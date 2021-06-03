Форшмак в переводе с немецкого — это «закуска», «еда перед едой». Блюдо пришло в еврейскую кухню из восточнопрусской, правда, изначально его рецепт был совершенно иным.
Форшмак у европейских народов — горячая закуска из жареной сельди, мяса, сметаны и сыра. Как утверждают финны, именно форшмак был любимой закуской бывшего президента Финляндии Карла Маннергейма.
В еврейской кухне блюдо превратилось в холодную закуску из сельди и стало национальным символом.
Интересно, что для приготовления форшмака исторически используют сельдь самого низкого качества, так называемую «ржавую». Вымачивают ее часто в молоке (при подаче к молочной трапезе), а иногда и в крепком чае.
Представить одесскую кухню без форшмака невозможно — отдельно эту ассоциацию закрепили создатели сериала «Ликвидация».
« — Эмик, что Вы потеряли в том ресторане, Вы мне скажите.
- Вы не видели красивой жизни, мама!
- А что, разве нельзя покушать со вкусом дома? Я же с утра уже все приготовила: и гефилте-фиш, и форшмак, и синенькие…
- Ой, Вы, мама, не смешите меня!
- Ой вэй, как будто у него нет дома, у этого ребенка. Эта Циля откуда взялась на мою голову, гембель, ведет себя как румынская проститутка. Какое счастье, что твой папа не дожил до этого дня, когда он видел, чтоб ребенок пошел в ресторан от мамы. Мама готовит целый день…»
Для приготовления форшмака вам понадобится:
- филе сельди — 400 грамм;
- яйца — 4 штуки;
- лук репчатый — 0,5 штуки;
- яблоко кислое — 1 среднее или половина крупного;
- белый батон — 70 грамм;
- масло сливочное — 50 грамм.
Отварите яйца вкрутую, пропустите их и филе сельди через мясорубку.
Помойте и очистите яблоко и репчатый лук — их также бросаем в мясорубку, а затем добавляем к сельди и яйцам.
В массу добавьте мягкое сливочное масло, тщательно перемешайте. Замочите в воде белый батон, отожмите и измельчите. Добавьте в форшмак и окончательно перемешайте.
При желании форшмак можно подкислить лимонным соком, а также добавить в него растительное масло.
Подавайте с подсушенным хлебом.
Приятного аппетита!