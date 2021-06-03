Говоря об одесской кухне, нельзя не упомянуть форшмак – закуску, которую готовят чуть ли не в каждом доме и ресторане этого приморского города

Украинская кухня: рецепт крыжавки © Фото:1000.menu

Форшмак у европейских народов — горячая закуска из жареной сельди, мяса, сметаны и сыра. Как утверждают финны, именно форшмак был любимой закуской бывшего президента Финляндии Карла Маннергейма.

В еврейской кухне блюдо превратилось в холодную закуску из сельди и стало национальным символом.

Интересно, что для приготовления форшмака исторически используют сельдь самого низкого качества, так называемую «ржавую». Вымачивают ее часто в молоке (при подаче к молочной трапезе), а иногда и в крепком чае.

Представить одесскую кухню без форшмака невозможно — отдельно эту ассоциацию закрепили создатели сериала «Ликвидация».

« — Эмик, что Вы потеряли в том ресторане, Вы мне скажите.

- Вы не видели красивой жизни, мама!

- А что, разве нельзя покушать со вкусом дома? Я же с утра уже все приготовила: и гефилте-фиш, и форшмак, и синенькие…

- Ой, Вы, мама, не смешите меня!

- Ой вэй, как будто у него нет дома, у этого ребенка. Эта Циля откуда взялась на мою голову, гембель, ведет себя как румынская проститутка. Какое счастье, что твой папа не дожил до этого дня, когда он видел, чтоб ребенок пошел в ресторан от мамы. Мама готовит целый день…»

Для приготовления форшмака вам понадобится:

- филе сельди — 400 грамм;

- яйца — 4 штуки;

- лук репчатый — 0,5 штуки;

- яблоко кислое — 1 среднее или половина крупного;

- белый батон — 70 грамм;

- масло сливочное — 50 грамм.

Украинская кухня: готовим цвикли — идеальную закуску к мясу © Фото: pojrem.ru

Помойте и очистите яблоко и репчатый лук — их также бросаем в мясорубку, а затем добавляем к сельди и яйцам.

В массу добавьте мягкое сливочное масло, тщательно перемешайте. Замочите в воде белый батон, отожмите и измельчите. Добавьте в форшмак и окончательно перемешайте.

При желании форшмак можно подкислить лимонным соком, а также добавить в него растительное масло.

Подавайте с подсушенным хлебом.

Приятного аппетита!