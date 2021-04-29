Грядут долгожданные майские праздники, которые в этом году продлятся в России целых 11 дней. Идеальный вариант — отправиться в небольшой отпуск на Крымский полуостров. Тем более что погода благоволит отдыхающим: на следующей неделе синоптики обещают ясные деньки, а термометр покажет комфортные 20 градусов выше нуля

Отдых с ограничениями: чем встретит туристов Крым в курортном сезоне — 2021

Все звёзды сошлись

Очень многие россияне уже забронировали места в отелях и гостевых домах полуострова на эту маевку.

«Если сравнивать с 2019-м, последним доковидным годом, то турпоток на майские праздники увеличился на 25-30%. Этому способствует множество удачных факторов: и беспрерывные выходные на все праздники, и погода, и введенная правительством программа кэшбека, а также закрытие турецкого направления», — говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

Ожидания высоки и у властей Крыма, которые рассчитывают минимум на миллион туристов в майские праздники.

«Мы понимаем, что у нас будет больше миллиона туристов. Более точные цифры мы получим, когда будут полные данные о бронировании», — отмечает министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Добраться можно без проблем

С логистикой у туристов в этом году трудностей не возникнет. На полную мощность работает автодорожная часть Крымского моста, которым за три года воспользовались уже 14 миллионов автомобилей. Путешествовать по самому полуострову на авто стало намного комфортнее благодаря федеральной трассе «Таврида» — ее сдали в эксплуатацию еще в декабре прошлого года.

Чтобы сэкономить время, многие туристы выбирают авиасообщение. Уже сейчас в Симферополь летают самолеты по 59 направлениям — рекордная разветвленность географии для Крыма с 2016 года.

Кроме того, поезда свяжут с Крымом больше 300 крупных населенных пунктов России по 14 различным направлениям.

Главная задача — безопасность

Названа стоимость аренды жилья в Крыму на майские праздники © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выездные бригады медиков целенаправленно выезжают в объекты размещения для дистанционного вакцинирования персонала. К слову, уже сейчас вакцинацией охвачены больше трех тысяч работников в 200 санаториях и отелях Крыма. На днях будут привиты еще минимум 4 тысячи человек. Кроме того, сотрудники многих отелей и здравниц сами вакцинируются в поликлиниках по месту жительства и мобильных пунктах по всему Крыму.

«В республике сняты некоторые ограничения, но эпидемиологические риски по-прежнему сохраняются, поэтому крайне важно продолжать соблюдать меры профилактики, для того чтобы сохранить свое здоровье, здоровье родных и близких», — подчеркивает Вадим Волченко.

Не стоит забывать и об извечных проблемах курортной индустрии республики — подготовке инфраструктуры к приезду гостей. Особенно это касается благоустройства пляжных территорий, ведь в этом сезоне число пляжей увеличится — с 430 до 460.

За что глазу зацепиться

Путь в здравницу. Как украинцам попасть в Крым на реабилитацию после коронавируса © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В этом году православная Пасха празднуется 2 мая — это отличная возможность посетить праздничное богослужение в одном из знаменитых храмов и монастырей Крыма, которых в этом регионе хватает.

Ну и, конечно, нельзя забывать о главном ежегодном празднике — Дне Победы. Хоть и с эпидемиологическими ограничениями, но в этом году власти дали добро на проведение парадов в городах Крыма и Севастополе. Традиционно большинство туристов на 9 Мая устремляются в город-герой Севастополь на самый зрелищный парад Победы на полуострове.

Дороговато будет?

По сравнению с 2019 годом гостевые дома и отели Крыма подняли цену на проживание примерно на 15-20%. Специалисты отрасли говорят, что подорожание не критично и вполне ожидаемо.

«Стоимость номера в гостевом доме на двоих с завтраком на Южном берегу стартует от 3,5 тысячи рублей в сутки. В Западном Крыму, к примеру, аналогичный ценник на аналогичный номер стартует от 2,5 тысячи», — уверяет Наталья Стамбульникова.

Такое подорожание в этом году обусловлено вполне естественными факторами — ежегодным ростом цен на товары и увеличением зарплаты сотрудников санаторно-курортной сферы, заключила председатель Ассоциации малых отелей Крыма.