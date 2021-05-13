Заявленное в 2014 году движение Украины «в Европу» многим и многим украинцам пришлось понимать в буквальном смысле. В поисках работы страну покидают миллионы граждан

«Строителя и сантехника не найти», — пожаловался киевский знакомый. Нет смысла уточнять почему: после переворота 2014 года страну массово покидают специалисты. Исход происходит не только и не столько по политическим причинам (хотя и это для многих достаточно весомый аргумент для смены места жительства), но и по причинам экономическим. О чем говорить, если в 2018 году Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона.

Экономисты признают: чтобы догнать соседнюю Польшу по такому показателю, как ВВП на душу населения, Украине понадобится 50 лет. Но люди не могут столько ждать, жить им надо сегодня. Вот и едут в ту же Польшу или в Россию (где только нелегальных мигрантов с Украины насчитали 150 тысяч).

В результате строителя сложно теперь найти не только в Киеве, но и в других городах страны. Живущий в Житомире журналист и общественный деятель Сергей Форест в интервью изданию Украина.ру отметил, что экономическая ситуация в стране «ухудшается стремительно». Форест рассказал, как предотвратить массовое бегство украинцев из страны © Facebook, Сергей Форест

«Миллионы людей уехали из страны. А еще не так давно эти люди могли никуда не ехать, а могли работать дома практически за те же деньги — в том же Житомире. Сейчас днем с огнём уже строителя здесь не найти, — сказал он. — Я уже не говорю о медработниках, которые массово выезжают в Польшу, в Германию… Коронавирус свирепствует, наши медработники в цене, а поскольку наше государство не может обеспечить им достойные зарплаты, условия для работы, они уезжают тысячами. Уже заканчивая медучилище или институт, молодые специалисты думают, куда уехать».

По его словам, «иногда кажется, что к этому и стремится наше правительство, чтобы побольше украинцев уехали». Форест напомнил об обещании президента Владимира Зеленского вернуть в Украину трудоспособных граждан, но добавил, что пока это обещание не выполнено и не видно, чтобы что-то делалось в этом направлении.

Действительно, Зеленский после прихода к власти обратился с призывом «ко всем украинцам на планете» (их, по его подсчётам, 65 миллионов) возвращаться в страну: «Вы нам очень нужны». Демография и радикалы. Каково реально население Украины? © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Всем, кто готов строить новую и успешную Украину, я с радостью дам украинское гражданство. Сувениров из-за границы не везите, не надо. Привезите нам свои знания, свой опыт и ментальные ценности», — сказал Зеленский в инаугурационной речи. С тех пор прошло достаточно времени, но вряд ли сам Зеленский или кто-то в Офисе президента сможет сейчас объяснить, где именно в Украине смогут применить свои знания и опыт те украинцы, кто с успехом применяют их в других странах.

Конечно, отток специалистов из Украины наблюдался и раньше. Но особенно массовым отъезд стал после Евромайдана (чему поспособствовали, в частности, и «безвиз», и конфликт в Донбассе). Год тому назад в Кабмине констатировали «негативный миграционный тренд» — из страны уезжает больше людей, чем приезжает.

По сути, в течение многих лет мы наблюдаем «разбегающуюся Украину». Если добавить к этому демографические проблемы (низкая продолжительность жизни, высокая смертность, превышение смертности над рождаемостью), то картина получается и вовсе грустная. Смертность на Украине в 2,5 раза превысила рождаемость © РИА Новости, Алексей Алферов / Перейти в фотобанк

По результатам исследования портала Opendatabot, рождаемость на Украине за последнее десятилетие упала на 40%, в результате численность населения страны сократилась более чем на два миллиона человек. В прошлом году уровень рождаемости достиг минимума за все годы независимости страны: за год родились 293 457 детей, тогда как смертность достигла 616 835 человек.

В целом, по данным Госстата Украины, уровень рождаемости в стране за 30 лет ее независимости упал более чем в два раза. С 2001 года (когда на Украине провели последнюю перепись населения) украинцев стало меньше на 11 миллионов.