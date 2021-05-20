Буженина была привычным блюдом лесных народов Побужья (историческая область, расположенная по верхнему и среднему течению реки Южный Буг, на территории в том числе современной Николаевской области). Кабаньего мяса было в достатке, его готовили разными способами. Один из них, запекание, оказался самым практичным и отлично сохранял свойства продукта.
Именно благодаря бужанам буженина и получила свое название.
Историки также отмечают, что буженина была любимым блюдом российской императрицы Анны Иоанновны.
Буженину на Украине, да и в других постсоветских странах, часто готовят на новогодние праздники: она хороша и в горячем виде, и в охлажденном.
Для приготовления буженины вам понадобятся:
— свиной окорок — 1,8 кг;
— чеснок — 1 головка;
— соль — 1 ст. ложка;
— приправы для мяса — 1 ст. ложка;
— лавровый лист — 5-6 штук.
Лучше всего для буженины подойдет свиной окорок без косточки. Вам нужно свежее мясо с небольшими прожилками жира — именно из такого получается нежнейшая буженина.
Обмойте мясо в холодной воде, дайте стечь.
Обрежьте толстые пленки, если они есть. Очистите чеснок, крупные зубчики нарежьте вдоль, чтобы ими было удобнее нашпиговать мясо.
Тонким острым ножом проделайте в мясе дырочки и нашпигуйте его чесноком по всей поверхности. Каждое отверстие сожмите, чтобы через них не вытекал мясной сок.
Мясо натрите солью, обильно посыпьте специями. Отставьте в холодильнике на 2-3 часа, чтобы оно получше пропиталось.
Подготовленный кусок поместите в рукав для запекания, со всех сторон обложив лавровым листом, и положите в разогретую духовку. Буженина должна запекаться при 180 градусах около 1 часа, но при этом за мясом необходимо присматривать и корректировать температуру, если необходимо.
Чтобы проверить буженину на готовность, нужно проткнуть ее металлическим штырьком: если из отверстия идет прозрачный сок, то мясо готово, если в нем все еще есть кровь — увеличьте время готовки.
Готовое мясо вынимаем из рукава и подаем на стол. Если вы хотите подать буженину в качестве холодной закуски, то хранить ее удобно в холодильнике завернутой в фольгу или пергаментную бумагу.
Приятного аппетита!