До 1939 года городок Подкамень с окружающими сёлами, ныне находящийся в Бродовском районе Львовской области, был частью Второй Речи Посполитой, и в то время вся местность насчитывала около 4000 жителей.

«Хотя я стал украинцем, польский язык был мне ближе». Как украинский географ организовывал дивизию СС
«Хотя я стал украинцем, польский язык был мне ближе». Как украинский географ организовывал дивизию СС
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С началом Волынской резни расположенный здесь доминиканский монастырь стал убежищем для поляков, спасающихся от банд Украинской повстанческой армии (УПА)*. В декабре 1943 года часть жителей самого Подкамня также переехала на территорию монастыря. По оценкам историков, на рубеже 1943/1944 годов за его стенами находились более 300 поляков, не считая монахов и священников. На случай нападения укрывающиеся в монастыре организовали вооружённую самооборону, который руководил местный лесничий Казимир Солтысик.

Причём нападения поляки ожидали со стороны подразделений, подчинявшихся немецким оккупационным властям, хотя немцы декларировали защиту польского населения и иногда действительно её предоставляли. Однако в Подкамне и его окрестностях всё сложилось по-другому.

Этот городок был одним из мест базирования состоящего из украинцев 4-го Галицийского добровольческого батальона полиции СС, о котором стоит рассказать подробнее.

Когда 28 апреля 1943 года немецкие власти объявили о наборе галицких украинцев в 14-ю добровольческую армейскую дивизию СС «Галичина» (14. Waffen-Grenadier-Division der SS „Galizien"), поначалу от желающих не было отбоя.

К примеру, в городке Мостиска в дивизию записались более 20% всех живущих там украинцев. Уже в первые месяцы в вербовочные пункты по всей Галичине пришли более 80 тысяч людей, из которых более 50 тысяч были признаны годными к воинской службе.

Не только волынская резня. 75 лет со дня убийства боевиками УПА* поляков села Лановцы
Не только волынская резня. 75 лет со дня убийства боевиками УПА* поляков села Лановцы
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Однако в армейские учебные лагеря в Германию отправили немногим более 10 тысяч добровольцев, поскольку остальные не соответствовали строгим критериям службы в подразделениях СС. В первую очередь речь шла о росте, который должен был составлять не менее 165 сантиметров (позже рекрутеры вынуждены были уменьшить этот показатель до 160 см).

Однако и для низкорослых галичан, желающих послужить великой Германии, нашлось применение — из них были сформированы пять Галицийских добровольческих полицейских полков СС (Galizische SS Freiwillige Regiment), получивших номера с 4-го по 8-й и позже официально включённых в состав дивизии СС «Галичина». Координировал создание этих подразделений штаб в Берлине во главе с полковником военной полиции Рихардом Штаном. Главным их заданием была охрана тылов немецкой армии, в том числе противопартизанские действия.

4-й Галицийский полк полиции СС был официально создан 5 июля 1943 года, его командиром стал подполковник военной полиции Франц Бинц, батальонами также командовали немецкие офицеры. Полк несколько месяцев проходил обучение на территории Германии и Голландии, а в феврале 1944-го был передислоцирован в Галичину и размещён по линии Золочев-Броды-Збараж, в нескольких десятках километров от линии фронта.

«Боевым крещением» полка стала резня мирного польского населения в Гуте Пеняцкой, осуществлённая 28 февраля 1944 года вместе с сотней УПА* под командованием Дмитрия Карпенко (Ястреб), а также группой вооружённых жителей окружающих украинских сёл под руководством Владимира Чернявского. В ней приняли участие около 500-600 эсэсовцев-украинцев под командованием немецкого капитана, имя которого установить не удалось. В результате карательной акции было убито 868 человек — в основном поляков, а также укрываемых ими евреев.

75 пять лет резне в Гуте Пеняцкой. Как проходила совместная карательная акция дивизии СС «Галичина» и УПА*
75 пять лет резне в Гуте Пеняцкой. Как проходила совместная карательная акция дивизии СС «Галичина» и УПА*
© commons.wikimedia.org, Stanisław i Andrzej Tomczakowie

И вот менее чем через две недели украинские братья по оружию из СС и УПА* решили «развить успех», причём их немецкие хозяева не вмешивались.

10 марта 1944 года в Подкамень вошёл курень УПА* под началом Максима Скорупского, прибывший с Волыни. А уже на следующий день немецкое командование подразделений 4-го полка полиции СС покинуло городок. После обеда 11 марта под стенами монастыря появились люди, назвавшиеся советскими партизанами, и потребовали впустить их внутрь и накормить.

Поляки спустили провиант на верёвках, но по требованию осаждавших послали к ним делегацию, которая должна была поесть вместе с ними, доказывая, что еда не отравлена. Делегатов отпустили вечером, и те сообщили, что, как и предполагалось, монастырь окружён боевиками УПА*. После этого поляки решили укрепить оборону монастыря, а часть гражданских лиц отправить под покровом ночи в Подкамень.

На следующий день боевики УПА* и присоединившиеся к ним украинские полицейские-эсэсовцы пошли на штурм монастыря, пытаясь топорами проломить его ворота, но первая атака была отбита. Тогда командование нападавших потребовало, чтобы из монастыря вышли все, кроме монахов и священников, обещая не трогать уходящих — мол, нас интересуют материальные ценности.

Однако, когда поляки начали выходить, украинцы открыли по ним огонь и смогли прорваться на территорию монастыря, где начали резню.

День в истории. 14 января: бандеровцами убит один из основателей ОУН*
День в истории. 14 января: бандеровцами убит один из основателей ОУН*
© commons.wikimedia.org, Сергій

Всего было убито, по разным оценкам, от 100 до 150 человек, их тела были сброшены во рвы и монастырский колодец. Уцелели только несколько человек, которые почти четыре дня прятались на чердаке одного из зданий, — на протяжении этого времени украинские бандиты вывозили из монастыря произведения искусства и другие ценности, которые оценивались тогда в несколько миллионов долларов. При этом внутреннее убранство монастырского костёла было уничтожено, погром пережила только икона Богоматери Подкаменской, которая ныне находится в доминиканском соборе во Вроцлаве.

Однако организованный вывоз имущества из монастыря начался после того, как подразделения УПА* и СС завершили резню польского населения уже в самом городке Подкамень. Украинские боевики вошли в городок с нескольких сторон и начали методично уничтожать поляков в их собственных домах, выискивая людей во всевозможных укрытиях.

Польские историки оценивают общее число убитых в Подкамне от 400 до 600 человек, при этом их имущество также было разграблено.

Поляки отмечают, что украинское население Подкамня не принимало участия в разграблении доминиканского монастыря и домов своих польских соседей. Более того, многие украинцы укрывали поляков в своих домах — к примеру, среди спасшихся таким образом был Леопольд Бучковский, польский писатель, художник и скульптор.

Последний путь СС «Галиция»: унтерменши в героическом мифе
Последний путь СС «Галиция»: унтерменши в героическом мифе
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А вот в соседнем селе Паликоровы группы украинских «Самооборонных ключевых отделов» (фактически тыловых подразделений ОУН*(б)-УПА*) с воодушевлением присоединились к действиям бандеровцев и эсэсовцев.

В один день с атакой на Подкамень, 12 марта 1944-го, украинские боевики окружили это село из 360 дворов, 70% населения которого составляли поляки. Подразделений польской самообороны в Паликоровах не было, потому село было занято без сопротивления, атакующие стреляли только для острастки. После этого всё население было выведено на близлежащий луг, украинцев после проверки отпустили, а поляков расстреляли из автоматов и пулемётов — всего погибло 365 человек.

Спаслись только несколько поляков, которые были ранены и пролежали в груде мёртвых тел до отъезда убийц. Те, кстати, в Паликоровах не задержались, спеша успеть к разграблению Подкамня и монастыря доминиканцев. Часть имущества поляков была разграблена украинскими селянами, после чего все польские дома в Паликоровах были сожжены.

Ныне лишь небольшой крест на месте братской могилы напоминает о том, что в Паликоровах когда-то жили поляки, а 12 марта 1944 года 365 из них были расстреляны — вот только не указано, кем именно.

В Подкамне же после нескольких лет усилий польских властей и общественных организаций в мае 2012 года был открыт монументальный памятник погибшим в марте 1944-го полякам, однако и на нём нет упоминания о том, кто же виновник этого преступления. Более того, украинские власти не позволили указать на таблицах фамилии всех жертв.

Рождение Войска Польского. Как «расстрелянных офицеров» хватило на две армии
Рождение Войска Польского. Как «расстрелянных офицеров» хватило на две армии
© РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Примечательно, что на открытие памятника принципиально не пришли священники Украинской греко-католической церкви, которой ныне передан бывший доминиканский монастырь в Подкамне.

А в очередную годовщину убийства поляков, 12 марта 2017 года, памятник в Подкамне был «украшен» надписями «Смерть ляхам» и символикой СС. Украинские власти тогда привычно обвинили в вандализме «агентов Кремля».

Интересно, кем тогда являются депутаты Львовского областного совета, которые 16 февраля 2021 года призвали признать «борцами за независимость Украины в ХХ веке» всех военнослужащих дивизии СС «Галичина». То есть и убийц мирных поляков в Подкамне и Паликоровах из 4-го полицейского полка СС, который в июне 1944-го стал неотъемлемой частью упомянутой дивизии.