В четверг, 13 мая, суд избирал меру пресечения для главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Судья Вячеслав Пидпалый отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, не удовлетворив ходатайство прокуроров о взятии политика под стражу

«Мои адвокаты [указывали], что не было никаких оснований для любой меры пресечения», — заявил Медведчук сразу же после вердикта журналистам.

Политик указал, что был солидарен с адвокатами. В то же время, Медведчук указал, что будет выполнять решение суда.

«Суд решил по-другому. Значит, так и будет», — отметил Медведчук. Суд отправил Медведчука под домашний арест © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он рассказал, что будет советоваться с адвокатами по поводу дальнейших действий.

Суд обязал Медведчука сдать загранпаспорта, а также носить прибор слежения. Сам политик пока держится с оптимизмом. Процесс над ним показал, насколько шаткой является позиция обвинения.

Улица не смогла

Сам процесс проходил неспокойно. Медведчук — один из самых ненавистных для украинских националистов политиков. Поэтому столкновения у Печерского районного суда на Владимирской были прогнозируемы. И это несмотря на то, что суд находится в одном здании с Главным управлением Национальной полиции Украины в Киеве.

Ещё до начала процесса в 13:00 популярные среди националистов лидеры призвали радикалов собираться у здания суда.

«Думаю, каждый должен прийти и выразить свою позицию этим рашистам. Если бы не мой домашний арест, я был бы там», — заявил подозреваемый в убийстве человека бывший лидер одесской ячейки запрещённого в РФ «Правого сектора» Сергей Стерненко.

Спустя час после начала процесса — в 14:00 под здание суда прибыли члены «Национального корпуса» и им сочувствующие. Они устроили шумную акцию протеста и даже попытались прорваться в зал суда. На пути у них встали правоохранители и члены организации «Патриоты за жизнь». После небольшой потасовки противоборствующие группы удалось развести.

Лидеры националистов пытались оживить протест. Националисты пытались прорваться в суд, где избирают меру пресечения Медведчуку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Нужно подтягиваться туда (под здание суда — Ред.), чтобы убедить их («Патриотов за жизнь» либо больше не появляться на публике, либо, по крайней мере, в следующий раз брать с Медведчука большие деньги (на искусственные зубы вместо выбитых, травматологию и т.п.)», — заявил бывший лидер запрещённой в РФ организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский.

Однако когда суд удалился в комнату для совещаний в 19:45 члены «Национального корпуса» начали дисциплинированно расходиться.

Улица так и не смогла привлечь к себе больше внимания, чем то, что происходило в суде. А там шёл процесс, который может попасть в учебники по истории современной Украины.

Очень секретные экспертизы и очень неподготовленные прокуроры

Ещё до начала процесса сам Медведчук заявил, что не боится любого его исхода. Он заявил, что «всё будет нормально» и что он готов «ехать в СИЗО, если повезут».

Политика поддерживали соратники по партии — народные депутаты Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Илья Кива, Ренат Кузьмин, Олег Волошин и другие.

Защита Медведчука была на высоте по сравнению с представителями гособвинения. Так, прокурор начал своё выступление со слов о защите государственности, внезапно вспомнив даже митрополита греко-католиков Андрея Шептицкого, которого часть историков обвиняет в сотрудничестве с нацистами. Но когда дошло до реальных аргументов по инкриминируемому Медведчуку — а его подозревали в государственной измене, разглашении гостайны, подготовке «агентов влияния» для России и в «расхищении ценностей» в Крыму — представители обвинения начали «плавать»

Этим не замедлила воспользоваться защита.

Так, один из адвокатов прямо спросил: раз прокуроры назвали сообщников Медведчука «неустановленными лицами», то откуда они знают, что это граждане РФ и представители российской власти?

При этом у защиты вызвали вопросы и выводы экспертизы, которыми оперировало обвинение.

«Экспертизы в деле проведены по постановлению следователей СБУ сотрудниками некого института того же самого СБУ, что также запрещено законом. Было бы логичным, чтобы и судили Медведчука сотрудники СБУ, раз такое дело», — говорил много позже депутат Кузьмин, который за плечами имеет опыт работы в прокуратуре. Медведчук заявил о готовности отправиться за решетку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

А вот главред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв прямо указал на то, что прокуроры по сути могли под видом экспертизы из СБУ выдать, что угодно.

«У СБУ есть собственный институт экспертиз, принадлежащий и финансируемый СБУ. Так ещё и эксперты этого института проводят экспертизы по инструкциям, которые для них написали в самом СБУ. Нет сомнений, что экспертизы этого института прям очень независимые и объективные. Тут ещё выяснилось, что эта внутренняя инструкция для экспертов СБУ к тому же секретная, точнее ДСП», — отметил Ткачёв.

Таким образом, проверить экспертов из СБУ могут только… сотрудники СБУ имеющие доступ к инструкции.

Абсурда в происходящее добавил выясненный в суде факт: подозрение, которое должны были вручить Медведчуку на момент судебного заседания находилось в… сортировочном центре «Укрпочты».

Под конец заседания не выдержал и сам судья. Он начал задавать прокурорам крайне неудобные для них вопросы.

Так, он поинтересовался, каким образом прокуратура вычисляла ущерб, якобы нанесённый Медведчуком в Крыму — при изменении границы участка газового месторождения.

«Стоимость ископаемых — это один вопрос. А ущерб другой», — напомнил судья.

Прокурору пришлось признать, что экспертизу по ущербу не проводили.

Судья поинтересовался, как рассчитывали сумму залога, тем более, активы Медведчука ранее были заблокированы из-за санкций СНБО. Прокурор пытался ответить в духе, что у политика есть наличные.

«Но вы говорили, что Медведчук нанес ущерб в 38 миллиардов, а требуете залога в 300 миллионов. Почему не миллиард?» — недоумевал судья.

Также судью не впечатлило обвинение в передаче Медведчуком России секретных данных по военной базе Главного управления разведки. Обвинитель заявил, что доказательства по этому вопросу — секретные. В ответ судья напомнил, что есть процедура предоставления подобных данных судье. А потому он не обязан верить обвинению на слово. Фракция Медведчука готова взять его на поруки — Кузьмин © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

«А разве есть такая категория "честное слово прокурора"? То есть доказательств нет», — отрезал судья.

Но несмотря на такой скепсис судьи, он всё же в итоге назначил политику круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения. А это значит, что оправдание в суде Медведчука будет зависеть не столько от блестящей работы его адвокатов (тем более, судя по уровню подготовки обвинения там вполне справится и средний юрист), сколько от намерений украинской власти.

Как власть решит

Наблюдатели за процессом не испытывают иллюзий по поводу возможности победы политика в суде.

«Кто-то сомневается в том, что в Украине слабость аргументов обвинения может произвести впечатление на судью настолько, чтобы он нарушил инструкции из Офиса президента? Значит, инструкции из Офиса президента были именно такими, что Медведчука не закрывать, либо же "действовать по УПК", что в целом с учётом обстоятельств аналогично», — указал журналист Ткачёв.

По его словам, в пользу этой версии говорит и тот факт, что политика не задержали вчера во время визита в прокуратуру.

«Право сделать это и продержать его под стражей до 60 часов. Хотели бы закрыть, начали бы с этого», — отметил Ткачёв.

Он задался вопросом, зачем весь шум с уголовным делом и обвинениями политика в госизмене и, при этом, на фоне явного нежелание властей с самого начала помещать Медведчука за решётку.

Некоторые украинские СМИ объясняют такой парадокс торгом, который ведёт украинская власть.

«Наш источник сообщает, что функционеры Офиса Президента расценивают это некой ситуативной победой, так как Медведчук у них условно в «заложниках» и у функционеров стоит задача не перегнуть палку, а довести до нужного уровня и получить хоть какие-то «ништяки» за эту «игру». Торг продолжается по кейсу Медведчука», — указал популярный Τelegram-канал «Легитимный», правда, не конкретизировав что хочет выторговать себе украинская власть. Прокурор просит суд взять Медведчука под стражу до 10 июля © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но как бы то ни было, органы власти в стране оказались снова опозорены.

«Прокуратура и СБУ уже проиграли общественное мнение и потеряли репутацию. Слабость, неподготовленность, надуманность позиции слуг Зеленского видна всем, кто следил за процессом. Мне лично запомнилась реплика адвоката: «вы пишите: неустановленные следствием граждане Украины и РФ… но если следствием не установлены сами лица, то как вы установили их гражданство?» Это пять», — отметила экс-министр юстиции Елена Лукаш ещё до вердикта судьи.

Процесс над Медведчуком показал: закон на Украине — что дышло, а прокуратура и СБУ работают «спустя рукава».

Но стоит ли им работать усерднее, если решение суда зависит не от собранных доказательств, обоснованности позиций обвинения и защиты, а от произвола власть имущих?