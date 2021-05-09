Среди мероприятий в «день памяти и примирения» во Львове оказалась и акция почитания памяти военнослужащих дивизии СС «Галичина», которую фактически организовал Львовский областной совет

Львов в 2021 году ясно продемонстрировал, что на уме у украинских властей, которые фактически отвергают государственный праздник — День Победы, и навязывают празднование «дня памяти и примирения».

Итак, на 8 мая была анонсирована одна официальная акция: Львовская областная государственная администрация (ОГА) объявила, что в 11 утра у памятного креста на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря «Шталаг-328» состоится возложение цветов и лампад от представителей власти, общественности и дипломатического корпуса, а также экуменическая панихида и общественное вече.

Мероприятие прошло по графику, на нём присутствовали вице-губернатор Львовщины Андрей Годык, вице-мэр Львова Андрей Москаленко и председатель Львовского облсовета Ирина Грымак. Чиновники как под копирку говорили о том, что сегодня они почитают память «всех погибших во Второй мировой войне», однако член порошенковской «Европейской солидарности» (ЕС) Грымак пошла дальше, назвав эту войну «трагедией, развязанной двумя преступными режимами». Война продолжается. О величии отцов Великой Победы и мерзости вечно проигравших © РИА Новости, Лев Устинов / Перейти в фотобанк

«Мы не должны забывать о страшных преступлениях, совершённых в военные годы, в том числе и на нашей, украинской земле!» — пафосно заявила Грымак. А уже через полтора часа её однопартийцы, депутаты Львовского облсовета от ЕС Святослав Шеремета и Соломия Рыботицкая, а также депутат Верховной Рады София Федына на Лычаковском кладбище почитали память военнослужащих дивизии СС «Галичина». Напомню, подразделения этой дивизии принимали участие в массовых убийствах поляков — причём на территории, которая ныне находится в составе Украины.

Формально облсовет не имел отношения к этой акции — её инициатором выступил так называемый Резерв дивизии «Галичина». Однако сразу же после мероприятия на сайте Львовского областного совета появилась новость под заголовком «На Лычакове почтили погибших воинов дивизии СС „Галичина"». Таким образом, подчинённые Ирины Грымак, в отличие от губернатора Львовщины Максима Козицкого, не прячутся за эвфемизмом «Первая дивизия Украинской национальной армии», а называют вещи своими именами, и гордятся поминовением памяти эсэсовцев.

После того, как несколько десятков присутствующих на акции возложили венки к памятному знаку «Воинам Украинской национальной армии», к собравшимся обратился заместитель председателя Резерва дивизии «Галичина» Василий Бычко. Хотя сам он был в странном наряде — чёрной куртке поверх камуфляжного костюма, «активист» выразил сожаление, что на марше в честь галицких эсэсовцев, прошедшем в Киеве 28 апреля, люди были без мундиров. Бычко пообещал, что на мероприятии в Бродах, где в июле 1943-го дивизия СС «Галичина» была разбита войсками 1-го Украинского фронта, «мы все будем в мундирах, как записано у нас в уставе». Кроме того, следующие марши в честь дивизии он пообещал провести «в Донецке и Москве». Спектакль для Запада. Почему Офис президента Украины впервые осудил марш нацистов © AP, Efrem Lukatsky

Примечательно, что 8 мая на Лычаковское кладбище в гражданской одежде пришёл и Святослав Шеремета, который любит щеголять в эсэсовской форме. Собственно, именно после того, как Шеремета пару раз появился в ней на акциях перезахоронения военных из дивизии СС «Галичина», ему был закрыт въезд в Польшу. Именно Шеремету имел в виду тогдашний глава польской дипломатии Витольд Ващиковский, который в июле 2017 года заявил: «Люди, которые демонстративно носят мундиры СС «Галичина», в Польшу не въедут».

Правда, через несколько месяцев Святослав Шеремета как секретарь Государственной комиссии по вопросам увековечивания памяти жертв войны и политических репрессий получил немецкую визу, а потом и польские власти передумали. К примеру, в мае 2018-го он принимал участие в работах по эксгумации на кладбище в польском селе Грушовичи — при том, что польские эксперты до сих пор разрешения на проведение эксгумаций могил жертв Волынской резни так и не получили.

Но наиболее парадоксальная ситуация складывается с отношением к дивизии СС «Галичина» со стороны посольства Германии в Киеве. С одной стороны, 29 апреля посол ФРГ Анка Фельдгузен осудила упомянутый марш в Киеве, заявив, что «никакие организации, которые борются за Украину, не должны ассоциироваться с подразделениями ваффен СС». С другой — 6 апреля Максим Козицкий выразил благодарность посольству Германии за помощь в идентификации десяти погибших под Бродами военных из дивизии СС «Галичина». «Теперь мы знаем ещё больше имён воинов, которые отдали жизнь, защищая наш край от захватчиков… История воинов дивизии «Галичина» является частью истории Украины и историей борьбы за независимость» — пафосно написал тогда губернатор Львовщины, и никакого протеста со стороны немецких дипломатов не последовало.