена и её союзники в западных СМИ «охотно игнорировали уродливые аспекты «демократической» революции на Украине», в частности, участие в демонстрациях членов «вооружённых ультранационалистических и даже откровенно фашистских организаций», таких как «Свобода» и «Правый сектор», а неонацистский батальон «Азов» (деятельность всех трех организаций запрещена в РФ) был неотъемлемой частью ВСУ и аппарата служб безопасности президента Петра Порошенко.

«В годы после революции Майдана проявления ультранационализма и антисемитизма со стороны представителей экстремистских группировок на улицах Киева и других украинских городов стали обычным делом. Политика правительства Порошенко тоже становилась всё более авторитарной. Украинские чиновники преследовали политических диссидентов, ввели цензуру и не допускали в страну иностранных журналистов, которых они считали критиками правительства и его политики», — говорится в статье The National Interest. Радикалы, бандиты или террористы? Чьими услугами пользуется власть Зеленского © Facebook, Антон Геращенко

Однако, подчёркивает американский политолог, как бы плоха ни была ситуация при Порошенко, при нынешнем президенте Владимире Зеленском она стала ещё хуже, а в качестве доказательства своего утверждения напоминает последние события на Украине:

• в начале февраля правительство закрыло несколько независимых СМИ, якобы пророссийских, «на основе совершенно расплывчатых стандартов»;

• 13 мая суд отправил под домашний арест по обвинению в госизмене лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — «одного из самых откровенных критиков Зеленского»;

• «в середине апреля СБУ задержала в Харькове 60 демонстрантов, которые попытались выступить против действий местного городского совета. Власти не стали обвинять протестующих в насильственных действиях — на самом деле свидетельств такого поведения не было. Однако украинские службы безопасности, в свою очередь, заявили, что некие «пророссийские политические силы» отправили демонстрантов для проведения акций протеста, чтобы «оправдать возможные акты российской агрессии против Украины». К такому расплывчатому, эмоционально заряженному обвинению можно отнести практически любую политическую деятельность»;

• обыски агентов СБУ в Киевской городской администрации и в квартире мэра столицы Виталия Кличко.

По словам Карпентера, такие действия властей плохо вписываются в тот образ энергичной и толерантной демократии, который вокруг Украины пытаются создать представители американского внешнеполитического сообщества.

«За последние несколько месяцев правительство президента Украины Владимира Зеленского предприняло ряд шагов, от которых всё больше веет авторитаризмом. То, что США видят в Украине полезного (хотя и не слишком важного) партнёра в обеспечении безопасности, нельзя обосновать какими-либо реалистическими расчетами. Более того, такая позиция является без нужды провокационной по отношению к России. Попытки выставить Украину образцовой демократией, заслуживающей защиты со стороны Соединённых Штатов по моральным соображениям, притянуты за уши. В действительности такие попытки представляют собой отражение либо сознательной слепоты, либо наихудшей разновидности цинизма», — заявляет эксперт.

Американская пресса в период правления демократов всегда высказывалась в поддержку украинских властей, а теперь делает столь резкие заявления. Ранее тот же The National Interest призывал администрацию Байдена перестать подавать Украине сигналы о помощи, поскольку Киев может их неправильно истолковать, устроить эскалацию в Донбассе, которая впоследствии перерастёт в большую войну.

Во всей этой истории важно помнить, что постмайданная Украина — это целиком и полностью творение властей США. Вот теперь они довольствуются плодами своей работы.