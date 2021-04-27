По имеющейся информации, за месяц до переговоров российского и американского лидеров госсекретарь США совершит визит на Украину, чтобы успокоить местные власти. Президенту Украины Владимиру Зеленскому это очень кстати, потому что он оказался перед трудным выбором в свете вероятной встречи с Владимиром Путиным

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник в украинском правительстве, знакомый с ходом переговоров, что руководитель Госдепартамента может посетить Украину в мае, причём его визит может произойти на фоне подготовки встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Путин — Байден: украинский аспект встречи президентов России и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

«Тот факт, что администрация Байдена за несколько недель до потенциальной встречи может отправить своего главного дипломата на Украину, даст чёткий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает данную восточноевропейскую страну и ценит её как союзника», — говорится в сюжете.

Как отмечает CNN, приезд Энтони Блинкена может «снизить волнение» Киева в преддверии грядущих переговоров российского и американского лидеров. Кроме того, по словам источника, визит госсекретаря станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена, пока он будет находиться в Европе летом, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госдепартамент комментировать эту информацию отказался.

Встреча, будоражащая Украину

Точных даты и места переговоров Путина и Байдена ещё нет, но помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что речь идёт об июне. По его словам, подготовка к мероприятию ещё не началась, но «сигнал получен», и его рассмотрят, а окончательное решение будет принято в зависимости от многих факторов.

Российский лидер в марте предлагал своему коллеге пообщаться в прямом эфире и обсудить все накопившиеся проблемы после того скандально известного интервью Байдена, но тот ограничился ответом «уверен, что мы поговорим в какой-то момент». Однако 13 апреля президент США в телефонном разговоре, прошедшем по его инициативе, предложил Путину принять участие в Климатическом саммите 22-23 апреля в режиме видеоконференции, а также встретиться лично в ближайшие недели в третьей стране.

По мнению заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, встреча президентов РФ и США станет важным этапом для укрепления модели «управляемой конфронтации» между двумя странами, которая позволит не допустить неконтролируемой эскалации, а также ознаменует начало более системного сотрудничества Москвы и Вашингтона по темам, соответствующим их общим интересам, прежде всего по стратегической стабильности. Случилось то, чего так хотела Украина: Байден позвонил Путину © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

На совещании комитетов Совета Федерации по международным делам и обороны заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что система контроля над вооружениями находится в кризисе, и сообщил, что внешнеполитическое ведомство в соответствии с задачей, поставленной президентом в послании Федеральному собранию, уже передало администрации Байдена предложение запустить диалог по стратегической стабильности, а конкретнее — обсудить создание среды бесконфликтного существования.

«Будут развиваться параллельно эти два измерения российско-американских отношений. Запуск сотрудничества по вопросам стратегической стабильности, также возможен запуск сотрудничества по вопросам климата, особенно в Арктике. Это никоим образом не уменьшит российско-американскую конфронтацию в целом, ни в коем случае не станет никакой перезагрузкой, не приведёт к снижению интенсивности конфронтации по другим вопросам. Вот эта модель сейчас окончательно кристаллизуется в российско-американских отношениях», — заявил Суслов.

Политолог отмечает, что, в отличие от переговоров с предыдущим президентом США Дональдом Трампом, от предстоящей встречи Путина с Байденом нет никаких иллюзорных ожиданий, скорее всего, она пройдёт очень сухо, прагматично, без личной химии между лидерами.

Как бы то ни было, сам факт переговоров президентов РФ и США имеет важное значение, и это понимают во всём мире. Так, комментируя телефонный разговор Байдена и Путина, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что его страна — где произошло обострение вооружённого конфликта — заинтересована, чтобы Вашингтон контактировал с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая. В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая 26 апреля в онлайн-режиме на мероприятии Германского атлантического общества, заявил, что диалогу двух держав нет альтернативы, а прямой диалог между ними был бы очень полезен не только для российско-американских отношений, «это стало бы положительным событием» для всего мира в целом.

Есть о чём поговорить

Никаких подробностей о предполагающемся визите Блинкена на Украину (к слову, историческую родину его предков) нет, но можно выделить ряд тем, которые госсекретарь будет обсуждать с местными чиновниками.

В интервью изданию Liga.net, опубликованном 26 апреля, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что стороны активно обсуждают назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны в Донбассе, причём, по его словам, это должно произойти достаточно быстро. Впрочем, никакого реального вклада в урегулирование конфликта Курт Волкер, занимавший эту должность до сентября 2019 года, не внёс. Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Кроме того, среди прочих направлений сотрудничества с Вашингтоном Ермак назвал «более тесное взаимодействие в военно-оборонной сфере и поддержку получения ПДЧ Украиной». Зеленский на протяжении нескольких предыдущих недель обращался ко многим западным лидерам с просьбой посодействовать предоставлению его стране членства в Североатлантическом альянсе, но на все просьбы получил лишь обещания в духе «когда-нибудь, но не сейчас». Что касается сотрудничества в оборонной сфере, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге 21 апреля подтвердил, что США будут и дальше оказывать Киеву военную помощь, включая поставку летальных оборонительных систем. На следующий день комитет Сената по иностранным делам поддержал законопроект о партнёрстве с Украиной в сфере безопасности, который, в частности, предусматривает выделение в год $300 млн на военную помощь и $4 млн на подготовку военнослужащих ВСУ.

Накануне Зеленский в интервью The Financial Times призвал к расширению «нормандского формата» за счёт включения в его состав США, Великобритании и Канады, а также к пересмотру Минских соглашений. На вопрос, готова ли администрация Байдена играть более активную роль в процессе урегулирования в Донбассе, если да, то в каком качестве, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предложила спросить об этом Госдепартамент.

«Мы (США. — Ред.) в прошлом, как вы знаете, взаимодействовали (с участниками переговорного процесса по Украине. — Ред.). И мы, безусловно, находимся в тесном контакте с руководством Украины на ряде уровней. Президент лично беседовал с президентом Украины. И, конечно, госсекретарь США и другие (должностные лица в Вашингтоне — ред.) беседовали со своими коллегами (в Киеве — ред.) о том, в чём заключаются их потребности, как мы можем быть эффективными партнёрами», — добавила она.

Идея о подключении Вашингтона к «нормандскому формату» звучит уже давно. В феврале 2017 года Рябков рассказал, что администрация 44-го президента США Барака Обамы стремилась войти в «нормандский формат», Россия не имела ничего против, но не захотели европейцы. В декабре 2016 года посол Германии на Украине Эрнст Райхель объяснил, что привлечение новых участников в переговорный процесс по внутриукраинскому кризису не гарантирует прогресса в деэскалации конфликта. По его словам, опыт показал, что чем больше круг участников переговорного процесса, тем меньше шансов на эффективный исход. Осталось чуть-чуть. Какая судьба ждёт газопровод «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ещё одна тема, которая сближает Киев и Вашингтон, — это «Северный поток-2». По состоянию на 31 марта, готовность трубопровода составляла 95%, уложить осталось около 121 километра. Ни США, ни Украина не хотят, чтобы газ пошёл напрямую из России в Германию и дальше в другие европейские страны, и прикладывают все усилия, чтобы противодействовать завершению реализации проекта.

Однако в последнем указе Байдена о расширении антироссийских санкций «Северный поток-2» не упоминается. По мнению экспертов, американцы и немцы заключили некую негласную сделку, в соответствии с которой газопровод будет достроен, но нагрузка будет неполной.

Российская сторона всегда подчёркивала, что не собирается полностью отказываться от украинского маршрута поставки топлива в Европу после введения «Северного потока-2» в эксплуатацию, но уже сейчас объёмы прокачиваемого газа сокращаются. Если так продолжится и дальше, то ГТС Украины рискует превратиться в пустую разрушающуюся трубу.

Инструкции из Вашингтона с доставкой в Киев

Визит Блинкена в мае будет предшествовать двум важным переговорам президента США — с Путиным и с Зеленским. Таким образом, официальный Киев получит возможность понять, какую позицию Байден, который стоял у истоков формирования постмайданной Украины, занимает сейчас по украинскому вопросу, и насколько можно в дальнейшем апеллировать аргументом «всесторонней поддержки Штатов». К тому же через госсекретаря Офис президента прощупает, как Зеленскому следует вести себя при личной встрече с Байденом, чтобы попытаться добиться каких-либо преференций от Вашингтона. Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

Однако гораздо большую головную боль сейчас для украинского лидера представляют переговоры с президентом России, которые становится всё более и более реалистичными, что стало для Зеленского неожиданностью, поскольку, приглашая Путина в Донбасс, он заведомо понимал, что его визави в воюющий регион не поедет, однако российский лидер сделал ход конём, выразив готовность принять его в любое время в Москве. Очевидно, что если президенты и встретятся, то на нейтральной территории. 27 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что темами беседы на высшем уровне могут быть только двусторонние отношения — никакого обсуждения конфликта в Донбассе.

«Зеленскому же нужно другое — пиар-саммит по Донбассу, который поднимет его вес в глазах Запада, а также граждан Украины. На деле предложить ему нечего: Киев не готов выполнять Минские соглашения. С ДНР/ЛНР он переговоры вести не намерен», — написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Вот так диллемма…И Зеленский наверняка воспользуется шансом посоветоваться со старшими американскими товарищами, как поступить в этой ситуации, чтобы не потерять лицо и не попасть в опалу на Украине, ведь соотечественники уже очень недовольны поведением президента во многих сферах.