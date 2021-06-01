В понедельник, 31 мая, Одесский апелляционный суд отменил семилетний обвинительный приговор Сергею Стерненко, который тот получил в феврале за разбой и похищение человека. И это несмотря на то, что суд признал и похищение, и пытки

Стерненко и его сообщника — Руслана Демчука — приговорили к одному году условно. При этом самого Стерненко признали виновным по двум статьям, а по одной — оправдали.

Так, его оправдали по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса — разбой. А вот по ч. 2 ст. 146 — похищение — его признали виновным, но наказание не применили из-за истекших сроков давности дела. Лишь по ч. 1 ст. 263 УК — незаконное хранение оружие и боеприпасов — Стерненко признали виновным, дав три года лишения свободы с заменой на один год условно. Апелляционный суд приговорил Стерненко к одному году условно вместо семи лет тюрьмы © скриншот видео " 5 канал"

Впрочем, и этот вердикт суда не удовлетворил Стерненко.

«Сегодняшнее решение апелляционного суда сложно назвать справедливым. Но это лучше, чем то, что отчудил Приморский [суд], когда меня арестовал, да ещё и с конфискацией. По факту я получил судимость и год условно за 1 (один!!!!) патрон. Будем обжаловать в Верховном суде, конечно», — заявил Стерненко, поблагодарив своих соратников за поддержку, а адвокатов — за работу и профессионализм.

После у себя в Facebook он выложил видео — с тем, как с его ноги снимают электронный браслет. Под видео Стерненко написал, что будет добиваться ношения браслета для оппозиционного политика Виктора Медведчука.

А вот сторонние наблюдатели за процессом оказались поражены тем, как украинское правосудие скомпрометировало себя.

По сути, Одесский апелляционный суд узаконил применение пыток отдельной категорией украинских граждан.

Пыточных дел мастера

Депутата Коминтерновского поселкового совета и директора местного Дома культуры Сергея Щербича Демчук и Стерненко похитили 24 апреля 2015 года. Они избили его, выстрелили ему в спину и ногу из травматического пистолета, а позже — раздавили плоскогубцами палец на правой руке.

От Щербича требовали сложить депутатский мандат — мол, он «сепаратист» и бывший участник Антимайдана. Пытки прекратились лишь после того, как у депутата резко ухудшилось состояние.

«Состояние здоровья потерпевшего ухудшилось вследствие закрытой черепно-мозговой травмы в форме сотрясения головного мозга, кровоподтеков и ссадин лица, забитой-рваной раны крыльев носа, множественных ссадин ягодиц, передней поверхности правой голени, кровоподтеков нижних конечностей», — указывалось в обвинительном акте по делу Стерненко.

При этом у Щербича отобрали 300 грн. (около 1 тыс. рублей по курсу того времени) и сим-карты.

В конечном итоге Щербич пообещал сложить полномочия, и его отпустили, пригрозив расправой ему и его семье. Однако депутат от своего мандата не отказался.

«После того как я не сложил полномочия депутата, преследования не прекратились. Они приезжали туда, где я живу, и пытались ловить меня», — рассказывал сам Щербич. Няшный протест. Почему акция в поддержку Стерненко в этот раз была мирной © Марьяна Пецух/hromadske

У следствия хватало с избытком улик против Стерненко. Однако дело по похищению и пыткам тянулось шесть лет. И лишь в феврале 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко и Демчука к семи годам лишения свободы.

Правда, приговорили их по статье о разбое, совершённом группой лиц, вменив им кражу 300 грн. и сим-карт. Хотя мотивом нападения «активистов» на Щербича было явно не личное обогащение. Статья о пытках в приговоре не фигурировала, несмотря на всё пережитое депутатом.

Неудивительно, что в апелляции дело о разбое развалилось. Адвокаты указали на то, что Демчук и Стерненко вернули Щербичу телефон.

А вот по статье о похищении человека Стерненко оправдали в связи с истечением срока давности.

Стерненко наказали за хранение оружия — у него дома при обыске нашли пистолет. Но апелляция поставила под сомнение ряд экспертиз по оружию и вменила ему лишь найденный дома у Стерненко боевой патрон.

Таким образом, судьи Одесского апелляционного суда сделали всё, чтобы в Верховном суде Стерненко окончательно оправдали. Тем самым они продемонстрировали, чего стоит правосудие на Украине.

Приговор Зеленскому

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий уверен: исход дела Стерненко был известен заранее.

«Оправдание Стерненко, похищавшего и пытавшего человека, только на первый взгляд кажется полным абсурдом. Я предупредил с самого начала о том, что Зеленский лично дал слово, что Стерненко отмажут. Потому ноль удивления», — отметил он.

Однако даже депутаты из партии Зеленского «Слуга народа» оказались приговором Одесского апелляционного суда возмущены.

«Не совсем понимаю, зачем нам с сегодняшнего дня полиция. Ну что плохого, если кто-то кого-то похитил, пытал, ограбил или убил?» — указал член фракции «Слуги народа» в парламенте Максим Бужанский. Стерненко предложил пополнить обменный фонд Украины Джиганом © Джиган/Инстаграм

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш призвала не удивляться приговору Стерненко.

«Удивлены приговором Стерненко? Не стоит удивляться. В сущности, Стерненко и Зе-команда очень похожи. Масштабы разные, но суть одна — необходимость врать и всё уничтожать. Психология как у малолетних преступников. Ворон ворону глаз не выклюет. Жду, когда и убийство простят, и наркотики», — отметила она, вспоминая ещё об одном деле, по которому проходит Стерненко, — деле об убийстве человека.

В том, что Стеренко не понесёт наказание за убийство человека, уверен и одесский журналист, главред издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

«Думаю, с делом об убийстве будет та же история. Там срок давности десяточка, истекает в 2028 году. Сроки судебного рассмотрения у нас ничем не ограничиваются, думаю, легко дотянут. Украинские законы созданы не для того, чтобы защищать вас от стерненок. Они созданы для того, чтобы защищать от вас стрененок и их покровителей», — указал он.

В общем, практически все уверены в том, что судебное решение по Стерненко было несправедливым и принятым по указке властей.

Однако это не снимает ответственности и с судей Альбины Кадегроб, Руслана Котелевского и Вадима Прибылова.

Что интересно, до суда группа поддержки Стерненко раздобыла заключение Общественного совета добродетели — органа в системе судебной власти Украины — по этим судьям. Оказалось, что двое из них имеют негативные отзывы, а ещё один не прошёл квалификацию совета.

"Судді у справі Стерненка мають мати бездоганну репутацію та довіру громадськості" — сказали у спільній заяві депутатів фракції «Слуга Народу».



Реальність 👉2 з 3 суддів мають негативний висновок Громадської ради доброчесності, а 3й не закінчив кваліфікаційне оцінювання 🤦‍♀️ pic.twitter.com/y6SUnd9Isr — PROSUD (@ProsudInfo) March 30, 2021

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При этом судьям вменили также использование русского языка при принятии решений.

Всё это не должно вводить в заблуждение. Особенно если в будущем эти судьи захотят перебраться в Россию (как свидетельствуют недавние сообщения СМИ, украинцы активно интересуются покупкой недвижимости в Москве).

Именно эти судьи, как и Зеленский со Стерненко, виновны в том, что Украина превратилась в страну, где правосудие не действует.