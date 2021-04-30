Как только регионы Украины из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин, активизировались мошенники. Но, если раньше они разводили народ на масках и антисептиках, предлагая купить несуществующий товар, то сегодня они пошли куда дальше — под любым, самым благовидным предлогом выкачивают с граждан последние деньги

Блажен, кто верует в аферы

«Настоящий подполковник», фальшивый волонтер и другие альфонсы Украины © Pexels/Anastasia Shuraeva

Тяжелое финансовое положение, связанное с безработицей временно или постоянно, используют мошенники. В Телеграмм через десятки созданных каналов предлагают за 3000 настоящих гривен купить 14 000 фальшивых, которые, как уверяют продавцы, от настоящих не отличить. Чем больше берешь, тем выгоднее. Минимальная сумма покупки — 1000 грн. Доставка методом закладок или по почте. Правда, о качестве купюр купившие молчат. А продавцы утаили то, что за сбыт фальшивых банкнот сулит мошеннику пять лет неволи, если, конечно, поймают.

Кроме этого наивным украинцам стали втюхивать «дроп-карты со счетом (безналичный расчет)». По сути клиентам высылается болванка в виде платежной карты. А потом «менеджер» называет ее номер, дату, СВС-код и даже пин-код. При этом, как уверяют продавцы, на этих картах уже лежат деньги. И заплатив за карту 1500 грн, якобы получаешь 4500 грн, а заплатив 12 500 — аж 50 000 грн. Кто купился на эти пустышки, не признается, поэтому понять масштаб аферы очень сложно.

Так как в материальной помощи нуждаются многие украинцы, мошенники активно предлагают ее как правительство в виде 8 тыс. грн. И как бы примазываются к его социальным программам. В их анонсах идет следующий посыл: «В Украине вступил в силу проект «О материальной помощи». Каждый житель может принять в нем участие — получить 14 000 грн», пишут организаторы. Вот только получить ее не так просто. Сначала нужно отдать свои деньги, сколько скажут. Первый взнос порядка 3000 гривен, дальше — больше. Как пишут аферисты, это залоговый взнос и комиссии. И с каждой оплатой вырастает сумма, которую якобы по итогу получит наивный гражданин. И если человек денежный и азартный, то в итоге останется ни с чем.

Шантаж за разблокировку телефона

Мошенники пообещали украинцам компенсацию за карантин © фотобанк

Было ваше — стало наше

Случаев подмены товара стало в два раза больше. Особенно дорогостоящих товаров. И, как уверяют продавцы, промышляют таким образом одни и те же люди.

Елена из Киева решила продать свою видеокарту RX 570 8gb на сайте olx. На следующий день написал покупатель из Днепра, который согласился купить карту за 15 000 грн. Заранее сфотографировав товар, Елена отправила ее покупателю. Но, как оказалось, покупатель запросил переадресацию с отделения «Новой почты» к себе домой, хотя это должен был сделать продавец — заранее отправить свой товар покупателю по адресу. Когда курьер пришел, покупатель, покрутив товар в руках, сказал, что он ему не подходит, и отказался его брать. Когда видеокарта вернулась владельцу, Елена заметила, что пришла совсем другая, старая, со стертым серийным номером и побитая. Возможно, даже нерабочая. При осмотре покупатель подменил видеокарту и отправил ее обратно, сказав курьеру, что это не то, что он заказывал.

И, как рассказывают знающие люди, доказать факт подмены товара недобросовестным покупателем очень сложно, чем и пользуются мошенники-воры. При отправке товаров, имеющих серийный номер, его надо вписывать в накладную и, если что-то не так, не забирать товар, если его возвращают. Написать претензию Новой почте. Тогда почта обязана вернуть деньги. Желательно снять на мобильный все подробно в отделении с серийным номером. Как ни крути, а продавец лишился 15 000 грн, которые рассчитывал получить за карту.

Скупают все подряд

Но больше всего страдают те украинцы, которые решили продать что-то ненужное, чтобы хоть как-то свести концы с концами. При этом на одних из самых популярных торговых площадок в интернете. Мошенники мониторят все новые объявления и рассылают продавцам ответы, написанные как под копирку.

Аферисты-миллионеры. Мошенники из бедной Украины едут на заработки за кордон © CC0, Pixabay Леся, и, как отмечает, по активности Юля из Свитязя скупает все товары без разбора — от норковой шубы до спининга.

Понятное дело, что никаких денег продавец не увидит. И если поверит и отправит товар, то еще и останется без него. Кроме этого аферисты легко опустошат банковскую карту, так как, перейдя по ссылке, там запрашивает номер карты продавца, срок и код из трех цифр. Все, что надо, чтобы снять наличные с карточки. Вывод — никогда нельзя заходить на сайты, который вам навязывают, и тем более там делиться данными платежной карточки.

Как ни прискорбно, но сегодня украинцам самим приходится думать о собственной безопасности, потому что полиция, как ни проси, не приходит на помощь обманутым гражданам. Полиция вмешивается крайне редко, когда это носит массовый характер. К примеру, задержали мошенника, который брал предоплату за одноразовые маски, но их не высылал. Он смог разбогатеть на 300 тысяч грн минимум. Поэтому украинцы сегодня занимаются взаимопомощью — советуют друг другу, как не попасться в лапы аферистам, на что обратить внимание и как правильно действовать, потому что с этой проблемой украинцам придется жить еще долго.