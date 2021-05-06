Немецкие экологи признали, что целью их исков против «Свереного потока - 2» является не остановка строительства газопровода, а «компенсации ущерба», будто бы нанесенного дну Балтийского моря

«Академик Черский» и «Фортуна» пережидают шторм

Во вторник, 4 мая, трубоукладчик «Академик Черский» покинул трассу газопровода «Северный поток-2» (СП-2). Вместе с судами снабжения «Катунь», «Иван Сидоренко», «Сивуч» и «Владислав Стрижов» он отправился за остров Борнхольм, чтобы переждать шторм. Как сообщает Шведский институт гидрологии и метеорологии (SMHI), в южной Балтике разыгрался мощный шторм, скорость ветра достигает 18 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют, что шторм несколько уляжется к утру 7 мая, однако последующие дни будут также нестабильны. «Академик Черский» укладывает трубы «Северного потока – 2» возле Дании © Газпром флот

К 4 мая «Академик Черский» уложил несколько километров труб по нитке А — из 85 километров, которые ему предстоит пройти в датских и немецких водах. В обновленном графике работ оператор проекта Nord Stream 2 AG указывал, что трубоукладчик завершит работы до конца сентября 2021 года. Такую же информацию публикует Датское морское ведомство в предупреждении морякам.

Баржа «Фортуна», которая укладывает нитку В, не покинула трассу газопровода, но также не ведет строительство. Судно остановило укладку в конце апреля. Ему по-прежнему предстоит достроить 12 километров в датских водах, чтобы приступить к немецкому участку. В обновленном графике работ, который получили в Датском энергетическом агентстве, говорится, что датский участок «Фортуна» планирует достроить до конца мая, а немецкий в 13,9 км — в июне.

Начав строительство в феврале, судно ранее потеряло три недели из-за штормов. При благоприятных условиях «Фортуна» укладывает более 1100 метров в сутки, но в среднем строительство ведется со скоростью немногим более 500 метров в сутки. Если к концу недели погода на южной Балтике успокоится, то барже придется укладывать не менее 600 метров в сутки до конца мая, чтобы уложиться в сроки строительства.

Немецкие экологи подают иски против проекта из-за денег

Немецкая неправительственная природоохранная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) 4 мая опротестовала в суде выдачу регулятором разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2». Как сообщается на сайте NABU, иск касается еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В NABU напомнили, что выступают против строительства газопровода с 2018 года и считают судебный иск «единственным способом ограничить ущерб Балтийскому морю». «Северный поток – 2»: как важнейший российско-европейский проект стал символом © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Временное разрешение на прокладку труб выдало в начале этого года Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH). Через несколько дней немецкие природоохранные организации опротестовали это решение, но 1 апреля требование экологов об отмене разрешения было отклонено BSH. Разрешение действительно по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря, но было приостановлено на время рассмотрения жалобы экологов. Теперь NABU попытается отменить выдачу этого разрешения в суде. В организации отметили, что на время рассмотрения иска действие разрешения также должно быть приостановлено.

Как известно, другая немецкая природоохранная организация — Deutsche Umwelthilfe (DUH) — обратилась с аналогичным иском в суд Гамбурга 13 апреля. Однако по состоянию на 5 мая дата начала слушаний по иску DUH против СП-2 не определена и не будет названа в ближайшее время, сообщили в суде. «Дата устного слушания дела в административном суде пока не предвидится и также не ожидается в ближайшее время», — заявили в пресс-службе суда Гамбурга, добавив, что «такие процессы часто бывают очень сложными, что часто приводит к увеличению времени процедуры».

При этом BSH, которое и ранее отмечало, что прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны, сообщило 4 мая, что строительство «Северного потока — 2» в водах Германии может возобновиться с конца мая текущего года. Ведомство напомнило, что иск NABU «имеет приостанавливающее действие» лишь для выданного в середине января этого года разрешения BSH, которым было одобрено продолжение строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море в период с конца сентября по конец мая. Однако ещё в 2018 году было выдано постоянное разрешение на укладку «Северного потока — 2» с конца мая до конца сентября. «С конца мая строительство может быть возобновлено», — подчеркнули в BSH. Как упоминалось выше, именно в этот период российские трубоукладчики планируют выйти на немецкий участок СП-2.

Однако немецкие экологи сами признают, что их целью является не остановка строительства СП-2, а… деньги. Как сказал представитель NABU Ким Корнелиус Детлофф, организация теперь обсуждает компенсацию ущерба, будто бы нанесенного дну Балтийского моря. «Нынешний конфликт касается измененного временного промежутка строительства с января по июнь в орнитологическом заповеднике. Теперь, когда в немецком Балтийском море не проводится строительства в указанные месяцы, этот конфликт исчерпан. В настоящее время проблемой является вопрос компенсации ущерба, нанесенного морскому дну», — заявил Детлофф.

Европейский парламент считает, что электричество берётся из розетки?

В минувший четверг, 29 апреля, Европейский парламент (ЕП) принял очередную антироссийскую резолюцию. Хотя подобные документы, касающиеся международных вопросов, носят декларативный, а не обязательный характер, однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов. Потому неудивительно, что новая резолюция ЕП вызвала немало комментариев политиков различного уровня, тем более, что в документе содержится призыв остановить СП-2. «Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России, и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода „Северный поток — 2"», — говорится в документе. Европарламент принял резолюцию об остановке «Северного потока 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Наиболее иронично подобные пожелания прокомментировал президент России Владимир Путин, который в тот же день провёл встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции. По его словам, вокруг СП-2, который наряду со строительством заводов по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2» является примером совместных проектов России и Европы, очень много различного рода политических спекуляций. «Да, вокруг него много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке. Ну, используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности», — добавил президент РФ.

А немецкий политолог Александр Рар назвал резолюцие Европарламента «театром абсурда» на фоне жесткого экономического кризиса в Европе, выйти из которого можно только в сотрудничестве с Россией. «Перед Европой сейчас стоит колоссальная задача спасения экономики от последствий пандемии. Мы пока тратим деньги, но их придется возвращать назад, зарабатывать. Это будет вторая стадия борьбы с пандемией, это очень сложно. С такими вызовами Европа пока не сталкивалась, по крайней мере, после окончания последней мировой войны. И для этого нужно сотрудничество с Россией, с Китаем, а не противостояние и ломка глобализации. Европарламент просто расписался в своей непрагматичности и оторванности от реальности. Это настоящий театр абсурда», — сказал Рар. Александр Рар о новом поколении, для которого Меркель — уже "отстой" © РИА Новости, Михаил Климентьев

А один из немецких политиков, выступающих за взаимовыгодное сотрудничество ФРГ и РФ, депутат Бундестага (парламента) Германии Вальдемар Гердт, оценил резолюцию Европарламента ещё жёстче. «Отключение SWIFT и запрет «Северного потока — 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», — сказал Гердт в комментарии телеканалу «360». Кого он имеет в виду под «третьей стороной», политик не уточнил.

Американо-германские и германо-германские конфликты вокруг проекта

С 4 по 5 мая в Лондоне прошла первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7. Как сообщили в Госдепе США, больше всего внимания на ней было уделено России и Китаю. Кроме этого, Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе двусторонней встречи 4 мая заявил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о твёрдой позиции Вашингтона против СП-2.

«Госсекретарь также поднял вопрос о том, что администрация (США) выступает твёрдо против трубопровода «Северный поток — 2», — сообщил представитель Госдепа Нед Прайс. «Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули, что трансатлантическое сотрудничество необходимо перед лицом дестабилизирующих действий России, Китая и Ирана», — добавил Прайс.

Именно позицию Блинкена использовал в качестве аргумента против российско-германского трубопровода координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. На конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС, он отметил, что продвижения в переговорах между правительствами ФРГ и Штатов нет.

«Если мы хотим использовать это окно возможностей для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что «Северный поток — 2» исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, не оправдалось», — заявил Байер. Он подчеркнул, что необходимо остановить проект — даже если газопровод почти полностью завершен.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на этом же конгрессе, подчеркнула, что СП-2 остается тем вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки. «Важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен мнениями по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке. К ним сейчас относится тема «Северного потока — 2». Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика, и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа, остаётся важным партнером», — сказала Меркель.