Когда речь заходит об украинской кухне, на ум приходит знакомый всем борщ с пампушками, хотя на деле она намного обширнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Украина.ру решила заглянуть на кухню к украинским хозяйкам и рассказать, какими интересными национальными блюдами можно разнообразить свои будни

Гречка — одна из любимых украинцами круп. Ее едят практически в каждом доме, а покидая родину, берут с собой или просят привезти — настолько плотно она ассоциируется с родными краями.

При этом родина гречки совсем не Украина или ее окрестности: впервые эту крупу начали культивировать в Китае пять тысяч лет назад. Славянам ее завезли в VII веке из Византии, из-за чего называть ее стали гречневой. По другой версии, крупу возделывали преимущественно греческие монахи при монастырях.

Гречкой на Украине фаршируют, ее добавляют в котлеты (получаются гречаники) и колбасу, едят в качестве гарнира, а в отдельных случаях даже заливают холодным молоком и посыпают сахаром.

Одно из практически забытых гречневых блюд, соломаха, встречается в повести «Тарас Бульба» Николая Гоголя. Владимир Даль в своем словаре определяет значение этого слова как «пресная, вскипяченная болтушка; жидкий киселек, мучная кашица, пожиже размазни».

«Козацьки стравы»: что ели казаки у Гоголя © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

А чтобы приготовить это вкусное и сытное украинское блюдо, вам понадобится:

- гречневая мука — 300 г;

- лук — 1 шт.;

- сало — 200 г;

- подсолнечное масло — 200 мл;

- соль — по вкусу.

Для начала высыпаем гречневую муку в миску и заливаем ее холодной кипяченой водой, тщательно помешивая и доводя до однородного состояния — по густоте масса должна напоминать жидковатую сметану.

Затем выливаем смешанную с водой муку в кипящую воду, тщательно перемешивая венчиком. Постоянно помешивая, варим кашу до густоты.

В загустевшую кашу добавляем растительное масло, перемешиваем и продолжаем варить на малом огне.

Пока каша томится, приготовим зажарку: режем сало и лук, вытапливаем сало на сковороде, обжариваем в нем лук до золотистого цвета.

В готовую кашу добавляем часть зажарки, можно даже еще немного потомить, чтобы все ингредиенты соединились.

Соломаху подают в глубокой тарелке, сверху кладут оставшуюся зажарку и украшают зеленью.

Приятного аппетита!