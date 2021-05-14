Спустя два года после избрания президента Зеленского и рождения на месте Украины удивительного либертарианского государства в смартфоне наконец стала видна его политическая парадигма: что они ни делают, не идут дела. На этот раз Киев стал активно лепить из Минска еще одного своего врага

В четверг, 14 мая, это еще раз подтвердила Генеральная прокуратура Украины, которая так и не смогла доказать суду, что лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука следует поместить в СИЗО за государственную измену.

Согласно украинскому законодательству статья «госизмена» не знает другой меры пресечения. Но Медведчука не только не отправили за решетку, но еще и не взяли за него космический залог в десять миллионов евро. А просто отправили под домашний арест с условием ношения браслета. Весь пар ушел в свисток, зато Медведчук и его ОПЗЖ начиная с закрытия трех его телеканалов уверенно набирают звезд вокруг нимба «жертвы режима». Коллективный Лукашенко — о чем и кому сигнализирует Декрет №2 © president.gov.by

Неожиданной гранью этого очередного «эпик фейла» «слуг народа» и президента в смартфоне стала… Белоруссия. Она прозвучала в этом деле дважды. Когда Медведчука обвинили в тайном сговоре с Лукашенко и когда на суде выяснилось, что второй фигурант «дела о госизмене» — депутат Рады Тарас Козак (три закрытых телеканала принадлежат ему) прячется в Белоруссии. С Минском Зеленский тоже ссорится самым скандальным образом. Но обо всем по порядку.

Операция «Медведчук»

После неприличного предложения Зеленского Путину встретиться на территории Донбасса и ответа, что эту тему Киеву нужно обсуждать с Пушилиным/Пасечником, Украина.ру предположила, что это последнее китайское предупреждение Кремля. Почти угадали: оно последнее в том смысле, что больше предупреждений не будет, как и прямых контактов, чтобы выслушивать новые фокусы политиков из «Квартала 95».

Но креативные либертарианцы не унимались и выдумали «Дело Медведчука/Козака», надеясь с его помощью создать условия для звонка в Киев из Москвы. Ничего личного — просто бизнес и «честная» торговля. Звонка ждали от Дмитрия Козака или хотя бы от кого угодно, хоть по закрытым каналам из российского МИД. Те, кто был на первом допросе Виктора Медведчука в среду, рассказывают удивительные вещи. Мол, во время разговора, который длился два с половиной часа, генеральный прокурор Ирина Венедиктова непрерывно переписывалась в смартфоне (sic) с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. То есть с находящимся рядом с ним Владимиром Зеленским. То есть с посольством США. А может, и со всеми одновременно.

Посольство США упомянуто здесь не ради красного словца. В тот самый момент госсекретарь Энтони Блинкен общался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и надеялся получить козырь в виде кейса Медведчука. Но суд, как уже было сказано, отказался брать лидера ОПЗЖ под стражу, он сохранил относительную свободу, причем без внесения залога, то есть бесплатно.

А то, как себя вело в суде обвинение, показывает, что конец этой истории немного предсказуем: ни дверей, ни окон, ни даже форточек возможностей навести мосты с Кремлем путем шантажа у Зеленского не получится. Главный пограничник Украины опроверг слова Лукашенко о поставках оружия © president.gov.by

Остался Тарас Козак, соратник и партнер Медведчука. Украинские силовики поспешили заярлычить его прячущимся в России. Неожиданно суду сообщили, что господин Казак совсем не в бегах и совсем не в России. Он находится в Белоруссии на лечении. Здесь уместно вспомнить главу СБУ Ивана Баканова. Этот руководитель спецслужбы стал им потому, что свое детство прожил в одном подъезде с Владимиром Зеленским. Сам он не только не офицер — даже не служил в армии. Именно поэтому пан Баканов — самый непубличный глава СБУ. Но 12 мая он внезапно всплыл на каком-то форуме, показал карту военных действий со стрелками, указующими направления ударов ВС России по Украине, а три жирные стрелки поражали Украину со стороны Белоруссии. «Беларусь является потенциальным союзником РФ в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения в Украину. Доказательства этому — недавние общие учения Беларуси и Российской Федерации», — сказал Баканов. В этом месте любой чекист делает «рука-лицо».

Казалось бы, при чем тут Белоруссия?

Ладонь можно не отнимать от лица: на том же самом форуме Иван Баканов сообщил, что по его, руководителя СБУ, информации, партнер Медведчука Козак прячется в России. Это было сказано 12 мая. И уже на следующий день во время суда над Медведчуком информация главы спецслужбы была позорно дезавуирована: Козак в Белоруссии.

В общем, вряд ли ошибется тот, кто предположит, что подобный поворот добавит душевной боли нынешним киевским властям. Им и так насыпали соли на раны: будто сговорившись, Путин и Лукашенко 9 мая прислали поздравления украинскому народу с Днем Победы, где про Зеленского даже не вспомнили. У последнего явно остался осадок, так что вчера украинские СМИ распространяли заголовки о том, что президент запретил импорт электроэнергии из РФ и РБ.

Понятно, что ни одна украинская редакция не стала проверять, правда ли это. А это неправда. На самом деле Зе не запретил, а «разрешил ограничивать» импорт. Да и как запретить, если украинская энергосистема объединена с российской и белорусской — это раз. И из-за постоянных сбоев и аварий вынуждена просить помочь во избежание блэкаута — это два. Последний раз такое было в Волынской области на новогодние праздники — это три. Несмотря на это, Лукашенко уже возведен украинской пропагандой в ранг «холуя Путина». И, как в 2014 году, киевские власти начинают надувать мыльные пузыри про то, что с территории Белоруссии готовится вторжение. Все это было бы смешно, если бы не было грустно.

Бой посуды

С лета 2020-го, вот уже почти год, Украина последовательно портит и топчет отношения со страной, с которой у нее никогда не было никаких проблем, в том числе с мигрантами. В последнем аспекте, наоборот, Украина объективно доставила Минску проблемы с потоком беженцев в 2014 году после госпереворота.

Тогда в Белоруссию устремились десятки тысяч граждан Украины, которые спасались от «победившей евроинтеграции». Этот факт упомянут справедливости ради. Лукашенко, наоборот, счел долгом чести помочь людям из братской страны, приказал не чинить им препятствий, принимать, выдавать документы, устраивать на работу и даже обеспечивать жильем. Из «Слуги народа» хотят выгнать депутата, встретившегося с Лукашенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Почти 200 000 украинцев нашли убежище в Белоруссии 7 лет назад. За предобрейшее Киев отплатил презлейшим: создал на своей территории базы подготовки террористов из граждан Белоруссии, а также подрывные центры по организации в сопредельной стране цветной революции. К примеру, BYPOL. Экстремистская организация, которая выкладывала в интернет личные данные белорусских силовиков, базируется в Киеве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко долгие годы оставлял двери для Украины и украинцев открытыми, не делая шагов, которые власти Киева могли бы трактовать как враждебные. За 27-летний период его правления в РБ на Украине в президентской должности пребывали пять человек, которые хоть и относились к Минску без особого пиетета, но все же старались сохранить нормальные отношения.

И при Порошенко все было в рамках приличий. Петр Алексеевич даже лично побывал в Гомеле на Форуме регионов, был вынужден со страдальческим выражением зубной боли на лице выслушивать мирные инициативы Александра Григорьевича. То, что Порошенко стал вытворять после выборов 2020 года в РБ, он делал уже не в статусе президента. И вот кто бы мог подумать, что в ряду украинских глав государства после таких «зубров», как Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко, вдруг из смартфона выскочит либертарианец, который станет бить посуду и скакать на осколках? Никто!

Чем дальше в лес

После президентских выборов в РБ в августе прошлого года политика Киева в отношении Минска подверглась дичайшей мутации, вследствие чего Украина совершенно неспровоцированно и немотивированно напала на Белоруссию. Выше перечислена часть диверсий. Официально Киев не признал выборы в РБ, не признал и легитимность Лукашенко.

Правда, Тихановскую на своей территории пока не принимал. Но это пока. В любом случае Украина своими руками уничтожила братские отношения, общее прошлое и партнерское будущее. И уже маячит на горизонте то, что пытались сделать в 2014-м, но бросили: создать на границе с Белоруссией военную группировку. По крайней мере такие намеки вытекали из карт со стрелочками главы СБУ Ивана Баканова, а также из воинственных заявлений министра обороны Андрея Тарана. Киев ставит железный занавес. Официальные отношения двух стран в подвешенном состоянии, контактов и прямого общения нет. Украина ориентируется на требования своих западных партнеров и в большинстве случаев присоединяется к заявлением и санкциям ЕС против Белоруссии. Даже если бы Зеленский захотел возобновить диалог с Лукашенко, то Киев жестко одернут за фрак. И это — мягко говоря.

К сожалению, братские украинско-белорусские отношения стали заложниками Киева, который, в свою очередь, взят в заложники коллективным Западом в 2014 году. Большинство граждан Украины подобную позицию не разделяют, но у них никто и не спрашивает. Лишь периодически проводимые на Украине замеры напоминают, что Лукашенко — самый популярный иностранный политик, чей рейтинг стабильно растет и уже полгода опережает планку президента Зеленского.

Нужно сказать, что, настойчиво добиваясь вражды, Зе сумел добиться взаимности. Белоруссия перестала доверять Украине, сегодня Киев в глазах Лукашенко в одном ряду со странами Прибалтики. При этом, как ни парадоксально, экономическое сотрудничество продолжается и продолжится. Но если Запад перейдет от персональных санкций к секторальным, Киеву не останется ничего другого, как подчиниться. Причем это будет гибельно в первую очередь для украинских отраслей. Минск — к неудовольствию многих в Москве — продает Киеву ГСМ, полученные из российской нефти, а также поставляет электроэнергию. И Зеленский, который по требованию старших партнеров делает робкие и непоследовательные шаги, чтобы положить этому конец (электроэнергия), этим-то как раз играет на руку Кремлю.

И этот нюанс является самой сатирической правдой.