Президент США Джо Байден инициировал телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Обсудили в том числе обострение конфликта в Донбассе. По словам постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, Киев заинтересован, чтобы Вашингтон контактировал с Москвой, иначе ситуация была бы тупиковой

Вечером 13 апреля американский лидер позвонил своему российскому коллеге спустя почти месяц после скандального интервью, в котором сказал, что считает его «убийцей». Дмитрий Дробницкий: Обострение отношений РФ и США грозит Украине территориальными потерями © РИА Новости, Нина Зотина

О чём говорили

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», — сообщила пресс-служба Кремля.

При этом Байден, как отмечено в коммюнике Белого дома, дал понять, Вашингтон будет «решительно действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на такие действия России, как вторжение в киберпространство и вмешательство в выборы».

Тем не менее, американский лидер лично подтвердил переданное ранее приглашение российскому коллеге принять участие в Климатическом саммите, который состоится 22-23 апреля в режиме видеоконференции. Более того, Байден предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Путин отказался говорить с Зеленским - Арестович © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

В ходе телефонного разговора речь шла в частности об Украине, где с конца февраля наблюдается эскалация вооружённого конфликта.

«Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу обеспокоенность в связи с внезапным наращиванием военного присутствия России в оккупированном Крыму и на украинских границах, а также призвал Россию к деэскалации напряжённости», — говорится в сообщении Белого дома.

Проверка боевой готовности российской армии, которая проходит в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил, вызвала серьёзную обеспокоенность западных стран, хотя это внутреннее дело России и не направлено против какой-либо страны, а в условиях обострения боевых действий в приграничном государстве усиление собственной боеготовности — нормальная практика. Для сравнения, НАТО регулярно проводит учения вблизи территории РФ, причём в мирной обстановке.

В свою очередь, Путин изложил Байдену позицию Москвы по внутриукраинскому кризису, основанную на необходимости его урегулирования на базе Минских соглашений.

Лёд тронулся?

На следующий день после разговора источник в МИД сообщил, что посла США в РФ Джона Салливана пригласили к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что, если Вашингтон после слов Джо Байдена о намерении улучшить двусторонние отношения примут новые санкции, то Москва отреагирует решительно. Позже внешнеполитическое ведомство подтвердило эту информацию. Встреча, которой не было: что общего между Трампом, Путиным, Рейганом и Горбачевым © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Журналисты мгновенно подхватили новость о возможной встрече президентов и попросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки рассказать об этом поподробнее. Она ответила, что вопрос находится на начальной стадии разработки, поэтому о месте и времени проведения переговоров говорить ещё рано. Тогда один из представителей СМИ задал уточняющий вопрос, будет ли встреча в северном полушарии.

«Мы ещё к этому не пришли. Похоже, у Вас уже есть место, где Вы хотели бы провести лето с президентами Байденом и Путиным, я точно могу им это передать», — отшутилась Псаки.

В комментарии РИА Новости научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов назвал две возможные площадки для переговоров Путина и Байдена: «Вполне вероятно проведение такой встречи в Рейкьявике, в Исландии. Это позволило бы увидеть какие-то параллели со встречей Рейгана и Горбачева в Рейкьявике, которая стала поворотом в первой холодной войне от обострения напряжённости к разрядке. Это позволило бы Путину и Байдену зафиксировать ту формулу, которую зафиксировали Горбачев и Рейган, что не должно быть ядерной войны, что в ядерной войне не может быть победителей».

Кроме того, он не исключил, что президенты могут встретиться в Вене. Проведение переговоров политиков из других стран или сторон какого-либо вооружённого конфликта — привычная для Австрии как нейтрального государства практика. МИД республики уже выразил готовность предоставить свою площадку для встречи Путина и Байдена. Военный эксперт сказал, когда США точно заставят Украину атаковать Донбасс © пресс-служба президента Украины

Вскоре после завершения разговора с американским коллегой Путину позвонил президент Финляндии Саули Ниинистё. Они обсудили ситуацию на границе РФ и Украины, перемещение войск РФ, российско-американские отношения, кроме того, финский лидер рассказал о своей инициативе по проведению международной встречи высокого уровня в 2025 году, приуроченной к 50-летию совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

С высокой долей вероятности Ниинистё предложил Путину провести переговоры с Байденом в Финляндии, ведь именно в Хельсинки 16 июля 2018 года состоялась первая полноформатная встреча российского президента с его предыдущим американским коллегой Дональдом Трампом. Однако, по мнению Сергея Рогова, такой вариант маловероятен, поскольку СМИ и Конгресс США «сожрали Трампа с потрохами» когда он встречался с Путиным.

«Встреча в Хельсинки была бы подставой для Байдена, он оказался бы объектом таких же насмешек и жёсткой критики, как в своё время Трамп», — уверен он.

Завесу тайны вопросу встречи президентов приоткрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Соловьёв Live: «Недавняя по-настоящему случайная встреча в коридорах одного из делийских отелей Сергея Викторовича Лаврова и Джона Керри (6 апреля, когда глава МИД РФ прибыл на переговоры со своим индийским коллегой, а бывший госсекретарь США, ныне спецпредставитель президента по вопросам климата — для подготовки виртуального саммита по климату — ред.), в общем-то, также стала не скажу, что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики. Ещё раз подчеркну — действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной. Но при этом, безусловно, действительно очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены».

Эксперты сходятся во мнении, что об улучшении российско-американских отношений ещё очень рано, но сам факт второго разговора президентов за 2,5 месяца свидетельствует о том, что канал общения у двух стран налажен и достаточно быстро срабатывает, что очень важно для международной безопасности. Что касается того, что инициатором звонка стал Байден, то таким образом, считают политологи, Белый дом пытается сгладить углы и отыграть назад скандальное высказывание президента об «убийце». Царев объяснил, почему Байден дистанцировался от Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Если Байден считает, что он «одарил» Россию предложением провести встречу с Путиным в третьей стране, то пусть не заблуждается. И пусть не заблуждается насчёт того, что держит в своих руках международную повестку дня. Это не так.

Байден лишь подтвердил, что США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. И без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо. А если он рассчитывает вести его с позиции силы, как любят выражаться в Вашингтоне, то это третье заблуждение, с которым ему придётся расстаться. Лучше, чтобы это произошло до встречи с Путиным, если она состоится. Иначе Байдену придется расстаться с этим заблуждением в ходе самой встречи с российским президентом», — написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Чего ждать Украине

Разговор Путина и Байдена состоялся на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о недостаточной помощи Киеву со стороны Вашингтона и встречи в Брюсселе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», — заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Дипломат считает, что Байден пока не готов принять Путина в своей стране или прибыть с визитом в Москву, поэтому встреча лидеров возможна на полях какого-либо международного мероприятия или лично на нейтральной территории, однако такой формат потребует длительной подготовки, поскольку Вашингтону не интересны экспромты.

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, разговор президентов РФ и США состоялся с целью поиска выхода из украинского кризиса. Зеленский разбушевался: зачем президент Украины бросил вызов Байдену © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Безусловно, для этого и ведутся такие переговоры, чтобы способствовать деэскалации, если есть хоть малейшая такая возможность. Позиция России здесь широко известна и несколько раз ретранслирована. В том числе о том, что Россия привержена мирному урегулированию на юго-востоке Украины. Во-вторых, Россия требует гарантий безопасности российских граждан в республиках Донбасса как минимум, которых на сегодня там порядка полумиллиона, а как максимум Россия требует создания гарантированного механизма невозобновления военного силового противостояния с донбасскими республиками в любой форме», — сказал он.

Отвечая на вопрос, пришли ли Путин и Байден к понимаю в части необходимой деэскалации на границах с Украиной, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: «На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа Вооруженных сил Украины от вооружённых действий».

Конфликт в Донбассе носит внутриполитический характер, и урегулировать его могут только Киев и народные республики, а страны, участвующие в переговорном процессе, выступают роли гарантов выполнения Минских соглашений и могут лишь оказать содействие в этом процессе. Тем не менее, политолог Георгий Бовт убеждён, что вероятность войны в Донбассе резко уменьшилась после телефонной беседы Путина и Байдена.

«Да не нужна им (американцам — ред.) война на Украине. Даже руками «друзей» — их всё равно надо поддерживать. У нас вообще часто преувеличивают степень американского милитаризма. Якобы Штаты хотят устроить большую войну, оккупировать Россию и всякий другой бред. Да, Америка видит мир не так, как мы, но это не значит, что она везде и всегда хочет воевать», — заявил эксперт. Кедми назвал число американских солдат, которые будут воевать за Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Тем не менее, считает Бовт, Вашингтон может в ближайшее время ввести очередную порцию санкций против Москвы, чтобы продемонстрировать вашингтонскому истеблишменту, который занимает антироссийскую позицию, что он придерживается умеренно жёсткой линии, «что он давит на Россию и не потакает Путину, не пошёл ему на уступки, потому что тот, как они считают, «стянул войска к Украине».

Украина по-прежнему остаётся одним из ключевых аспектов российско-американских отношений и без преувеличения имеет значение для всей мировой политики, ведь именно события 2014 года стали причиной коренных геополитических изменений, а значит, от того, по какому сценарию будет развиваться украинский конфликт, зависит вся архитектура международных отношений.

Ещё Збигнев Бжезинский, один из главных идеологов американской внешней политики, говорил, что «Украина — это геополитический центр, потому что само её существование как независимого государства помогает трансформировать Россию», а именно этого на протяжении длительного времени добивается Вашингтон.