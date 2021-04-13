Обстановка в зоне конфликта на востоке Украины остаётся напряженной, обстрелы продолжаются, стороны обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. А в Евросоюзе и НАТО обеспокоены передвижениями российских войск по территории РФ

«Воюют с собственным народом»

Ровно семь лет назад, 13 апреля 2014 года, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о начале «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе — теперь это называется Операцией Объединённых сил (ООС). За это время, по данным ООН, в результате боевых действий на Донбассе погибло более 13 тысяч человек.

В самопровозглашённых республиках Донбасса действия пришедшей в результате Майдана украинской власти называют «преступлением» и «геноцидом». Как заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, «как бы ни называли свои действия украинские власть имущие, то ли «АТО», то ли «ООС», суть не изменится — это геноцид, это преступление, которое во всем мире осуждается и только на Украине выдается за какую-то освободительную операцию».

Политики в Киеве говорят о «войне с Россией», называя неподконтрольные территории «оккупированными», называя РФ «страной-агрессором». В Москве же неоднократно подчёркивали, что РФ не является стороной во внутриукраинском конфликте. Седьмая годовщина АТО: как начиналась и разгоралась необъявленная война © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в ходе визита в Египет 12 апреля, что «Киев после «революции достоинства» нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали».

Запад требует

Главы МИД стран G7 и представитель ЕС обратились к России, призвав снизить напряженность на границе с Украиной. В заявлении министров масштабные передвижения российских войск определены как «угрожающие и дестабилизирующие действия».

«Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами», — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию «прекратить наращивание войск у границ Украины».

«В последние недели Россия переместила тысячи боеспособных военных к границам Украины — это наибольшее сосредоточение российских войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году», — заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе 13 апреля.

А президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Time предположил, что стягиванием войск к украинской границе Россия намерена «поднять градус ровно настолько, чтобы показать, что Запад колеблется в своей поддержке Украины…».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на претензии Запада относительно перемещений военных соединений РФ близ границы с Украиной указал: «Мы там живем, это наша страна». Вопрос же, по его словам, в том, что делают в регионе корабли США и американские военные, которые «постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории». Матвейчев рассказал о том, что будет в случае нападения Украины на Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 апреля заявил, что США и другие натовские страны, поставляя оружие Киеву, «сознательно превращают Украину в «пороховую бочку». Он также напомнил, что на постсоветском пространстве развёртывается сеть биолабораторий, передает РИА Новости.

В Москве готовы к тому, что в отношении России со стороны Запада могут последовать новые ограничительные меры. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не исключил возможности ограничения использования платежных систем Visa и Mastercard в России.

Донбасс: без перемирия

Обстановка в зоне конфликта на Донбассе остаётся сложной, при этом противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушениях режима перемирия. Пресс-служба штаба Операции Объединённых сил (ООС) 13 апреля сообщает, что с начала суток в районе проведения операции один военнослужащий погиб в результате сброса гранаты с БПЛА. Сообщается, что ещё двое военнослужащих получили ранения.

В свою очередь, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) информирует, что в минувшие сутки вооружённые формирования Украины (ВФУ) восемь раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с республикой. По информации представительства, «общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 66 единиц (статистикой учитываются боеприпасы калибром 12,7 и выше)». МИД Украины прокомментировал возможное наступление Киева на Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

Сообщается, что информации о жертвах среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Обнадёживает факт, что и в таких сложных условиях стороны продолжают попытки вести переговоры. Так, 13 апреля участники подгруппы по вопросам безопасности начали консультации в формате видеоконференции. Кроме того, как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информацию Министерства труда и социальной политики ДНР, переговоры по видеосвязи начали участники подгруппы по экономическим вопросам.

С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки.