Буженину современные украинцы все чаще покупают в магазине. Так, конечно, быстрее, но как же прочувствовать настоящую украинскую кухню, если не попробовать приготовить это вкуснейшее блюдо самому?

Буженина была привычным блюдом лесных народов Побужья (историческая область, расположенная по верхнему и среднему течению реки Южный Буг, на территории в том числе современной Николаевской области). Кабаньего мяса было в достатке, его готовили разными способами. Один из них, запекание, оказался самым практичным и отлично сохранял свойства продукта.

Именно благодаря бужанам буженина и получила свое название.

Украинская кухня: рецепт вкуснейших голубцов © Фото: 1000.menu Анны Иоанновны.

Буженину на Украине, да и в других постсоветских странах, часто готовят на новогодние праздники: она хороша и в горячем виде, и в охлажденном.

Для приготовления буженины вам понадобятся:

— свиной окорок — 1,8 кг;

— чеснок — 1 головка;

— соль — 1 ст. ложка;

— приправы для мяса — 1 ст. ложка;

— лавровый лист — 5-6 штук.

Лучше всего для буженины подойдет свиной окорок без косточки. Вам нужно свежее мясо с небольшими прожилками жира — именно из такого получается нежнейшая буженина.

Обмойте мясо в холодной воде, дайте стечь.

Обрежьте толстые пленки, если они есть. Очистите чеснок, крупные зубчики нарежьте вдоль, чтобы ими было удобнее нашпиговать мясо.

Тонким острым ножом проделайте в мясе дырочки и нашпигуйте его чесноком по всей поверхности. Каждое отверстие сожмите, чтобы через них не вытекал мясной сок.

Украинская кухня: рецепт аппетитной шпундры © Фото: smak.ua

Подготовленный кусок поместите в рукав для запекания, со всех сторон обложив лавровым листом, и положите в разогретую духовку. Буженина должна запекаться при 180 градусах около 1 часа, но при этом за мясом необходимо присматривать и корректировать температуру, если необходимо.

Чтобы проверить буженину на готовность, нужно проткнуть ее металлическим штырьком: если из отверстия идет прозрачный сок, то мясо готово, если в нем все еще есть кровь — увеличьте время готовки.

Готовое мясо вынимаем из рукава и подаем на стол. Если вы хотите подать буженину в качестве холодной закуски, то хранить ее удобно в холодильнике завернутой в фольгу или пергаментную бумагу.

Приятного аппетита!