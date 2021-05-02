Противостояние 2 мая в Одессе между противниками и сторонниками Евромайдана было одним лишь эпизодом общего политического кризиса на Украине, но он привел к гибели людей, за которую до сих пор никто не ответил

Почему в России до сих пор не сняли кино про 2 мая в Одессе? © Скриншот из видео Украина.ру Андрей Парубий приехал в Одессу для «проведения заседания оперативного штаба об обеспечении слаженных мероприятий оперативного реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности». Он контактировал с представителями Майдана, осмотрев блокпосты, подарив им бронежилеты и оказав немалую поддержку, что они впоследствии подтверждали в своих интервью.

Непосредственно 2 мая в Управлении прокуратуры Одесской области проводилось совещание на тему «Состояние организации работы по противодействию проявлениям сепаратизма, общественного противостояния и обеспечения законности и правопорядка в Одесском регионе», на котором присутствовали все ключевые силовики региона. Совещание проводилось с выключенными телефонами, что наводит на мысль о преднамеренном сговоре «сверху» для дезорганизации местных правоохранителей, которые не смогли оперативно отреагировать на столкновения.

Спустя определенное время стало очевидно, что шествие «майдановцев», стартовавшее изначально от Соборной площади Одессы, затевалось с целью разгрома лагеря противников госпереворота на Куликовом поле, о чем говорили их лидеры. Наличие экипировки, оружия, коктейлей Молотова явно входит в противоречие с якобы «мирными» намерениями.

Тот факт, что первой жертвой стал «майдановец» Игорь Иванов, погибшей от пули, выпущенной «куликовцем» Виталием «Боцманом» Будько (тот утверждает, что стрелял холостыми), используется в качестве подтверждения версии Майдана и оправданий всему произошедшему позже. Якобы «сепаратисты» напали, и якобы не было другого выхода, кроме как учинить разгром Куликова поля. Впрочем, экс-руководитель одесской милиции Дмитрий Фучеджи полагает, что Иванова убил неизвестный стрелок из гостиницы «Пассаж» для разжигания противостояния (детальных подтверждений этому нет).

Когда «майдановцы» начали избивать «куликовцев», несколько десятков человек попытались укрыться от радикалов в Доме профсоюзов, после чего здание загорелось. Люди попытались выбраться, но стали гибнуть от ожогов, угарного газа и падения с высоты. Тех же, кому удалось уцелеть, майдановцы добивали на месте, о чем свидетельствуют результаты около 100 медицинских экспертиз.

Трактовка произошедшего со стороны «майдановцев» проста: «куликовцы» зачем-то спрятались в Доме профсоюзов, который почему-то загорелся, в результате чего они и погибли. Сторонники Майдана также утверждают, что помогали спастись своим оппонентам. Непосредственная причина возгорания — поджог баррикады, сооружённой активистами Куликова поля у входа в здание, но ответа на вопрос, кто это сделал, следствие не имеет.

Виновного в произошедшем уже назначили. Им стал, по официальной версии, погибший бывший депутат Одесского облсовета Вячеслав Маркин, якобы заманивший «куликовцев» в Дом профсоюзов. А судебное дело против 20 «куликовцев», задержанных на Греческой площади, длилось 3,5 года и завершилось оправдательными приговорами.

Только по официальной версии, в одесском Доме профсоюзов во время пожара погибли 42 человека. Сегодня вокруг окончательности данной цифры ведутся споры: фигурируют предположения, что жертв могло быть 100, 300 и даже 500 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что роль центральных властей в трагедии должна бы стать предметом тщательного и объективного расследования, но за 2 года его правления никаких реальных подвижек не произошло. Видимо, украинская власть продолжает политику своих предшественников по игнорированию неудобной кровавой истории, каковой является трагедия 2 мая 2014 года.

О том, что же на самом деле произошло в тот день и почему же погибли люди, изданию Украина.ру рассказал главный редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев, который детально изучил все обстоятельства произошедшего и не раз высказывался на эту тему:

«Если говорить о сути трагедии, то изначально это было запланированное мероприятие по подавлению акций протеста в Одессе, которое вышло из-под контроля и привело к тому, к чему оно привело.

Все-таки я бы не назвал это запланированным массовым убийством. Все должно было пройти так, как прошло в Харькове, Запорожье или Николаеве. Но ситуация вышла из-под контроля и впоследствии развивалась стихийным образом.

Я бы не ставил вопрос о том, был ли это бессмысленный акт насилия, или у него были конкретные цели, потому что события на позднем этапе уже не были управляемы.

Главную ответственность за это несет тогдашнее руководство Украины. Если говорить о персоналиях, то это, безусловно, Турчинов, Яценюк, Парубий, тогдашний губернатор Одесской области Немировский, будущий губернатор Палица и олигарх Коломойский, который стоял за Палицей. Что касается Гончаренко, то он все же не был и не является фигурой высокого уровня.

Конечно, у одесситов есть желание привлечь к ответственности виновных. Но сейчас уже абсолютно понятно, что это желание вряд ли может быть реализовано.

Нельзя сказать, что эта трагедия окончательно поставила крест на Русской весне в Одессе. Это было уже жирной точкой. Ключевым же было то, что по понятным причинам это движение не могло реализовать свои цели ни в каком из вариантов. Выбранный им путь мирных протестов был бесперспективен, потому что изначально никто не планировал ни с кем идти на какие-то переговоры и на какие-то уступки.

Обретет ли Одесса когда-нибудь собственную субъектность? Никогда не говори никогда. Но сегодня ситуация такого развития событий не предполагает. Было бы странно, если бы в стране, которая в целом не имеет своей субъектности, такую субъектность обрел бы отдельный город».