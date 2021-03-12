В этот день в 1944 году украинские националисты убили почти тысячу поляков в городке Подкамень и селе Паликоровы на меже исторических Подолья и Волыни. Как и в Гуте Пеняцкой, убийцы были в форме полиции СС и УПА*

До 1939 года городок Подкамень с окружающими сёлами, ныне находящийся в Бродовском районе Львовской области, был частью Второй Речи Посполитой, и в то время вся местность насчитывала около 4000 жителей. «Хотя я стал украинцем, польский язык был мне ближе». Как украинский географ организовывал дивизию СС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С началом Волынской резни расположенный здесь доминиканский монастырь стал убежищем для поляков, спасающихся от банд Украинской повстанческой армии (УПА)*. В декабре 1943 года часть жителей самого Подкамня также переехала на территорию монастыря. По оценкам историков, на рубеже 1943/1944 годов за его стенами находились более 300 поляков, не считая монахов и священников. На случай нападения укрывающиеся в монастыре организовали вооружённую самооборону, который руководил местный лесничий Казимир Солтысик.

Причём нападения поляки ожидали со стороны подразделений, подчинявшихся немецким оккупационным властям, хотя немцы декларировали защиту польского населения и иногда действительно её предоставляли. Однако в Подкамне и его окрестностях всё сложилось по-другому.

Этот городок был одним из мест базирования состоящего из украинцев 4-го Галицийского добровольческого батальона полиции СС, о котором стоит рассказать подробнее.

Когда 28 апреля 1943 года немецкие власти объявили о наборе галицких украинцев в 14-ю добровольческую армейскую дивизию СС «Галичина» (14. Waffen-Grenadier-Division der SS „Galizien"), поначалу от желающих не было отбоя.

К примеру, в городке Мостиска в дивизию записались более 20% всех живущих там украинцев. Уже в первые месяцы в вербовочные пункты по всей Галичине пришли более 80 тысяч людей, из которых более 50 тысяч были признаны годными к воинской службе. Не только волынская резня. 75 лет со дня убийства боевиками УПА* поляков села Лановцы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Однако в армейские учебные лагеря в Германию отправили немногим более 10 тысяч добровольцев, поскольку остальные не соответствовали строгим критериям службы в подразделениях СС. В первую очередь речь шла о росте, который должен был составлять не менее 165 сантиметров (позже рекрутеры вынуждены были уменьшить этот показатель до 160 см).

Однако и для низкорослых галичан, желающих послужить великой Германии, нашлось применение — из них были сформированы пять Галицийских добровольческих полицейских полков СС (Galizische SS Freiwillige Regiment), получивших номера с 4-го по 8-й и позже официально включённых в состав дивизии СС «Галичина». Координировал создание этих подразделений штаб в Берлине во главе с полковником военной полиции Рихардом Штаном. Главным их заданием была охрана тылов немецкой армии, в том числе противопартизанские действия.

4-й Галицийский полк полиции СС был официально создан 5 июля 1943 года, его командиром стал подполковник военной полиции Франц Бинц, батальонами также командовали немецкие офицеры. Полк несколько месяцев проходил обучение на территории Германии и Голландии, а в феврале 1944-го был передислоцирован в Галичину и размещён по линии Золочев-Броды-Збараж, в нескольких десятках километров от линии фронта.

«Боевым крещением» полка стала резня мирного польского населения в Гуте Пеняцкой, осуществлённая 28 февраля 1944 года вместе с сотней УПА* под командованием Дмитрия Карпенко (Ястреб), а также группой вооружённых жителей окружающих украинских сёл под руководством Владимира Чернявского. В ней приняли участие около 500-600 эсэсовцев-украинцев под командованием немецкого капитана, имя которого установить не удалось. В результате карательной акции было убито 868 человек — в основном поляков, а также укрываемых ими евреев. 75 пять лет резне в Гуте Пеняцкой. Как проходила совместная карательная акция дивизии СС «Галичина» и УПА* © commons.wikimedia.org, Stanisław i Andrzej Tomczakowie

И вот менее чем через две недели украинские братья по оружию из СС и УПА* решили «развить успех», причём их немецкие хозяева не вмешивались.

10 марта 1944 года в Подкамень вошёл курень УПА* под началом Максима Скорупского, прибывший с Волыни. А уже на следующий день немецкое командование подразделений 4-го полка полиции СС покинуло городок. После обеда 11 марта под стенами монастыря появились люди, назвавшиеся советскими партизанами, и потребовали впустить их внутрь и накормить.

Поляки спустили провиант на верёвках, но по требованию осаждавших послали к ним делегацию, которая должна была поесть вместе с ними, доказывая, что еда не отравлена. Делегатов отпустили вечером, и те сообщили, что, как и предполагалось, монастырь окружён боевиками УПА*. После этого поляки решили укрепить оборону монастыря, а часть гражданских лиц отправить под покровом ночи в Подкамень.

На следующий день боевики УПА* и присоединившиеся к ним украинские полицейские-эсэсовцы пошли на штурм монастыря, пытаясь топорами проломить его ворота, но первая атака была отбита. Тогда командование нападавших потребовало, чтобы из монастыря вышли все, кроме монахов и священников, обещая не трогать уходящих — мол, нас интересуют материальные ценности.

Однако, когда поляки начали выходить, украинцы открыли по ним огонь и смогли прорваться на территорию монастыря, где начали резню. День в истории. 14 января: бандеровцами убит один из основателей ОУН* © commons.wikimedia.org, Сергій

Всего было убито, по разным оценкам, от 100 до 150 человек, их тела были сброшены во рвы и монастырский колодец. Уцелели только несколько человек, которые почти четыре дня прятались на чердаке одного из зданий, — на протяжении этого времени украинские бандиты вывозили из монастыря произведения искусства и другие ценности, которые оценивались тогда в несколько миллионов долларов. При этом внутреннее убранство монастырского костёла было уничтожено, погром пережила только икона Богоматери Подкаменской, которая ныне находится в доминиканском соборе во Вроцлаве.

Однако организованный вывоз имущества из монастыря начался после того, как подразделения УПА* и СС завершили резню польского населения уже в самом городке Подкамень. Украинские боевики вошли в городок с нескольких сторон и начали методично уничтожать поляков в их собственных домах, выискивая людей во всевозможных укрытиях.

Польские историки оценивают общее число убитых в Подкамне от 400 до 600 человек, при этом их имущество также было разграблено.

Поляки отмечают, что украинское население Подкамня не принимало участия в разграблении доминиканского монастыря и домов своих польских соседей. Более того, многие украинцы укрывали поляков в своих домах — к примеру, среди спасшихся таким образом был Леопольд Бучковский, польский писатель, художник и скульптор. Последний путь СС «Галиция»: унтерменши в героическом мифе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А вот в соседнем селе Паликоровы группы украинских «Самооборонных ключевых отделов» (фактически тыловых подразделений ОУН*(б)-УПА*) с воодушевлением присоединились к действиям бандеровцев и эсэсовцев.

В один день с атакой на Подкамень, 12 марта 1944-го, украинские боевики окружили это село из 360 дворов, 70% населения которого составляли поляки. Подразделений польской самообороны в Паликоровах не было, потому село было занято без сопротивления, атакующие стреляли только для острастки. После этого всё население было выведено на близлежащий луг, украинцев после проверки отпустили, а поляков расстреляли из автоматов и пулемётов — всего погибло 365 человек.

Спаслись только несколько поляков, которые были ранены и пролежали в груде мёртвых тел до отъезда убийц. Те, кстати, в Паликоровах не задержались, спеша успеть к разграблению Подкамня и монастыря доминиканцев. Часть имущества поляков была разграблена украинскими селянами, после чего все польские дома в Паликоровах были сожжены.

Ныне лишь небольшой крест на месте братской могилы напоминает о том, что в Паликоровах когда-то жили поляки, а 12 марта 1944 года 365 из них были расстреляны — вот только не указано, кем именно.

В Подкамне же после нескольких лет усилий польских властей и общественных организаций в мае 2012 года был открыт монументальный памятник погибшим в марте 1944-го полякам, однако и на нём нет упоминания о том, кто же виновник этого преступления. Более того, украинские власти не позволили указать на таблицах фамилии всех жертв. Рождение Войска Польского. Как «расстрелянных офицеров» хватило на две армии © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Примечательно, что на открытие памятника принципиально не пришли священники Украинской греко-католической церкви, которой ныне передан бывший доминиканский монастырь в Подкамне.

А в очередную годовщину убийства поляков, 12 марта 2017 года, памятник в Подкамне был «украшен» надписями «Смерть ляхам» и символикой СС. Украинские власти тогда привычно обвинили в вандализме «агентов Кремля».

Интересно, кем тогда являются депутаты Львовского областного совета, которые 16 февраля 2021 года призвали признать «борцами за независимость Украины в ХХ веке» всех военнослужащих дивизии СС «Галичина». То есть и убийц мирных поляков в Подкамне и Паликоровах из 4-го полицейского полка СС, который в июне 1944-го стал неотъемлемой частью упомянутой дивизии.