В среду, 12 мая, издание «Украинские новости» сообщило новые данные о результатах финансовой деятельности крупнейших десяти государственных компаний. По итогам прошлого года половина компаний оказались убыточными

«Укрэнерго» — убыток на 27,5 млрд гривен; «Нефтегаз Украины» — 19 млрд гривен; «Укрзализныця» — 12 млрд гривен; «Энергоатом» — 4,8 млрд гривен, а убыток «Одесского припортового завода» составил 1,2 млрд гривен. Общая сумма убытков составила 64,5 млрд гривен ($ 2,33 млрд).

Ещё пять крупнейших госкомпаний получили прибыль по итогам года, но она не перекрывает и четверти убытков первой пятёрки. «Укрнефть» — 4,3 млрд гривен; «Укргидроэнерго» — 4,1 млрд гривен; «Укроборонпром» — 2,6 млрд гривен; «Укрпочта» — 0,19 млрд гривен; «Центрэнерго» — 0,06 млрд гривен.

Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович считает убыточность компаний логическим следствием работы их руководства. «Корпоративное управление, заоблачные зарплаты и премии правлению, а также независимые набсоветы. Всё это в совокупности выведет имидж Украины на новый уровень, говорили они. Ну вот, полюбуйтесь, к чему это привело», — утверждает нардеп. «Нафтогаз» получил многомиллиардные убытки вместо прибыли © Нафтогаз Украины / Нафтогаз Украины / Перейти в фотобанк

Лидером по убыткам является «Укрэнерго», оператор системы управления и передачи электроэнергии. Фактически его контролируют люди богатейшего украинца Рината Ахметова. Среднемесячные расходы компании на оплату труда главы правления Владимира Кудрицкого составляют 1,085 млн грн, в том числе 497 тыс. грн — должностной оклад, 567 тыс. грн — премии, 21 тыс. грн — другие поощрения.

Помимо этого, в компании продолжает процветать ещё и банальная коррупция с откатами. В начале текущего года чиновникам госпредприятия НЭК «Укрэнерго» — начальнику департамента и председателю тендерного комитета — сообщили о подозрении в нанесении крупного ущерба. По данным следствия, во время строительства подстанции «Креминская» в Луганской области при закупке работ и услуг по договору подряда на строительство чиновники умышленно создали условия, которые привели к произвольному отклонению наиболее экономически выгодного предложения одного из участников торгов. В результате лишних затрат «Укрэнерго» только на этом объекте понесло убытки более чем 380 млн гривен.

Бездонный «Нефтегаз»

Убыточность действительно является в значительной степени итогом работы «команды реформаторов» и наблюдательных советов государственных компаний. Топ-менеджеры и члены набсоветов сами себе назначают космические зарплаты и премии, хотя, по логике вещей, управленцев с такими показателями работы следовало бы гнать в три шеи.

Например, компания «Нефтегаз Украины», понёсшая 19 миллиардов гривен убытков в прошлом году, в том же году вдвое увеличила зарплаты и премии руководству. На зарплаты было выделено 672 миллиона. Только Юрий Витренко получал в среднем в месяц 24 миллиона гривен. Для сравнения: аналогичная польская государственная компания PGNIG за тот же год показала существенную прибыль, но зарплаты её руководства в три раза меньше, чем в «Нефтегазе Украины».

Мало того, убытки «Нефтегаза» ещё и занижены. По данным проекта «Марлин», от апреля текущего года убытки госкомпании составили на самом деле 36,9 миллиарда гривен, так как не учтены ещё компенсации из госбюджета, но их, похоже, госкомпания считает своей прибылью.

Кроме того, следует отметить, что средства, которые РФ платит Украине за транспортировку газа (около $3 млрд в год), тоже идут на счета «Нафтогаза».

В апреле государственная компания «Нефтегаз» подала иск против украинского Кабмина с требованием выплатить 4,5 миллиарда гривен, словно бы речь идёт о каком-то другом государстве или частной компании.

Информацию о прибылях и убытках следует воспринимать с осторожностью — её сложно проверить. Украинская Госаудитслужба в течение 2020 года, например, так и не смогла начать ревизию ПАО «Укрнафта» и АО «Укргаздобыча». Единственным акционером «Укргаздобычи» является НАК «Нафтогаз», а в «Укрнафте» он владеет 49% акций. И обе компании включены в список объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Тайная жизнь «Нафтогаза» — кто есть кто в наблюдательном совете компании © Facebook, Група Нафтогаз

Не удавалось провести аудит «Нефтегаза» в своё время и правительству Владимира Гройсмана. Аудиторов тогда тоже не пустили, не помогло даже то, что полиция открыла уголовное дело против охранников «Нефтегаза». Схожая проблема возникала и у украинских депутатов — «Нефтегаз» был неподотчётен народным избранникам. «Мы не можем добиться годами, чтобы "Нафтогаз" открыто утверждал свой бюджет годовой — куда расходуются средства», — жаловался депутат Иван Крулько.

Мало того, даже сам Юрий Витренко в ноябре прошлого года жаловался на закрытость финансовой отчётности компании, из руководства которой ушёл в июле того же года.

В то же время, как отмечала ранее журналистка «Украинской правды» Татьяна Козырева, «Нефтегаз» платил американским и бельгийским лоббистским компаниям за «улучшение имиджа» в США, но реальную стоимость этих услуг отказался раскрывать, ссылаясь на коммерческую тайну.

В целом же получается, что «Нефтегаз» — бездонная бочка, из которой миллиарды утекают неизвестно куда без какого-либо контроля со стороны правительства. РФ может сколько угодно платить за транспортировку газа, а украинцы — за его потребление, но всё равно в компании заявят об убытках, потребовав от Кабмина доплатить.

Убытки «Нефтегаза» кажутся особо странными на фоне повышения цены на газ для населения. Только за последний год размер платежей ЖКХ для украинцев вырос на 46%. Получается странная зависимость: чем выше цены, чем выше зарплаты управленцев, тем больше убытков. Одним из вероятных объяснений этого феномена является нецелевое расходование средств. Одесский журналист Юрий Ткачёв подозревает, что к рекордным убыткам «Нефтегаза» причастны приставленные США «борцы с коррупцией». «Финрезультаты "Нафтогаза" особенно впечатляют. Получить 2/3 ярда баксов убытков, являясь монополистом по перепродаже втридорога закупаемого за рубежом по самым выгодным ценам топлива, — это надо тырить в таких масштабах, что тусовка Януковича кажется бессребрениками. А самое интересное то, что "Нафтогаз" — одно из тех предприятий, которые одними из первых перешли под внешнее управление.

И вот под этим внешним управлением там вот такое вот происходит. А нам-то говорили: вот, придут американцы, победят нам тут коррупцию. А американцы, видимо, решили действовать по Жванецкому: "Не можешь предотвратить — возглавь". И возглавили так, что нашим доморощенным казнокрадам остаётся только пыль глотать», — пишет Ткачёв.

Банкротство перед приватизацией

Данные об убыточности украинских государственных компаний стали появляться вскоре после одобрения в парламенте законопроекта № 4020 о приватизации. И хотя вышеперечисленные государственные компании пока и не подлежат приватизации, журналист Никита Трачук считает, что впоследствии можно будет изменить закон.

«Важно понимать, что когда-то передача в частные руки предприятий, в принципе, была под мораторием, а теперь в этом перечне более 650 наименований. Иными словами, в любой удобный момент можно снова принять закон, предусматривающий "большую приватизацию", — и разрешить продавать компании стратегического значения. Ну, или сдавать их в лизинг, концессию либо находить другие лазейки, как это было с рынком земли и правом продажи земли иностранцам: формально запрещено, но если очень хочется и очень постараться, то обойти запрет вполне себе можно. Фактически сегодня половина крупнейших госкомпаний работают в огромный убыток, а ещё половина — с минимальными прибылями. При этом убыточные активы всегда обесцениваются, что позволит их в будущем продать просто с молотка — это азы экономики», — считает Трачук, полагая, что речь идёт не о некомпетентности руководства, а о сознательном курсе на банкротство в интересах потенциальных покупателей.

В целом же, как можно видеть, причин убыточности украинских госкомпаний несколько. Непрозрачная финансовая отчётность позволяет выводить крупные суммы за границу, списывая их на какие-нибудь липовые «услуги консультантов». Значительную часть убытков могли покрыть сокращения многомиллионных зарплат менеджмента и членов наблюдательных советов. Обычная коррупция нередко приводит к закупкам товаров по ценам в разы выше рыночных. Столь «эффективное» управление госкомпаниями может «съесть» любое новое повышение цен для населения, а в итоге компании опять покажут убыток.