Украинские политики, включая президента Владимира Зеленского, требовали от США и Европы предпринять реальные шаги по предоставлению их стране членства в НАТО. Однако всё оказалось зря — государства Альянса явно дали понять, что видеть Украину в своих рядах не хотят

Отношения Украины и НАТО и перспективы её членства в военно-политическом альянсе находятся в центре внимания мировой общественности на протяжении последней недели, сразу несколько событий были напрямую связаны с этим вопросом.

Выдавая плановую проверку боевой готовности армии, которую проводит Россия, за подготовку «провокации» у границ Украины, официальный Киев созвал экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО. Важно отметить, что оно проходило на уровне постпредов государств — членов Альянса, а не на уровне глав МИД, поскольку встречи такого формата Венгрия продолжает блокировать из-за языковой политики Киева. Зеленский разбушевался: зачем президент Украины бросил вызов Байдену © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

В заявлении по итогам заседания, прошедшего 13 апреля в Брюсселе при участии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, звучат хорошо знакомые дежурные фразы: Альянс призывает Россию «прекратить наращивание военного присутствия, прекратить провокации и обеспечить деэскалацию ситуации», выполнить Минские соглашения и «вывести войска с украинской территории».

Осуждая нарушения прекращения огня в Донбассе со стороны ополченцев, НАТО не упоминает ни слова о нарушениях, допущенных вооружёнными силами Украины. Наоборот, в адрес Киева выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности, а также приветствуется его «сдержанность, проявленная перед лицом российских провокаций».

Страны НАТО подтвердили приверженность решению, принятому на саммите 2008 года в Бухаресте, то есть что Украина и Грузия станут членами Альянса, но со временем, а когда точно — неизвестно. В свою очередь, Кулеба сообщил, что «предложил союзникам по НАТО 10 шагов, которые они могут сделать, чтобы оперативно и содержательно поддержать Киев».

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства провёл в этот день в Брюсселе переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном и генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Если после встречи с американским коллегой Кулеба объявил о начале «нового дня» в отношениях Киева и Вашингтона, то на пресс-конференции с главой НАТО тон был не столь оптимистичным. Украинский дипломат заявил, что простых слов поддержки Киеву недостаточно, ему нужны реальные действия, и даже назвал какие: например, расширение антироссийских санкций или «прямая поддержка, направленная на укрепление обороноспособности Украины». Украинский политолог озвучил неприятную правду о НАТО © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

В ответ на это Столтенберг поспешил указать своему визави на то, что «с 2014 года страны НАТО предоставили Украине значительную помощь самыми разными способами, ввели экономические санкции против РФ, повысили готовность сил Альянса и военное присутствие в Восточной Европе и Черноморском регионе». Кроме того, он напомнил о содействии властям Украины в проведении военной реформы, формировании структур безопасности, модернизации ВСУ и предоставлении стране статуса партнёра с расширенными возможностями.

Киеву же этого недостаточно, его главная цель, к слову, которая закреплена в Конституции, — это членство в НАТО. На той же пресс-конференции Столтенбергу задали вопрос, может ли Украина вступить в Альянс, имея неурегулированные территориальные проблемы.

«Это суверенное право любой страны, в том числе Украины, подавать заявку на членство, но это также право 30 государств НАТО решать, когда членство будет предложено. Это очень важный принцип, поскольку Россия пытается восстановить некую форму сферы влияния, когда бы они могли решать, что их соседи могут делать. Это мир, который мы стараемся оставить в прошлом», — заявил Столтенберг.

Генсек просто-напросто ушёл от прямого ответа на вопрос, попытавшись перевести тему на мнимую российскую «агрессию», хотя при чём здесь вообще Россия? Конечно, у неё нет и не может быть права вето, поскольку она не входит в состав НАТО, а решение о приёме новых членов принимают государства, состоящие в Альянсе, на основе консенсуса.

Обсуждение украинской тематики продолжилось 14 апреля в Вене на экстренном заседании в ОБСЕ, созванном также по инициативе Киева. Поскольку российская делегация была не согласна с формулировкой темы мероприятия — «необычная военная активность на границе РФ и Украины», она выступила против принятия каких-либо решений или утверждения рекомендаций по итогам заседания.

Советник делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова обратила внимание на тот факт, что Запад проводит обучение и финансирование ВСУ и других вооружённых формирований, а также обеспечивает Киеву политическое прикрытие, страны НАТО предоставляют для группировок правительственных войск Украины противотанковые средства, бронеавтомобили, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, снайперские винтовки, беспилотную авиатехнику, катера, боеприпасы различной номенклатуры.

«Действия и риторика внешних "кураторов" киевских властей — США и их союзников по НАТО — свидетельствуют о том, что они подталкивают своих "клиентов" к военному решению вопроса (в Донбассе. — Ред.). Вопреки клятвенным заявлениям о приверженности мирному урегулированию, они фактически превращают Украину в "пороховую бочку" Европы», — подчеркнула Жданова. Рудяков рассказал, примут ли Украину в НАТО в отместку России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Тем временем в Брюсселе в штаб-квартире НАТО проходила видеоконференция глав МИД и министерств обороны стран — членов Альянса при участии руководителя Пентагона Ллойда Остина и Блинкена. Ничего нового по её окончании Столтенберг не сказал: Альянс глубоко озабочен «агрессивными действиями» России и призывает её «немедленно снизить напряжённость, прекратить провокации и выполнять свои международные обязательства».

«НАТО — военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, Альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (в Донбассе. — Ред.) происходит, а наоборот, ещё больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы, на так называемые свершения, и это происходит много лет», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом, двухдневный марафон по украинской тематике свёлся к повторению дежурных фраз, которые западные политики вторят из раза в раз, — о поддержке Украины в противостоянии России и её территориальной целостности, а также готовности принять страну в НАТО, но только тогда, когда она будет полностью отвечать всем критериям. Никаких реальных действий, приближающих Украину к вступлению в военно-политический блок, предпринято не было ни со стороны США, ни со стороны Европы.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил СМИ на условиях анонимности, что на встрече Блинкена и Кулебы до обсуждения вопроса о членстве Украины в НАТО «не дошло», добавив о приверженности Бухарестской декларации 2008 года.

Получается, что многочисленные бравурные и дерзкие заявления, звучавшие из Киева на протяжении последних дней, о том, что Запад просто обязан предпринять действия для принятия Украины в НАТО, никто из тех, кому они были адресованы, не заметил. Что, впрочем, было более чем предсказуемо.

Новинский рассказал, почему Украине не нужно вступать в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Дмитрий Дробницкий, сами американцы признают, что ни США, ни НАТО не смогут оперативно вмешаться в конфликт, кроме того, достоверно неизвестно, насколько эффективными будут новейшие российские комплексы ПВО в отношении американских новейших самолётов.

«Прямой конфликт с НАТО сейчас привёл бы либо к глобальной катастрофе, либо к показательному унижению и Североатлантического альянса, и байденовской администрации», — предупреждает эксперт.

Очевидно, что Соединённые Штаты и их союзники не имеют желания рисковать собой ради Украины, которая к тому же в случае вступления в НАТО только добавит проблем Альянсу. А их и без неё хватает.