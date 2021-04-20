На фоне осложнения отношений между Москвой и Западом возможность проведения личной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена всё же сохраняется. Однако состоится ли она, во многом зависит от ситуации на Украине

С момента телефонного звонка американского лидера российскому коллеге прошла почти неделя, но эта тема по-прежнему активно обсуждается. Прежде всего потому, что возник вопрос — примет ли президент РФ Владимир Путин предложения хозяина Белого дома после того, как он, буквально положив трубку, подписал указ о расширении антироссийских санкций? Новая реальность. Как санкции США повлияют на встречу Путин — Байден и что будет с Украиной © AP, Jon Elswick

И вот ответ получен — да, российский лидер выступит на саммите по климату, который пройдёт 22 апреля в видеоформате.

«Мероприятие это многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны. И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нём. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами», — объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается личной встречи Путина с Джо Байденом, от этой идеи никто не отказывался. 19 апреля ход подготовки к этому мероприятию обсудили секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. И хотя говорить о дате и месте встречи лидеров говорить ещё рано, как подчеркнул заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, в ожидании неё всего за несколько дней произошло немало резонансных событий, в частности, взаимная высылка дипломатов из России и ряда государств ЕС.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам генерал-майор ФСБ России в отставке Владимир Джабаров убеждён, что за этим могут стоять Соединённые Штаты.

Перед личной встречей с Путиным Байден пытается повысить ставки, чтобы добиться от него неких геополитических уступок.

«Байден понимает, что Америке всё ещё нужно иметь дело с Россией. 14 апреля он предложил Путину провести встречу. По словам американского президента, санкции могли бы пойти и дальше, однако он хочет избежать эскалации в интересах «стабильных, предсказуемых отношений». Возможно, Байден хочет поговорить, но он также намерен взять с собой большую дубину», — пишет британская газета The Economist. Между Клутиным и вакцинацией вместо деэскалации: Байден окончательно запутался в отношении к России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

А просто, вот так сразу, без подготовки почвы, в прямом эфире без купюр, обсудить все накопившиеся вопросы, в частности, почему он согласился в интервью с утверждением, что президент России — «убийца», Байден не стал, когда Путин выступил с такой инициативой.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что в тот момент президент РФ вполне отдавал себе отчёт в том, что его американскому визави эта задача не по силам.

«И эта общая слабость того и гляди станет для этого человека смертным приговором. Потому что никто в России не боится Джо Байдена. Никто в мире не боится Джо Байдена, и это большая опасность для нас здесь, дома. Во многих отношениях Америка ослабела, а мир в опасности, и я виню Джо Байдена», — заявил политик.

«Путин уже сумел заткнуть за пояс четырёх американских президентов, и сейчас нет никаких признаков того, что пятому удалось его напугать. Напротив, Байден, по всей видимости, моргнул первым: он принял решение отозвать два американских военных корабля, которые должны были войти в Чёрное море, после того как заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посоветовал этим кораблям держаться подальше «ради их же блага», — пишет британское издание The Times.

В свою очередь, немецкая газета Die Welt расценивает отказ американцев в последний момент отказаться от отправки кораблей как ставку Байдена и всего НАТО на деэскалацию, а не на устрашение, поскольку есть опасение, что Украина может «сорваться и поддаться на провокации российских военных», а когда вражеские войска стоят так близко друг к другу, риск «случайного столкновения» велик. Злобин объяснил, зачем Байдену Украина © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Ошибочно предполагать, что Москва сама спровоцировала братоубийственный конфликт, — там помнят историю и не стирают её в угоду конъюнктуры временного. Если бы Москва чего-то хотела, мы бы сейчас комментировали результаты, а не возможности. Спекуляции вредны, особенно когда в Европе продолжаются крупнейшие военные учения НАТО, отложенные с марта 2020 года», — обращает внимание болгарское издание «Труд».

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин дал понять, что новая администрация Белого дома готова поставить Киеву некоторые виды вооружений для самообороны, однако главнокомандующий силами НАТО в Европе Тодд Уолтерс не видит никаких оснований для этого.

«Украину буквально засыпали формальными «непоколебимыми признаниями» ее территориальной целостности, однако практическая поддержка продолжает оставаться крайне ограниченной. Все стороны хвалят Киев за «сдержанность». Вот как переводится эта вежливая дипломатическая формулировка на нормальный язык: «Ничего не предпринимать!» — пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По информации Die Welt, на заседании комиссии НАТО — Украина, проходившей 13 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал участия своей страны в учениях в соответствии со статьей 5 Устава НАТО, во время которых отрабатывается оказание военной помощи находящимся в опасности странам-членам альянса, однако ему отказали.

Более того, НАТО отклонил и требования президента Владимира Зеленского немедленно предоставить Украине членство в военно-политическом блоке. Главная причина такого поведения США и Европы — нежелание возлагать на себя обязательство выступать на стороне Киева в вооружённом конфликте, который впоследствии может перерасти в прямое столкновение НАТО с Россией.

Как напоминает газета «Труд», успешное испытание американской гиперзвуковой ракеты обеспечило бы продвижение США в этой сфере на два года, но оно провалилось 6 апреля, а в России гиперзвуковые ракеты — это уже свершившийся факт, и до конца года они будут размещены не только на подводных лодках, но и на других типах пусковых установок. К тому же более чем вероятно, что Москва разработала и способы противодействия такому типу вооружения.

«Учитывая мощный ядерный арсенал России и тот факт, что она должна отстаивать свои собственные интересы, которые противоречат интересам Запада, Россия так и останется мишенью для Запада. Россия — это гораздо более «демократическое» государство, нежели Саудовская Аравия или Сингапур. Она намного сильнее этих двух стран. Россия — это огромный «полярный медведь», с чьим существованием Запад не может смириться. Именно поэтому она обречена испытывать на себе острую неприязнь Запада», — объяснило китайское издание Global Times.