В украинской кухне вареники соревнуются с борщом за звание самого канонического блюда. Никто не побеждает – эти двое только дополняют друг друга на столе украинца

Вареники, как и галушки, «засветились» в произведениях Николая Гоголя:

«Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. "Посмотрим, — говорил он сам себе, — как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану"», — пишет он в книге «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Несмотря на то что вареники уже давно стали классикой украинской кухни, впервые они появились совсем не на Украине. Родина вареников — Турция. Там это блюдо носило название «дюш-вар» или «дюш-вара». Украинцы начали назвать его на свой лад — вараниками, а затем и варениками, указав в названии способ приготовления.

Украинская кухня: рецепт чесночных пампушек к борщу © Фото: eda.ru

Существуют начинки, которые особенно любят в отдельных регионах Украины. Например, в Карпатах готовят вареники с овечьей брынзой, в Полесье — с пшенной кашей и толченой фасолью, на Волыни — с гречневой кашей с сыром, на Полтавщине — с вареной фасолью, иногда перетертой с калиной.

К сладким вареникам подают сметану, варенье, мёд, к соленым — сметану, жареный репчатый лук или мелко нарезанный зеленый.

Существует также «ленивая» версия вареников, они же творожные галушки. В них вообще не кладется начинка, но делаются они на основе творога.

На варениках на Украине даже гадают. В слепленные своими руками вареники вкладывают различные сюрпризы — это может быть монетка, зернышко, ниточка, перец горошком и т.д. У каждого из предметов свое значение, которое раскрывает будущее человека. Главное, конечно, не проглотить предсказание, а аккуратно раскусить вареник и достать.

Для приготовления вареников с вишней вам понадобятся:

- вишня — 200 грамм;

- пшеничная мука — 400 грамм;

- вода — ½ стакана;

- куриное яйцо — 1 штука;

- соль — 1 чайная ложка;

- сахар — 100 грамм.

Промойте вишню и извлеките из нее косточки (желательно, чтобы вишня была кислой).

Украинская кухня: готовим сладкий львовский пляцок © Фото: Повар.ру

Раскатайте тесто и вырежьте из него стаканом кружки. В каждый кружок положите по 3 или более вишни, посыпьте половиной чайной ложки сахара и аккуратно заверните, защипывая края.

Отправьте вареники в кипящую воду и варите, пока они не всплывут на поверхность (3-5 минут).

Готовые вареники положите на тарелку и добавьте к ним немного сметаны. Также их можно присыпать сахаром.

Приятного аппетита!