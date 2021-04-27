Мистика. Второй раз в один и тот же день оказываюсь в больничке. Только небольшая разница в один год по времени. И большая разница по существу. Но об этом как-нибудь потом. Итак, российская районная больница. Цветущая сакура за окном в роскошном прибольничном парке. Унылый линолеум и блеклый кафель внутри ветшающих корпусов… Но тело болеет, а сознание бдит. Ищет новые аналогии, анализирует, сравнивает.
Мой предыдущий скромный больничный опыт был связан в основном с Украиной. Так сложилось, что приходилось частенько (чаще, чем хотелось бы) навещать в подобных заведениях близких. И в городских, и в поселковых, и в центральных, и в провинциальных. В общем, впечатления были. И я в очередной раз восхитился тем, как неумолимо проявляют себя в частностях, подробностях и мелочах собственные тенденции обособившихся территорий; базовый модус, протокол, регламент различных ойкумен.
В качестве отступления вспомню свою же статью об инаковости украинских и российских дорог. Мне довелось немало поездить по этим путям. Различает их не техническое качество, а философское наполнение.
Украинские дороги, даже новые, что называется, «убиты» с точки зрения дорожного полотна. Зато роскошны заправки: рестораны, кофейни, душевые. Есть, наверное, и барышни, не знаю точно. В этом — внутренний плотский стиль страны. Сколько того шляха с ямочным ремонтом? Главное — добраться до «видпочинку»: обильное застолье, неторопливые беседы, а то и песни, пять типов вареников, шесть видов настоек, сдобные официанточки в вышиванках… Приехали.
В России новые магистрали безупречны. Камеры работают, разметка восхищает. Но заправки аскетичны: кроме недорогой горючки, ухватить бы под кофе недешевую сосиску в тесте. В этом внутренний мессианский нерв державы. Сколько той заправки? Поехали, поехали…
Даже в богатых украинских селах трассы так себе, зато обочины — загляденье. Даже в небогатых русских деревнях трассы уже в порядке, зато обочины — так себе.
Просто разная суть отношения к себе и к жизни: страна-обочина и страна-дорога…
Вот это коренное аксиологическое различие с оглушительной силой сконцентрировалось и в больничках. Я помню, как за некоторую гривневую доплату помещал близких в пристойные апартаменты. Курортные условия, широкие — на сотку баксов — улыбки персонала. Лечение, правда, нулевое. Все лекарства приносил с собой. Еду — тоже.
В российской глубинке денежку с меня не сняли — не за что. Все пятиместные палаты одинаковы. А убитый в хлам туалет один на этаже. Правда, пол удобный — линолеумный. По нему хорошо скользит капельница, когда в связке с ней берешь стометровку от кровати до «комнаты отдыха» (по глумливому названию сортиров амерами). Зато лечение — ураган! Бесконечный конвейер уколов и процедур. Кормили на удивление вкусно, даже ложку свободную нашли…
Вот и сравнивай: комфорт и функционал, удобство и конечный результат, затратность и бесплатность… Украина убаюкивает (за деньги) вашу боль. Россия — пинками (бесплатно) гонит к здоровью. «Лечить, б…, так лечить!» А в мягкой люле и теплом толчке дома оторвешься… когда вылечим для новой версии ГТО.
Страна, где все продается, и страна, где не все покупается… Дедукция и индукция. Впрочем, я об этом уже писал.
Хотя из этой ситуации я лично вынес еще одно впечатление, наблюдение, надежду. Вынес прямо из реанимации. Так уж совпало. Там всю ночь почти непрерывно на одной ноте кричал один «коллега» по несчастью и каждый час требовал менять памперсы. Крутились как белочки две крохотные сестренки и совсем юный браток. Они кололи, переворачивали, мыли, выносили… Ни разу я не увидел на их еще детских лицах гримасы отвращения, брезгливости, досады. Только жалость и сочувствие.
Сейчас идет на ТВ реклама успокаивающего препарата «Магне В6». Это там, где мама, принявшая «одну таблэтку», не сердится на малыша, когда тот не вовремя просит раздеть его по нужде. Может быть, наш персонал пил эти таблетки ведрами? Хотя на подобное отношение не напьешься. Надо не магний иметь в теле, а Душу. Кстати, одна из пигалиц урывками читала какую-то книжку. Я надеялся, что это будет не «Гарри Поттер», но совсем не ожидал, что это окажется Достоевский. Может, в этом все дело?
Каюсь, иногда, наглядевшись всякого, перестаю верить в будущее своей державы. И сразу сигнал — не все потеряно. Вон услышал, как в далеком Благовещенске, где я когда-то проходил медкомиссию в лесорубы на БАМ, бригада врачей оперировала больного прямо под горящей крышей. Не могли прервать операцию на сердце даже во время кошмарного пожара. «Миссия врача» называется.
Я уверен, что, если б, не дай бог, запылали чердаки нашей реанимации, эти девчушки и пацаненок тащили бы наши неподъемные тушки через грохот и пламя рухнувших балок. Видно по глазам, что они так же устроены, как амурские врачи. А я-то думал, что ген потребительства победил ген милосердия полностью и окончательно…
Вот это и дает надежду на будущее в надвигающемся катастрофическом мире. Когда-то я прочитал пособие для американских врачей под названием «Медицина катастроф». Там без лишних сантиментов написано, что во время катастрофы — землетрясения или цунами — врач должен занять в палате самое безопасное место. Например, в дверном проеме. Так он имеет больше шансов самому выжить, когда других уже не спасти. «Американцы пришли на танцы…» А наши безумцы все равно будут спасать прежде всего других. «Загадка русской души» называется…
Но именно поэтому наш президент, в ответ даже на откровенное хамство, желает ихнему здоровья, а не наоборот. Будьте здоровы! Или — здоровенькы булы!