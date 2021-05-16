Печерский районный суд Киева 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Это - первый в истории Украины арест столь видного политика, главы оппозиционной партии и фракции украинского парламента

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внести залог в размере 300 млн гривен (около 10,9 миллиона долларов).

В чем обвиняют

По данным украинских правоохранительных органов, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Утверждается, что с марта 2015 года он незаконно передавал России информацию о полезных ископаемых в Крыму, в частности, о газовом месторождении с запасами примерно на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов).

По второму эпизоду политика подозревают в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении ВСУ. Третий эпизод касается того, что Медведчук и народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак будто бы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, с целью распространить через них «российскую пропаганду» и повлиять таким образом на внутреннюю политику в стране.

«Беспрецедентное давление»

Тот факт, что суд избрал более мягкую меру пресечения, украинские СМИ трактуют как поражение власти и свидетельство того, что Банковая ещё не полностью контролирует судебную систему.

Есть и другие мнения. Например, телеграм-канал «Резидент» пишет: «Наш источник в ОП рассказал, что решение суда о домашнем аресте Медведчука — согласованный шаг с Банковой, цель которого — оставить коридор для манёвра в переговорах с Кремлем». Медведчук подтвердил в суде, что выступает против курса украинской власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В ОПЗЖ считают, что и мера пресечения в виде домашнего ареста несправедлива, поскольку все обвинения против Медведчука просто высосаны из пальца.

«Ни на один вопрос судьи о наличии доказательств вины Виктора Медведчука прокуроры просто не смогли ответить. Явная пустота обвинений заставила суд отказать во взятии оппозиционного политика под стражу. А мера пресечения в виде «домашнего ареста» является только результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны правящей верхушки», — говорится в заявлении партии, обнародованном 13 мая.

Самым вызывающим в ОПЗЖ сочли тот факт, что «главным и по сути единственным аргументом обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука».

«Прокуроры не стесняясь заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещен в тюрьму. Репрессии против оппозиции — это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти», — говорится в документе.

ОПЗЖ заявляет, что «организованная властью травля Виктора Медведчука — это явный показатель скатывания Украины к диктатуре». Партия потребовала остановить репрессии против Медведчука и других однопартийцев, «прекратить давление на суд и оставить попытки превращения Украины в тоталитарную резервацию».

Почему такой залог?

Многих поразил размер залога. Удивился даже судья, который попытался выяснить у представителей обвинения, чем они руководствовались при «вычислении» суммы: почему 300 миллионов, почему, например, не миллиард? Вразумительного ответа не последовало.

Стоит напомнить и о том, что ранее Совбез принял решение о санкциях в отношении Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, арестовав их счета и имущество. Об этом напомнил и сам политик, назвав санкции СНБО незаконными. «Минус Медведчук»: Зеленский прокомментировал суд над главой ОПЗЖ © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Органы власти сделали все для того, чтобы я не смог заплатить эти деньги, поскольку по отношению ко мне и моей жене незаконно применены санкции по решению СНБО Украины и заблокированы все счета…» — сказал политик, добавив, что, тем не менее, у него достаточно друзей, чтобы поддержать его в этой ситуации, «если это будет необходимо».

Необходимости в сборе средств для внесения залога на этот раз не возникло, но сама ситуация показательна: сначала у политика арестовали счета, арестовали имущество, а потом требуют внесения многомиллионного залога, мотивируя это тем, что у него «могут быть наличные». Игорь Лесев: Медведчук, системно ориентированный на Россию, оказался беззащитной жертвой © Facebook, Игорь Лесев

Переход к личной диктатуре?

Тут кажется уместной краткая историческая справка. Совет обороны был образован в соответствии с законом «Об обороне Украины» от 6 декабря 1991 года. Возглавлял Совет президент. СОУ являлся высшим государственным органом коллегиального руководства вопросами обороны и безопасности Украины.

Совет национальной безопасности при президенте Украины был создан 1 июля 1992 года как консультативно-совещательный орган в составе президентской администрации. Президент Украины утвердил изменения в новом составе СНБО © president.gov.ua

После прихода к власти Леонида Кучмы, в октябре 1994 года, СНБ превратился в СНБО, и его полномочия были сильно расширены — к аналитической добавилась ещё и организационно-координирующая функция.

В 1996 году существование СНБОУ было закреплено в Конституции, а полномочия были опять изменены и позже закреплены соответствующим законом.

При президенте Зеленском СНБОУ стал использоваться как карательный орган. Значение СНБОУ резко изменилось 2 февраля 2021 года, когда Совет принял решение о введении санкций против депутата Рады Тараса Козака и против контролируемых им телевизионных каналов (так называемый «пул Медведчука»).

Затем санкции ввели и против самого Медведчука, а также в отношении его супруги Оксаны Марченко. Сам политик назвал эти меры, как и санкции по отношению к его соратникам и к телеканалам, незаконными, поскольку, по его словам, они могут применяться только по решению суда.

Комментируя санкции против Медведчука, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев иронически отметил, что «официальный Киев совершил «прорыв в развитии демократии» — ввёл ограничения против собственных граждан». Зеленский объяснил смысл деолигархизации на Украине © пресс-служба президента Украины

«Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей, типа судебных разбирательств, решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти», — заявил Медведев. Что до возможных мотивов, то он отметил, что Медведчук — «один из немногих украинских политиков, выступающих за восстановление отношений между Москвой и Киевом».

Отметим, что в 2014 году парламент принял закон о санкциях, в соответствии с которым власти Украины могут применять ограничительные меры в целях защиты национальных интересов и национальной безопасности.

Решения Совбеза подписывает Зеленский, вводя их в действие. По сути это означает, что он управляет страной указами, а это значит, что президент перешел к режиму прямой личной диктатуры. Констатируя этот факт, политолог Василий Стоякин отмечает: «Как далеко Зеленский готов пойти этим путём, пока что непонятно». По мнению эксперта, тут есть ряд ограничений, в частности, «это позиция Госдепа, который, судя по всему, выдал Зеленскому карт-бланш на введение диктатуры для осуществления определённых «реформ». И тут тоже могут быть свои ограничения, о которых сам Зеленский может и не догадываться.