Гречка — одна из любимых украинцами круп. Ее едят практически в каждом доме, а покидая родину, берут с собой или просят привезти — настолько плотно она ассоциируется с родными краями.
При этом родина гречки совсем не Украина или ее окрестности: впервые эту крупу начали культивировать в Китае пять тысяч лет назад. Славянам ее завезли в VII веке из Византии, из-за чего называть ее стали гречневой. По другой версии, крупу возделывали преимущественно греческие монахи при монастырях.
Гречкой на Украине фаршируют, ее добавляют в котлеты (получаются гречаники) и колбасу, едят в качестве гарнира, а в отдельных случаях даже заливают холодным молоком и посыпают сахаром.
Одно из практически забытых гречневых блюд, соломаха, встречается в повести «Тарас Бульба» Николая Гоголя. Владимир Даль в своем словаре определяет значение этого слова как «пресная, вскипяченная болтушка; жидкий киселек, мучная кашица, пожиже размазни».
Интересно, что название блюда закрепилось в обществе в качестве прозвища, а потом и фамилии. Правда, узнать, называли ли так любителя гречневой каши или человека-«размазню», уже вряд ли получится.
А чтобы приготовить это вкусное и сытное украинское блюдо, вам понадобится:
- гречневая мука — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- сало — 200 г;
- подсолнечное масло — 200 мл;
- соль — по вкусу.
Для начала высыпаем гречневую муку в миску и заливаем ее холодной кипяченой водой, тщательно помешивая и доводя до однородного состояния — по густоте масса должна напоминать жидковатую сметану.
Затем выливаем смешанную с водой муку в кипящую воду, тщательно перемешивая венчиком. Постоянно помешивая, варим кашу до густоты.
В загустевшую кашу добавляем растительное масло, перемешиваем и продолжаем варить на малом огне.
Пока каша томится, приготовим зажарку: режем сало и лук, вытапливаем сало на сковороде, обжариваем в нем лук до золотистого цвета.
В готовую кашу добавляем часть зажарки, можно даже еще немного потомить, чтобы все ингредиенты соединились.
Соломаху подают в глубокой тарелке, сверху кладут оставшуюся зажарку и украшают зеленью.
Приятного аппетита!