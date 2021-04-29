Националисты и ветераны создают по регионам Украины Штабы обороны. При этом застрельщиков выступает "Нацкорпус" Андрея Билецкого. И, хотя участники не многочислены, а штабы собрали в основном ветеранов так называемой "антитеррористической операции", инициативу, судя по всему поддерживают и Минобороны и МВД страны

«Ждать каких-то решительных действий от власти, объективно, займет очень много времени… Поэтому мы объявляем о создании региональных Штабов обороны», — заявил глава центрального штаба «Национального корпуса» и бывший командир «Азова» Максим Жорин в видеообращении, опубликованном 27 апреля на своих каналах в Telegram и YouTube.

В том же обращении Жорин кратко описал функции этих штабов: «Их целью будет в первую очередь создание коммуникаций между разными организациями, структурами, и подготовка как можно большего (числа. — Авт.) гражданского населения к обороне регионов. Все штабы будут заниматься тем, чтобы создавать как можно более здоровые отношения между общественными организациями, ветеранскими союзами, гражданскими владельцами оружия, с силовыми структурами, местным самоуправлением, военными частями и тому подобным. Также там будут заниматься подготовкой местного населения к обороне своих регионов, то есть проведением «вышколов», какими-то штабными учениями, проведением тренировок по мобилизации местного населения, да хотя бы (передачу. — Авт.) базовых знаний по территориальной обороне». На сайте «Нацкорпуса» 28 апреля была опубликована ссылка на онлайн-анкеты, заполнив которые, можно присоединиться к деятельности Штабов. «Война с РФ не закончилась»: «Нацкорпус» создает штабы в регионах © AP, Efrem Lukatsky

География и состав участников

На момент написания материала известно о существовании двух региональных Штабов. О создании Штаба обороны Харьковщины было заявлено на пресс-конференции, прошедшей 21 апреля в пресс-центре KharkivToday. Список организаций, подписавшихся под обращением к губернатору области о создании Штаба, включает три десятка названий, известных благодаря публикации документа телеканалом «Суспильне: Харьков»: «Национальный корпус», Товарищество ветеранов АТО, «Гражданская самооборона», Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в Харьковской области, «Укроп-Холл», «Родные пропавших без вести и погибших защитников Украины», «Харьковская Самооборона», Волонтерское движение Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, «Харьковский Евромайдан», Информационно-аналитический центр «Евро-Харьков», Слободское казацкое войско, «Ветеранское братство», Национальное объединение ветеранов АТО, Благотворительный фонд «Сестра милосердия», Харьковский казацкий слободской полк, Солидарное дело общин, «Цвях», «Демократическая секира», Союз ветеранов АТО, «Шолом-ПП», Автомайдан-Харьков, «Украинское гражданское общество», «Харьков за НАТО и ЕС», «Сокол», Проект «Справедливый суд», «Украинский легион», Дергачевский районный союз ветеранов АТО.

Секретарем (главой) Штаба обороны Харьковщины с правом подписи от лица организации стал глава харьковского отделения «Нацкорпуса» Константин Немичев. При том, что в ветеранских организациях есть гораздо более взрослые и авторитетные люди, но у партийцев, очевидно, гораздо больший опыт общественной и агитационной работы.

Многие из этих названий ничего не говорят, но в целом, судя по всему, перечислены практически все ветеранские и казацкие (проукраинские, такие существовали еще в нулевые наряду с пророссийскими казаками) организации региона. Что интересно, несмотря на взаимную нелюбовь партий Билецкого и Тягнибока, в Штаб обороны Харьковщины вошло и местное отделение молодежной организации «Свободы». Хотя, в Харькове есть еще ряд активных националистических организаций — те же «Фрайкор» и «Правая молодежь» (молодежное крыло «Правого сектора»*) — которых в этом списке не видим, как, собственно, и самой «Свободы» и ее ветеранского «Легиона Свободы». Андрей Билецкий: кто он © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

По поводу Штаба защиты Одессы (да, единообразия в названиях вплоть до 27 апреля не наблюдалось — в Харькове создали Штаб обороны, а в Одессе — Штаб защиты), список подписавшихся под обращением также известен, документ был опубликован городским сайтом Одессы 048.ua после пресс-конференции организаторов: Veterans Hub Odessa, «Национальный корпус», «Информационное сопротивление-Юг», «Автомайдан-Одесса», «Национальный спротив».

Однако на странице Штаба защиты Одессы в Facebook список участников шире, упомянуты также Движение ветеранов Украины и «Европейская Солидарность».

По поводу Движения ветеранов Украины удивляться не приходится, потому что одним из организаторов этого всеукраинского объединения АТОшников является одна из составляющих «азовского» движения — «Ветеранское братство». Непривычно то, что в одном Штабе с «азовцами» оказалась и партия Петра Порошенко, с которым «Нацкорпус» так яростно воевал, обвиняя в предательстве армии, не далее как два года назад.

Официального заявления о присоединении к Штабу на сайте и страницах одесской «ЕС» нет. Однако, 27 апреля на странице «Европейская Солидарность — Одесская область» было опубликовано видео со следующей подписью: «Патриотические организации провели специальные учения на случай захвата украинской земли агрессором. Такие выходки проводят с начала боевых действий на Донбассе чтобы в любой момент взять оружие в руки и защищаться от врага. Депутат Одесского районного совета от «Европейской Солидарности» Ярослава Витко присоединилась к мероприятию по военной подготовке гражданских, чтобы поддержать патриотов».

Примерно на 17-й секунде видеозаписи видны бойцы, выстроившиеся с оружием — есть и дореволюционные магазинные винтовки, и автоматы разных моделей (от тюнингованных американских М4 до советских АК-47 в самом базовом исполнении), и крупнокалиберные снайперские винтовки с глушителями — и знаменами. Три знамени некоего ГО «Рапира», одно знамя Движения ветеранов Украины и одно Украинской добровольческой армии (УДА). Появление последнего не должно удивлять — одним из спикеров на пресс-конференции по созданию Штаба защиты Одессы был Сергей Братчук, который не только координатор упомянутого выше «Информационного сопротивления-Юг», но и ведет информационное направление в 8-м отдельном батальоне УДА «Аратта».

Что касается ГО (общественной организации) «Рапира», ее полное название звучит как Общественная организация ветеранов и инвалидов АТО «Рапира», а на ее странице в Facebook 26 апреля была опубликована та же видеозапись, часть которой потом выложили на странице одесской «ЕС», с таким текстом: «Боевые инструкторы провели военную подготовку для резервистов, волонтеров и добровольцев в Одессе. Среди инструкторов члены нашей организации».

На странице «Штаб защиты Одессы» в Facebook 27 апреля тоже было опубликовано видео с проведенных этим объединением учений, где несложно узнать тех же бойцов с теми же знаменами, только снятых с других ракурсов. С одним исключением — дальше в рядах добровольцев стоят люди с флагом «Азова» (именно с символикой полка в ее современной версии, а не «Нацкорпуса» или предшествовавшего ему Гражданского корпуса «Азов»). Все же, видимо, одесские активисты «ЕС» стараются не демонстрировать совсем уж публично дружбу с вчерашними ярыми врагами Порошенко — не комильфо. «Национальный корпус». Справка © Facebook, Партія "Національний Корпус" / Facebook, Партія "Національний Корпус" / Перейти в фотобанк

Собралось людей на учениях не так чтоб сильно много — около 40 человек — однако все явно с опытом, показана отработка захода в помещения, оказание медицинской помощи (тут в кадре мелькают шевроны «Госпитальеров», медицинской службы УДА), еще в одном кадре — противопехотные гранаты (видимо, макеты или страйбольные) и т.д.

Цели и задачи штабов

«Мы хотим сделать «вышколы», тренировки для людей с разным опытом. Есть люди, как я. В 2014-м я ушел на фронт, не умея держать автомат. То есть не знал, как стрелять из него. Меня за две недели научили, и я ушел на фронт. Есть люди с опытом, например, стрелковым», — цитируется на сайте «Нацкорпуса» заявление главы харьковского областного отделения партии Константина Немичева, сделанное на пресс-конференции 21 апреля в KharkivToday.

При этом ветераны и волонтеры говорят, что не собираются идти против главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, в специальном обращении призвавшего 16 апреля «не смещать акценты созданием не определенных законом военизированных формирований».

«Ни в коем случае мы не отделяемся от Вооруженных Сил или Национальной гвардии. Мы будем проводить занятия одиночной подготовки, занятия по действиям тактических групп в тылу врага и тому подобное… Все мероприятия будут проводиться в составе Вооруженных сил и Нацгвардии», — цитируется там же заявление члена координационного совета «Харьковского Евромайдана» Олега Громадского.

При этом в видеорепортаже с пресс-конференции, показанном региональным телеканалом Simon, выступление дано несколько более полно, в том числе следующие слова: «Ячейка, когда она будет создана — она входит, мы с командиром бригады будем говорить, чтобы входила в состав того подразделения, которое будет стоять на обороне Харькова». То есть, речь уже сейчас идет об интеграции добровольцев в состав бригад территориальной обороны ВСУ.

На серьезность этого начинания говорит и участие в пресс-конференции военного комиссара Харьковского областного военкомата Олега Калгушкина (этот момент показан в репортаже Simon, а вот «Нацкорпус» на своем сайте об этом также предпочел не упоминать), который сообщил журналистам, что приглашает добровольцев и вообще всех желающих присоединяться к сборам, проводимым сейчас для резервистов. Киев не исключает возможности наступления в Донбассе — Хомчак © Скриншот ICTV

Конечно, военный комиссар гнет в свою сторону: «Очень важно, чтобы они обращались к нам конкретно и к областной обладминистрации. Еще раз хочу подчеркнуть, что действовать надо в соответствии к существующим законодательством».

И подобная координация, действительно, существует. В частности, харьковский «Нацкорпус» опубликовал 22 апреля афишу «Открытого «вышкола» с участием Вооруженных Сил Украины». Место учений — Башкировский полигон, где обычно тренируются военнослужащие расквартированной в военном городке Башкировка 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также бойцы территориальной обороны. Как упомянуто в анонсе «вышкола», прошедшего 24 апреля на Башкировском полигоне (по итогам ничего не сообщалось): «Будет знакомство: миномет, АГС (автоматический гранатомет стрелковый. — Авт.), подрывное дело».

Небольшой видеорепортаж с пресс-конференции 27 апреля в Одессе размещен на странице Штаба Одессы в Facebook. «Сегодня, до момента завершения создания и развития территориальной обороны, мы, ветеранская общественность Одесщины, сегодня делаем шаг для повышения уровня взаимодействия и координации с целью защиты Одессы — рассказал руководитель Veterans Hub Odessa Александр Голопотелюк, ранее воевавший в АТО артиллеристом в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Выступавший вслед за ним Сергей Братчук пояснил: «Сегодня мы не говорим про некое объединение ветеранского движения, оно давно есть… Сегодня мы говорим про создание более высокого уровня координации наших усилий, сегодня мы говорим про более плодотворную и эффективную… координацию действий ветеранского движения, волонтерского движения, государственнического движения с органами власти и правоохранительными структурами».

* Организации запрещены Верховным судом РФ