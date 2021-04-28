В апреле 2021 года между Россией и восточноевропейскими сателлитами США и Великобритании разгорелась дипломатическая война. Страны взаимно высылают дипломатов, объявляя их персонами non grata

В среду, 28 апреля, в МИД РФ сообщили об очередной ответной высылке дипломатов. В семидневный срок Россию должны покинуть три сотрудника посольства Словакии, два — Литвы и по одному из посольств Латвии и Эстонии.

Ранее все эти страны в знак солидарности с Чехией выслали российских дипломатов.

Тем временем раскручивается новый виток противостояния, зачинщиком которого выступает уже Болгария. Болгарские СМИ сообщают, что прокуратура подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. «Болгарский след доказан»: президент Чехии о связи взрывов во Врбетице с иностранным торговцем оружия © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

На складах хранились боеприпасы, предназначенные для Грузии и Украины. Об обвинении заявила официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева.

«Есть определённое сходство в четырёх взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину.

На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трёх болгарских граждан и взрывами в других странах», — заявила Милева.

По версии болгарской прокуратуры, шестеро российских граждан находились на территории страны в дни, близкие к датам взрывов, и попытке покушения на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, а также его сына и коллеги. Речь идет о том самом торговце оружием, чьи склады якобы в 2014 году взорвали в Чехии Александр Петров и Руслан Боширов.

Напомним, в середине апреля в Чехии обвинили во взрыве военных складов во Врбетице тех же самых россиян, которых ранее Великобритания обвинила в отравлении «Новичком» Скрипалей в Солсбери.

Подорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. Они использовались коммерческой компанией Гебрева, а получателем оружия была украинская Нацгвардия. «Дипломатия на равных»: депутат Рады предложил нацелить ракеты на российские АЭС © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Столь хитрая схема поставок была необходима, поскольку была, по сути, незаконной. Сейчас же Эмилиан Гебрев тоже утверждает, что его якобы россияне пытались травить в Болгарии тем же злополучным «Новичком», причем дважды и оба раза безрезультатно.

Этот яд давно уже стал притчей во языцех, так как даже в античную эпоху или при Византийском дворе использовали куда более эффективные яды.

Доказательства причастности РФ или тех же Петрова и Боширова являются секретными, как и в случае со Скрипалями, якобы отравлением «Новичком» Алексей Навального или вмешательства россиян в выборы в США. Предлагается просто верить на слово.

Примечательно в этой истории отсутствие фантазии у восточноевропейских сателлитов США: те же люди, то же самое вещество. Тем не менее, чехам, словакам и болгарам в данном случае и не нужна особая изобретательность, а важно вторить «генеральной линии партии», в данном случае — версиям Великобритании и США.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала все эти обвинения «маразматическим парадом».

В свою очередь бывший президент Чехии Вацлав Клаус раскритиковал решение чешского МИД, назвав власти своей страны несамостоятельными.

«Чехия — это такая маленькая собачка, которая лает на большого пса. Мы в данном случае — маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», — объяснил экс-президент страны в интервью чешскому изданию Blesk.

После обвинения РФ в организации взрыва Чехия выслала 18 российских дипломатов. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов, после чего Чехия пожаловалась на коллапс в работе своего посольства. Тем не менее, Чехия сделала следующий ход, заявив о дальнейшем сокращении числа российских дипломатов, на что Россия тоже ответила. Россия и Украина: какими будут отношения двух стран © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Как заявили в МИД РФ, число сотрудников посольства России в Праге сократится на 81 человека, а чешского в Москве — на 111. Из посольства России уедут 35 дипломатов и 46 технических сотрудников. Чешское посольство покинут 16 дипломатов, 4 сотрудника техперсонала и 91 местный сотрудник.

Однако, как заявил 27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, восстановить отношения в принципе возможно.

«Если в Праге возобладает разум, Москва будет готова постепенно восстанавливать условия для нормального функционирования посольств», — отметил глава российского МИД.

Голос разума раздался со стороны чешского президента. Милош Земан заявил, что нет никаких доказательств причастности россиян к взрывам складов, не исключив, что скандал — это игра спецслужб и предложил дождаться конца расследования.

Чешского президента сразу же обвинили в госизмене и разглашении государственной тайны. Сама тайна, собственно, и заключается в отсутствии доказательств и голословности обвинений. Как мы знаем по другим громким делам, расследование не закончено: ни по обвинению России в катастрофе MH-17, ни по отравлению Скрипаля или Навального.

Тем не менее, по этим делам уже есть обвинения и санкции.

Украине захотелось приютить высланных из РФ дипломатов Чехии © Facebook, Dmytro Kuleba Иван Лизан видит в этом скандале следствие интеграции спецслужб восточноевропейских стран в структуры НАТО, объясняя этим также чуть ли не дословный повтор британских обвинений.

«Из пока что не оконченной истории с откровением чешского президента Милоша Земана, подвергающим сомнению абсурдную версию об участии Боширова и Петрова в подрыве арсенала, можно сделать один промежуточный вывод.

Казавшаяся многим европейским политикам безобидной интеграция спецслужб в рамках НАТО с началом Холодной войны 2.0 обернулась полной утратой контроля со стороны национальных республик над своими разведками и контрразведками.

Вместо того чтобы исполнять роль предохранителя от втягивания в конфликты с более крупными державами, они стали проводником для передачи импульсов из Вашингтона. Очевидно, что само «расследование» чешским спецслужбам спустили по линии НАТО и заставили его опубликовать», — пишет Лизан.

Он подчеркивает, что в этой новой реальности можно будет лишь с теми странами, чьи спецслужбы не втянуты в плотное взаимодействие с разведками стран НАТО.

Во всех случаях этой дипломатической войны сами Великобритания и США никак не страдают. Однако у чехов, болгар, литовцев и словаков срываются контракты, обычные граждане этих стран испытывают затруднения с оформлением необходимых документов.

И вполне возможно, что Великобритания и США на этом не остановятся, подставив восточноевропейских сателлитов под какой-нибудь более болезненный ответный удар.