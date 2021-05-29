Что представляет собой символ, изображённый на гербе Украины? Чем раньше являлся тризуб? Это древний знак собственности, знак рода, языческий амулет или масонский символ?

Версий значения и происхождения "странного символа", как называли его историки раньше, очень много.

Одна из них — в этом материале.

Сфендослав

«В гербе есть серьезные смысловые проблемы»: соцсети о новой украинской геральдике © Facebook, Александр Ткаченко

Кто был Святослав по национальности? На чём он ходил через пороги Днепра?

Почему не принял христианство? Как он разгромил Хазарию и разгромил ли?

Проклятый Ненасытец

До сих пор в биографии князя Святослава, сына князя Игоря и святой равноапостольной княгини Ольги, много неточностей и выдумок. Это касается даже хорошо известного места его гибели. Во множестве официальных публикаций (даже в Википедии) написано, что князь Святослав Игоревич, возвращаясь из болгарского похода в Киев, погиб в районе острова Хортица в битве с печенегами.

Князь Святослав погиб действительно в битве с печенегами, но не в районе острова Хортица, а возле одного из самых крупных порогов на Днепре Ненасытец. Произошло это в 972 году. Сейчас в этом районе находится село Никольское-на-Днепре, в память об этом событии установлена памятная плита. Именно там воевода Свенельд (воевода ещё его отца, князя Игоря) говорил упрямому Святославу: «Ообойди, князь, пороги на конях». Но князь решил идти вверх по Днепру. Не получилось — на порогах ждали печенеги.

Перезимовал там. Но погиб в попытке перейти Ненасытец в битве с печенежским князем Курей. Дальше, как всем известно, Куря сделал чашу из его черепа и пил из неё. Что там пили печенеги? Кумыс?

Это можно узнать у их предполагаемых этнических потомков — башкир и гагаузов. Воинственный кочевой народ не оставил письменных свидетельств, но известно, что основой питания печенегов была крупа, сваренная в молоке.

Хортица

Версия о Хортице возникла, видимо, из-за того, что в Запорожье установлен памятник авторства скульптора Вячеслава Клыкова. В 2005 году в честь 1040-летия победы Святослава над хазарами были установлены два памятника. Один — в Белгородской области, другой — в Запорожье. И оба вызвали споры и протесты. Против установки памятника в Белгороде выступила Федерация еврейских общин России. На щите, которым прикрывается поверженный князем хазарин, скульптор (тот же Вячеслав Клыков) изобразил Звезду Давида. В итоге памятник был установлен не в городе, а в Белгородской области. Звезда Давида со щита исчезла.

А против запорожского памятника выступило местное отделение общества "Просвита", родноверы и другие неравнодушные товарищи. Одним не нравилось то, что Святослав держит меч как "побеждённый" — по замыслу скульптора князь передаёт меч потомкам. Вторые были недовольны тем, что Святослав держит меч как крест. Известно же, что он был язычник и креститься отказался. "Дружина будет смеяться надо мной", — вежливо отказал он матери, княгине Ольге.

Запорожец на престоле

Так назвал князя Святослава историк Михаил Грушевский.

Но кто был действительно князь по национальности? Его мать, Ольга, могла быть происхождения варяжского. Могла быть из славянского рода. И могла быть из болгарского рода (версия очень распространенная в болгарской историографии).

Есть также версия, что Ольга была дочерью Вещего Олега — наставника и регента князя Игоря. А Вещий Олег был братом жены Рюрика, отца Игоря (тоже одна из версий). То есть Вещий Олег — дядя князя Игоря, а Ольга — его двоюродная сестра. Были они варяги, славяне или скандинавы — об этом ведутся многолетние споры, которые не закончатся никогда. Нет точных сведений.

Но то, что Святослав не имел никакого отношения к запорожцам, это точно. Грушевский использует красивый образ, пытаясь метафорически соединить воинственного князя русов и войско запорожское.

Скорее всего, по многим признакам Святослав признал бы в войске запорожском своих противников — печенегов. Печенеги тоже вели полукочевой образ жизни, стиль их военных действий был — внезапный быстрый набег, постоянно меняли союзников, испытывали презрение к договорам, государственность у них практически отсутствовала.

Сын архонта Ингора и архонтессы Элги (так называл его родителей император Византии Константин Багрянородный), Сфендослав, очень удивился бы такому нелицеприятному для него сравнению. И, пожалуй, отправил бы "историка" в поход на моноксиле погрести веслами.

Кто такие моноксилы

Это не кто, а что. Лёгкие суда-однодревки (собственно, на греческом слово "моноксил" и означает "одно дерево"). Конечно, это было не похоже на каноэ индейцев Северной Америки или на лодки-долблёнки эвенков. Суда, на которых русы доходили до Константинополя, должны были быть более мощными. Как говорится, чтоб и десант высадить, и добычу унести. Русы называли их ладьями и стругами, греки — моноксилами.

"Да будет известно, что приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии…" — говорил Константин Багрянородный.

Лёгкие суда с плоским днищем могли передвигаться и на море, и на реке, и по суше (волоком, или к ним приделывали для этого деревянные колеса). Нечто подобное такому моноксилу изображено на картине Василия Сурикова "Степан Разин". Это суда типа "река — море" были не очень красивы, не очень быстроходны, но для военно-торговых походов "из варяг в греки" подходили идеально. На этих судах невозможно было идти напрямую через море, как плавали сами греки. От Босфора по прямой до Херсонеса. "Моноксилы" шли вдоль берега, иногда их выкидывало на сушу. Но суда эти не вызывали насмешек у греков. Наоборот, Византия побаивалась воинственных русов на их моноксилах.

Кстати, именно так прибыла княгиня Ольга в свое время в Византию. Невероятная женщина! Сесть в какую-то лодку и отправиться через все пороги Днепра, через Чёрное море в Константинополь!

Хазария — страна иудейская

Самое известное "деяние" Святослава — разгром Хазарии. Он продолжил дело своего деда — Вещего Олега. "Отмстил неразумным хазарам".

Многие считают, что это страна была иудейского вероисповедания. Это заблуждение и привело к появлению древнего еврейского символа — Звезды Давида — на памятника Клыкова.

На Закарпатье побили рекорд по самому большому трезубцу из дерева © скриншот видео Телекомпанія М-студіо

По поводу даже самой оценки, чем же была Хазария, ведутся до сих пор научные споры. Был это полукочевой хищнический союз различных кланов или суперразвитое для своего времени государство (версия, ставшая популярной после исследований Льва Гумилёва). В любом случае разгром "неразумных хазар" был важнейшим моментом укрепления власти русских князей.

Основной бог хазар — бог неба Тенгри. Были в государстве и христианские, и исламские общины.

Однако сама правящая верхушка Хазарии действительно дважды меняла веру. Один раз приняли ислам, во второй раз приняли иудаизм (считается, что либо под влиянием купцов-иудеев, либо под влиянием одного из Каганов, Обадии, чья мать была иудейкой).

К моменту похода Святослава Хазарский каганат ослабел. Причина — внутренние гражданские войны, борьба за власть. Возможно, религиозные споры.

Вопреки распространенному мнению Хазария после победы Святослава не прекратила существование. Каган, двор, знать и многие жители столицы переждали нападение русов на островах в Каспийском море.

История Хазарии продолжалась, они приняли ислам. Но постепенно слабели, и в конце концов Каганат исчез.

А Святослав после победы вывез в Киев торговую элиту хазарского государства и поселил купцов там с почётом и удобствами. У них в Киеве появился свой квартал. По происхождению они были хазары и евреи, а по вероисповеданию — иудеи. Считается, что урочище Козар в Киеве, возле впадения в Днепр реки Почайны, это и было место поселения хазарских купцов. Ну а мы наконец подходим к вопросу, который вызывает уже 30 лет яростные споры.

Тамга

Один из самых спорных вопросов сегодняшней Украинской геральдики — что представляет собой "тризуб"? Возможно ли, что это хазарская тамга?

Тамга — родовой знак, клеймо, которое ставилось на скот и другое имущество. Это очень распространенное явление у большого количества народов. Живёт тамга как символ и сейчас. Например, тамга Гераев — правящей династии Крымского ханства — сегодня используется крымскими татарами в качестве национального символа.

В Конституции Украины сказано: "Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеской Державы Владимира Великого".

В публикациях тризуб называют "древним сакральным символом", "государственным знаком княжеской династии Рюриковичей". И, конечно, не обходится без курьёзов — "первое упоминание о тризубе встречается у Платона в описании одежды царей Атлантиды".

Поскольку Атлантида Платона — вымышленная страна — утопия, то никакого подтверждения исторической достоверности "сакральному символу" это не добавляет.

Однако "знак династии Рюриковичей", "Знак Княжеской Державы" — это такой же вымысел, как тризуб Атлантиды.

Никакой "Княжеской Державы Владимира Великого" не существовало. Это государство называлось Русь. Или Русская земля, или Русский каганат. Да и сам "князь Владимир" на самом деле назывался каган Василий.

"Спаси, Господи, кагана нашего"

Это надпись на стене собора Святой Софии в Киеве. Считается, что к Господу взывают родственники князя Святослава Ярославича (годы правления 1073 — 1076). Русских князей называли титулом каган, или хакан, и до крещения Руси, и после крещения. Митрополит Иларион прямо пишет: "великий каган наш Владимир" (о Владимире Святославовиче), "благоверный каган наш Ярослав" (о Ярославе Владимировиче). Митрополит был духовником князя Ярослава. Не только титул, но и имена князей были другими. После крещения Владимир стал Василием, а Ярослав — Георгием.

Византийские императоры называли русских князей "архонтами". Титул "князь" пришел на Русь из Болгарии в начале 12 века. И "князь Владимир" тоже очень удивился бы, узнав, как его, великого кагана и архонта, называют не очень благодарные и всё перевравшие потомки.

Языческий тризуб

Но вернёмся к "знаку Княжеской державы". Общего символа государства в то время не было. Каждый князь имел свои символы. Общего "знака династии" не было. Тризубцы и двузубцы были найдены на многих вещах, кирпичах, монетах. Но как герб это, конечно, не рассматривалось. Да и гербов государств тогда в основном ещё не было.

Это был знак собственности, что-то вроде личной подписи.

Почему же Владимир взял этот символ для своих денег?

Причины этого мы не знаем. Историки предполагают несколько. Одна из самых популярных версий — титул "каган", знак двузуба и тризуба были позаимствованы Святославом, а потом его детьми и внуками как знак того, что их держава равна Великой Хазарии.

Популярными были и двузуб (у Святослава и Ярополка), и тризуб (у Владимира и других князей).

Вообще же версий очень и очень много.

Одна из них. Князья (Святослав, Владимир) были военачальниками одного из хазарских кланов. Поход Святослава "на хазар" — часть какой-то внутренней хазарской междоусобицы.

Или Владимир использовал этот знак как языческий амулет. Да, Владимир принял православие и отказался от язычества. Но это не мешало ему оставить и некоторые языческие обычаи.

Ещё версия. Тризуб — символ того, что князь теперь контролирует часть хазарского государства. Это как бы его собственность.

Киев и Лондон разошлись во мнениях об украинском трезубце © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Петр Толочко, трезубец был обычным символом собственности. Кстати, на монете изображён сам Владимир в византийской короне. Владимир не был коронован. Поэтому изображение его в короне — это "претензия" на высшую власть, на то, что он равен императору Византии. Такое же символическое значение имела женитьба Владимира на Анне, сестре византийского императора.

Голубоглазая, светловолосая красавица Анна по прозвищу Руфа (Рыжая) совершенно не хотела выходить замуж за "руса", но император ее уговорил. Владимир захватил византийский Корсунь в Крыму (Херсонес) и угрожал пойти на Константинополь.

Таким образом, брак с Анной решал вопрос безопасности Византии и помогал получить военную помощь русов. Анне пришлось согласиться. "Иду как в полон, лучше бы мне здесь умереть", — так сама византийская принцесса воспринимала этот брак.

Но умерла она в Киеве, через много лет. Возможно, князья Борис и Глеб — её сыновья.



Мистический знак

"Загадочный знак" — так много лет называли исследователи тризубец Владимира. Ничего мистического и загадочного в нём вроде бы нет. Но многие тамги — действительно мистические символы, магические знаки. По крайней мере, частично в них есть такая смысловая нагрузка. Кроме того, этот символ — знак "восточного аристократа".

Тамга с трезубцем — известный атрибут монгольских родов, Волжской Булгарии, тувинских родов. Везде она означает "нахождение на государственной службе высокого уровня." Это аристократ, военачальник.

Что хотел сказать своей монетой князь Владимир? Что он продолжает считать себя аристократом Каганата?

Что он противопоставляет себя Византии как самостоятельный правитель, а не вассал, поставив личный знак собственности на обороте монеты, где изобразил себя же в византийской короне? В чем тоже был некоторый "вызов".

Хотел ли он сказать, что он великий шаман (знак, очень похожий на тризуб, часто встречается в изображениях шаманов). Или тамга в данном случае — простой коммерческий знак? Скорее всего, всё это вместе. Тризуб — это "знак собственности восточного аристократа". В Золотой Орде двузубцы и тризубцы означали принадлежность к правящему роду. У ногаев, киргизов, башкир двузубцы и тризубцы упоминаются как "ханская тамга", "султанская тамга".

Титул кагана исчез вместе со "знаками Рюриковичей". Уже в 12 веке, когда было написано "Слово о полку Игореве", русские князья называются князьями. А тризубцы и двузубцы были заменены на христианские символы.

Георгий Нарбут и другие масоны

Но как всё-таки тризуб оказался символом Украины? Это в определенной степени случайность. Тризуб был нарисован как символ УНР художником Георгием Нарбутом. Одобрен главой УНР Михаилом Грушевским. Изначально Грушевский предлагал сделать символом "золотой плуг на синем фоне". Рассматривали такие символы, как золотой лев (львовский герб), архистратиг Михаил (покровитель Киева). Но остановились на трезубце.

Он оставался символом державы и при гетмане Павле Скоропадском, и при главах Директории Владимире Винниченко и Симоне Петлюре.

Конечно же, есть и "конспирологическая" версия.

Это заговор "мирового правительства", которое таким образом утверждает вассальное отношение Украины к Великой Хазарии.

Не важно, что Хазарии не существует больше 1000 лет. Есть Великая Хазария, олицетворяющая власть хазарских и иудейских купцов. По сути мировое правительство.

Есть и ещё одна версия.

Масоны Грушевский и Керенский

Почти все члены Временного правительства, "уничтожившего царизм" в России в феврале — марте 1917 года, были масонами. Масоном был и сам Керенский. В годы перед революцией Керенский совершил три поездки в Киев и Харьков (в 1913, 1915, 1916), где были большие масонские ложи. Видимо, для координации будущего захвата власти.

Справедливости ради, надо сказать, что эти ложи другие, "настоящие" масоны считали политическими кружками, "парамасонскими" организациями. Но для политических целей они вполне годились.

Членами масонских лож были сам Грушевский, Скоропадский, Петлюра и автор будущего герба УНР Георгий Нарбут, многие члены правительства — Прокопович, барон Штейнгель, Шульгин, богатейший сахарозаводчик Терещенко (министр финансов Временного правительства). Все они входили в ложу "Великий Восток народов России". Ничего "масонского" в символе тризуба, скорее всего, не было.

Сами же главы УНР не были какими-нибудь "посвященными высокого градуса". Это действительно был политический кружок. Больше даже похожий на пародию на масонскую ложу. Впоследствии, в эмиграции, тем из них, кто желал продолжить "масонскую карьеру", приходилось заново проходить посвящение.

Грушевский остался в СССР, продолжил профессорскую карьеру и сам вспоминал впоследствии о "масонском прошлом" с неохотой.

Курьезы Барбадоса

Кроме Украины "сакральный символ" использован в гербе ещё одного государства — Республики Барбадос. Более того, совпадает и цвет барбадосского флага. На сине-желтом фоне гордо расположился тризуб. Сами барбадосцы поясняют, что это символ бога морей Посейдона. Синий цвет — море, жёлтый — песок их земли.

Удивительное совпадение!