Президент США Джо Байден, по неофициальной информации, собирается смягчить санкции против одних участников российского энергетического проекта и ввести их против других. Поможет ли такой ход остановить строительство газопровода, готового уже на 95%?

Новостной портал Axios сообщил, что Белый дом пересмотрел свою стратегию по «Северному потоку — 2».

По информации двух источников, Госдепартамент 19 мая направит в Конгресс обязательный отчёт со списком компаний, которые участвуют в реализации проекта и подпадают под санкции. Несмотря на то что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG есть среди них, дипломаты откажутся вводить против компании и её исполнительного директора Маттиаса Варнига какие-либо ограничительные меры, ссылаясь на национальные интересы США. Впрочем, это решение может быть изменено в любой момент. При этом внешнеполитическое ведомство призовёт конгрессменов ввести санкции против четырех кораблей, задействованных в строительстве газопровода, и четырех связанных с ними компаний. Китай вместо «Северного потока – 2». В Украине меняется структура экспорта © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Таким образом, складывается ситуация, при которой вводятся санкции против судов, но не вводятся санкции в отношении ответственной за проект компании. <…> Решение показывает, что администрация Байдена не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода, а также то, с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден в сопряжении действий и риторики жёсткого подхода к России», — говорится в статье.

Власти США пришли к выводу, что единственный способ остановить проект — это ввести санкции в отношении конечных потребителей газа в ФРГ, однако они не намерены портить отношения с Германией из-за «Северного потока — 2».

После того как эта информация просочилась в прессу, Госдепартамент распространил письменное заявление руководителя пресс-службы Неда Прайса по итогам телефонных переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД ФРГ Хайко Мааса, в котором говорится, что американский дипломат подчеркнул в беседе с коллегой, что Вашингтон выступает против газопровода.

Официально внешнеполитическое ведомство США, конечно, всячески отрицает даже малейшую возможность смягчения позиции по такому принципиальному вопросу, как противодействие российскому энергетическому проекту. Представитель Госдепартамента, комментируя российским СМИ сообщение Axios, заявил: «Мы продолжим изучать организации, вовлечённые в потенциально подпадающую под санкции деятельность. Мы ясно заявили, что компании, участвующие в «Северном потоке — 2», рискуют подвергнуться санкциям. Администрация Байдена дала ясно понять, что газопровод «Северный поток — 2» — это российский геополитический проект, который угрожает энергетической безопасности Европы и Украины, союзников и партнёров по НАТО на восточном фланге». Симонов сказал, что Россия точно не будет делать с Украиной после завершения «Северного потока — 2» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Тем временем консалтинговая компания Exploration&Production Consulting опубликовала интервью руководителя компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона с оценкой прямых и косвенных потерь Украины от запуска «Северного потока — 2». По словам чиновника, речь идёт о $5-6 млрд в год. Он уточнил, что $1,5 млрд составят убытки страны из-за прекращения Россией транзита, а это повлечёт за собой транспортировку газа из Европы, что будет обходиться на $50 дороже за кубометр, в результате потери экономики вырастут ещё на $2-3 млрд. Макагон предупредил, что если подорожает газ, то подорожает весь украинский экспорт, например, удобрения, кроме того, подорожает газ и для населения, соответственно, станет больше получателей субсидий.

Информацию Axios об отмене санкций против оператора «Северного потока — 2» и его исполнительного директора подтвердили источники газеты Politico, но при этом они подчёркивают, что за счёт введения ограничений против судов власти США всё же рассчитывают задержать завершение строительства газопровода, несмотря на его готовность на 95%.

Госдепартамент представит отчёт Конгрессу 19 мая, но текст документа могут опубликовать позже. С высокой долей вероятности так и будет, поскольку в этот день Блинкен собирается поднять тему «Северного потока — 2» на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Рейкьявике на полях министерской сессии Арктического совета. Однако заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в общении с журналистами подчеркнул, что Москва не обсуждает тему «Северного потока — 2» с американцами по двусторонней линии, никакого диалога по критериям отмены санкций, которые считает незаконными, не ведёт по принципиальным соображениям. Он добавил, что Соединённым Штатам со всех точек зрения было бы правильно воздержаться от дальнейших деструктивных шагов. Захарова жестко ответила Зеленскому по «Северному потоку — 2» © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Комментируя публикацию Axios, дипломат заявил: «Мы, как и вы, видели только сообщения СМИ. Если эти утечки в СМИ оправдаются, значит, какой-то проблеск нормальности в американской политике появится, но первая ласточка весны не делает. Нам надо будет дальше смотреть, превратятся ли эти эпизодические проявления здравого смысла в нечто большее. Тогда, наверное, появится перспектива для постепенного перехода к нормализации двусторонних отношений».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призвал не спешить с выводами, поскольку никаких официальных подтверждений о готовящейся отмене санкций от американской стороны не поступало, а сообщения СМИ вряд ли можно воспринимать как сигнал. Тем не менее, по словам представителя Кремля, факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный. Не получали уведомлений о планах США и немецкие власти, сообщила официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе.

Окончательная судьба «Северного потока — 2» может решиться в предстоящие 12 месяцев, считает министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«Я не инженер, а политик. Проблемы, которые сейчас есть, заключаются не в отсутствии соглашений. Много разрешений получены не только в Германии, но и в скандинавских странах, там, где ведётся прокладка трубопровода. Сейчас не достроено совсем немного, и это (завершение проекта. — Ред.) зависит от того, как быстро пройдут работы по прокладке», — заявил политик, выступая на 25-й конференции «Потсдамские встречи».

Министр подчеркнул, что, с одной стороны, «Северный поток — 2» — это частно-коммерческий проект, но с другой — он очень сильно ассоциируется с политическими вызовами и проблемами, поэтому для Берлина было очень важно, чтобы параллельно с развитием «Северного потока — 2» также гарантировали транзит газа через Украину.

Россия никогда, даже в самые кризисные моменты двусторонних отношений, и не собиралась отказываться от украинского маршрута транспортировки энергоресурсов, наоборот, подчёркивала, что чем больше путей поставок, тем лучше.

Альтмайер отметил, что неуверенность относительно проекта «Северный поток — 2» в ЕС появилась из-за разногласий в отношениях России и Запада, вызванных, в частности, ситуацией на Украине, но это недоверие нужно развеять. Он обратил внимание на тот факт, что сотрудничество Берлина и Москвы в энергетической сфере остаётся надёжным на протяжении 40 лет, и никогда на него не оказывали воздействие политические проблемы.

Председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, представляющий Левую партию, приветствует перспективу смягчения американских санкций. Марунич сказал, почему Запад с самого начала не сорвал строительство «Северного потока – 2» © РИА Новости, Нина Зотина

«Сама идея наложения санкций на управляющего директора компании, никак не связанной с США, которая строит полностью легальный трубопровод, сложно превзойти в дерзости. Если Джо Байден отвергает эту идею, значит, он проявляет разумность, а не слабость. Политика санкций, с помощью которой США хотят отстаивать свои экономические интересы, неприемлема», — заявил политик в интервью РИА Новости.

Депутат Бундестага считает, что если Байден захочет постепенно вернуть свою страну к поведению настоящего партнёра, уважающего суверенитет своих союзников, то может ослабнуть напряжённость в отношениях с Россией, от которой Европа и США зависят при решении глобальных проблем, а также они нуждаются в тесном экономическом сотрудничестве с Москвой.

В отличие от немцев, американцев, причём как политиков, так и рядовых жителей страны, планы Байдена не радуют. Зрители телеканала Fox News раскритиковали президента, одни обвинили его в полном провале на внешнеполитическом поприще, другие задавались вопросом, зачем Вашингтон тратит столько денег и сил на защиту Германии «от вымышленного российского вторжения, если немцы при этом сами охотно покупают у русских природный газ». Против пересмотра позиции по «Северному потоку — 2» выступает группа конгрессменов, которые требуют предпринять самые жёсткие меры для остановки проекта раз и навсегда.

«Германия до сих пор выдерживала американское давление. Этот проект для неё экономически очень выгоден, также благодаря «Северному потоку» Германия становится главным газораспределительным центром Европы, это очень серьёзно повышает европейский вес Германии. Скорее всего, они и дальше будут сопротивляться (попыткам остановить строительство. — Ред.). Другое дело, что на самом деле вопрос «Северного потока — 2» — это не только российско-германский вопрос, это прежде всего вопрос отношений России и США и Германии и США», — сказал в эфире радио Sputnik директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Он уверен, что газопровод в ближайшее время достроят, но окончательное решение судьбы «Северного потока — 2» будет зависеть от состояния российско-американских отношений, эта тема может стать одной из ключевых на предстоящей встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина. К слову, российская сторона ещё не дала официального ответа на предложение Вашингтона о переговорах лидеров, ключевое значение будет иметь разговор Лаврова и Блинкена, которым предстоит обсудить модальности саммита и прежде всего его возможную повестку.