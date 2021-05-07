Собственно, вся неделя свелась к обсуждению визита на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и хорошо здесь известной Виктории Нуланд. Ожидалось, что они привезут печеньки и кнут. В самых смелых ожиданиях радикальной оппозиции кнута должно было быть много – вплоть до смещения неугодного президента. Этого, конечно, не случилось

«Визит старой дамы» — пьеса швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта. Сюжет сводится к тому, что в некий город приезжает олигархиня (это правильный феминитив?) и предлагает в обмен на кучу денег казнить её бывшего любовника. На фоне результатов визита Энтони Блинкена это довольно оптимистичное произведение.

Поездка Зеленского в Польшу

Сам по себе этот визит на фоне ожидавшегося приезда Блинкена особого смысла не имел, но он готовился польской стороной заранее — речь шла о 230-й годовщине с момента принятия первой польской конституции.

С этой точки зрения, кстати, всё тоже было неоднозначно. Ведь в украинской версии исторической памяти первой в Европе была полумифическая «конституция Орлика», которая, к тому же, и старше на 81 год. Это не говоря о том, что именно разделы Польши позволили объединить украинские земли.

Однако, саммит был построен таким образом, как будто он проводится специально для Зеленского. Во всяком случае, кроме него там были только главы Польши и трёх прибалтийских государств, которые уже являются членами и ЕС, и НАТО. Так что Зеленский не только поехал, но и подписал декларацию о том, что польская конституция всё же старейшая (на словах сказав, всё же, загадочную фразу — «первая украинская Конституция была написана Пилипом Орликом в 18-м столетии, однако провозгласили ее только в 1996 году»).

Главным же итогом визита было подписание двухсторонней декларации, в соответствии с которой Польша поддержит Украину, когда так подаст документы на вступление в ЕС. Ранее такая декларация была подписана с Литвой.

Кроме того, Анджей Дуда пообещал поприсутствовать на «Крымской платформе».

Собственно, вся деятельность Зеленского в этом направлении представляет собой имитацию поддержки со стороны Европы в условиях отсутствия настоящей поддержки.

Блинкен и Нуланд

Визит носил чисто деловой характер, причём изначально было указано, что США не собираются ограничиваться контактами с президентом. Высокие гости почтили своими визитами глав других ветвей власти (кроме судебной — её надлежит ликвидировать), лидеров оппозиции (только правой, в первую очередь — Петра Порошенко), представителей «гражданского общества» (назначенных Госдепом) и даже религиозных общин (но только в лице главы ПЦУ Епифания). В общим, они не собираются смотреть на ситуацию в стране глазами президента.

Большинство аналитиков обратили внимание на то, что гости и хозяева говорили, преимущественно, о разных проблемах.

Гости (украинская администрация) в основном просили помощи в отражении «российской агрессии». Хозяева как бы не возражали, но привносили в дискуссию определённые нюансы.

Например, в ответ на просьбу как можно скорее принять Украину в НАТО на официальном уровне было отвечено, что да — США всеми силами будут стараться ввести Украину в альянс, но полуофициально указывалось, что произойдёт это когда рак на горе свистнет (после согласия всех членов НАТО) и после дождичка в четверг (когда Украина будет соответствовать критериям); на четверть официально уровне Нуланд рекомендовала не педалировать эту тему (наш источник, так же присутствовавший на встречах, выразил её мысль более… энергично).

По поводу визита Джозефа Байдена было указано, что он состоится после прекращения пандемии. Если в этом будет необходимость. Кто от США будет присутствовать на «Крымской платформе» неясно.

Впрочем, самое существенное было сказано ещё до визита в Киев — во время переговоров с партнёрами по НАТО Блинкен, перечисляя «угрозы» членам альянса со стороны России, не упомянул «российскую агрессию против Украины».

В Киеве же он прямо сказал, что Зеленскому угрожает не Москва, а Вашингтон, если он не начнёт выполнять требования США. В частности, от него требуется:

— прекратить вмешиваться в работу назначенных Западом наблюдательных советов (по косвенным данным дело не в отстранении Коболева как таковом, а в том, что сначала была приостановлена деятельность набсовета) и антикоррупционных органов;

— провести реформу судебной системы и приватизацию в полном соответствии с «рекомендациями» США;

— продолжить борьбу с олигархами, причём — с конкретными оргвыводами в адрес первых персон;

— продолжать борьбу против «Северного потока — 2» (а в перспективе —против использования Европой российского газа в принципе).

В общем, Зеленскому было строго указано, чтобы он не пытался проводить сколько-нибудь самостоятельную политику. В противном случае найдутся желающие его заменить (тут же пошли слухи относительно перспектив Разумкова, Кулебы и других персонажей).

Эпидемия, вакцинация и карантин

На утро 7 мая в стране заразились коронавирусом 2 105 428 человек. Недельный прирост составил 35 891 человек. На предыдущих неделях — 64,9 и 97,6 тыс.

При это суточная динамика была невнятной — в первые дни мая число заразившихся было довольно высоким, с 3 по 5 мая среднее число заболевших было около 2,5 тыс., а 6-7 опять начался рост. Возможно сыграло свою роль постепенное снятие карантинных ограничений (на 7 мая ни одно региона в красной зоне уже нет).

Умерло 45 830 человек. Недельный прирост составил 1 745 человек. На предыдущих неделях умерли 2,4 и 2,7 тыс. человек. Правда, появилась информация, что «Институт показателей и оценки здоровья» при Медицинской школе Вашингтонского университета сообщил, что смертность от коронавируса на Украине занижена почти в 3 раза и составляет 138,5 тыс. случаев, а не 46,7 тыс. Однако, методика подсчёта вызывает сомнения — американские специалисты пересчитывают ожидаемую смертность. Да и само исследование, как кажется, имеет главной целью не столько дать объективную картину с заболеваемостью в Европе, сколько доказать, что власти России скрывают высокую смертность от коронавируса (в этой связи Украина попала под горячую руку американских статистиков).

Вылечилось в Украине 1 731 162 человека. Недельный прирост составил 103 258 человек, в то время как на прошлой неделе — 103,2 тыс., на позапрошлой — 86,4 тыс. Уже три недели подряд количество выздоровевших выше числа заболевших.

Единовременно болеет 328,4 тыс. человек, в то время как неделей ранее болеющих было 369,9 тыс.

По состоянию на 6 мая с начала официальной вакцинации первую инъекцию сделали 783 810 человека, всего за неделю — 154,6 тыс., в то время как прошлых неделях — 137,3, 66,1 и 104,4 тыс. Число людей, получивших обе дозы вакцины, выросло в 40 (1) раз и составило 419 человек.

Кстати, на прошедшей неделе секретарь СНБОУ Алексей Данилов сообщил, что украинские учёные разработали три вещества, которые они считают вакцинами. Но поскольку на Украине отсутствуют соответствующие лаборатории, они не могут выяснить, что у них получилось. Министр здравоохранения Максим Степанов в очередной раз заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину (поставив под вопрос суверенитет над Крымом и Донбассом) и напомнил «волну грязи, которой поливали AstraZeneca — связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков — Россия…». Правда, европейский регулятор EMA ещё 6 апреля признал связь между AstraZeneca и случаями тромбоза. Судя по всему, Запад (главным образом — США), проиграв соревнование в создании вакцин, пытается наверстать упущенное в информационной и административной сферах. По каким-то причинам серьёзные страны на себя ответственность за это не берут, а начали кампанию Украина и Литва (её представитель сделал подобное заявление ранее). В общем, всё как всегда: если не хватает фактов, в ход идет пропаганда.