За семь лет после переворота в Украине остаются нерасследованными множество дел, связанных с гибелью людей. Расстрелы на Майдане, сожжение людей в Одессе, убийства и загадочные смерти журналистов и политиков

Но это не значит, что правоохранительная система не работает. Работает, и ещё как. Просто задачи перед ней поставлены другие. Так, в прошлом, 2020 году по материалам, подготовленным СБУ, привлечены к уголовной ответственности 40 человек «за распространение деструктивной антиукраинской пропаганды и подрывную деятельность в информационной сфере». Так что машина следствия не останавливается ни на секунду. Просто работает в ином измерении — не с врагами общества, а с врагами власти, что в данном случае не одно и тоже.

«Вражеская пропаганда»

Как сообщил в интервью изданию Цензор.нет начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, 32 человека осуждены. По его словам, открыто более 50 производств по разным статьям Уголовного кодекса (109, 110, 111, 161). Статьи серьёзные.

Андрей Гожый о том, какая участь уготована Украине © Facebook, Андрей Гожый

Так, недавно было сообщено о подозрении политологу Юрию Дудкину. Он будто бы создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов и отдельные блогеры, финансировавшиеся из РФ. Под веб-ресурсами подразумеваются группы в соцсетях и Youtube-каналы, где Дудкин якобы распространял «заказной» контент, в том числе от своих координаторов с российского «Первого канала» и агентства News Front.

Судя по всему, речь идёт об обычной журналистской деятельности, за которую обычно журналистам и платят гонора. Но подозревают эксперта в госизмене и в нарушении равноправия граждан…



«Без той или иной формы взвешенного контроля медиа и интернет-пространства в современном мире уже не обойтись», — отметил Витюк.



Евгения Бильченко: Ненависть к России мешает увидеть социальную правду о Майдане © Facebook, Евгения Бильченко



И таких дел, взвешенность контроля в которых определяет следователь СБУ, в Украине — десятки, что признают сами правоохранители. Есть уже в стране и свои специалисты по "взвешенности", которые формируют их на основе публикаций в открытой печати сь мавстерством, которого не проявляют почему-то в делах реальных убийц и преступников, которые годами пылятся в кабинетах следователей и на полках судей не просто не раскрытыми, а намеренно запутанными.

Расстрелы на Майдане

Расстрелы на Майдане. Спустя 7 лет после кровавых событий в украинской столице так и не установлено, кто расстреливал как протестующих, так и правоохранителей. Обвиняют «беркутовцев», но сами участники событий утверждают, что стреляли в них со стороны отеля «Украина», в котором "Беркута" не было. Активист Майдана Иван Бубенчик признавался в убийстве силовиков, но был отпущен руководством Майдана, а потом исчез.

Канадский исследователь украинского происхождения Иван Качановский (Школа политологии и факультет средств массовой информации Университета Оттавы, штат Онтари) с помощью сотен фото и видеодокументов отследил еще одну группу, которая перемещалась в день расстрела по Майдану с оружием и перешла в гостиницу "Украина". Свои исследования он опубликовал, по сути назвав убийц — майданную сотню, которую возглавлял Владимир Парасюк. Позже Парасюк стал депутатом Верховной Рады и нтак никогда и не был дорпошен следователями по поводу расстрелов на майдане.

А на опубликованное канадским профессором исследование кроме журналистов в Киеве никто не обратил внимания.

В 2017 году двое граждан Грузии, Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, рассказали украинским адвокатам, что входили в группу, которую специально привезли на Украину для стрельбы по людям. По их словам, 20 февраля 2014 года они находились в здании консерватории и гостиницы «Украина». Но на их показания следствие по делу о расстрелах не среагировало.

Андрей Гожый: Евромайдан в 2014-м стоял не за Бандеру © Facebook, Андрей Гожый Николай Азаров, украинские события 2014 года произошли при содействии иностранных спецслужб. По его словам, штаб переворота был в посольстве США, содействовали американцам англичане — «очень большие специалисты в этом плане». Привлечение олигархов к перевороту тоже произошло по команде Запада, сами они не рискнули бы выступить против Януковича, отметил экс-премьер в эфире «Говорит Москва».



Речь идёт о долговременной и системной работе. Азаров отметил, что «сценарий пролития крови и разгрома всех политических сил был задуман ещё во времена "оранжевой революции"».

Корсуньский погром

После удавшегося госпереворота (или, по официальной терминологии киевских властей, победы «революции достоинства») 2014 года произошел ряд преступлений, которые так и остались нераскрытыми.

Например, нападение 20 февраля 2014 года на автобусы с возвращавшимися с Антимайдана крымчанами под Корсунь-Шевченковским в Черкасской области. В автобусах находилось около 300 человек. Тогда сообщалось о нескольких погибших, о пропавших без вести. Фильм под названием «Корсуньский погром» был передан в правоохранительные органы Украины. Известно, что автобусы были остановлены вооруженными радикалами, которые избивали невооруженных противников госпереворота, некоторых убили, некоторые пропали без вести (скорее всего убиты, но тела их не найдены).



Фильм «Корсуньский погром»





Полиция Черкасской области открывала уголовное производство по этим фактам, однако 10 октября 2017 года оно было закрыто. Активисты «Евромайдана» факт остановки колонны автобусов подтверждали, но отрицали, что кто-то был убит. Что же там произошло на самом деле, до сих пор неизвестно, ни прокуратура, ни следствие ответы на эти вопросы не дают. Между тем очевидно, что кровавая расправа над противниками Евромайдана стала толчком к выходу Крыма из состава Украины, отделения ДНР и ЛНР и, как результат, причиной гражданской войны в Украине. Однако и властям и правоохранителям невыгодно трактовать те события так и их просто решили замолчать.



Дело Майдана живёт и побеждает

Последовавшие далее, после переворота, события можно охарактеризовать одним словом — зачистка. Перечислим кратко лишь некоторые события. Сожжение людей в Одессе 2 мая. Убийство в Киеве бывшего депутата Рады от «Партии регионов» Олега Калашникова. Как сообщало агентство «Украинские новости», парламентарию угрожали, в частности, за призывы в 2015 году широко отметить 70-летие победы в Великой Отечественной войне.

Странные самоубийства политиков. Свели счёты с жизнью экс-депутат Рады от «Партии регионов» Михаил Чечетов, экс-глава Запорожской облгосадминистрации Александр Пеклушенко. Высказывались версии, что людей могли довести до самоубийства, но подтверждений этому нет.



Зачистка медийного поля. Убийство публициста и писателя Олеся Бузины. Убийство Павла Шеремета.

По всем этим преступлениям убийцы либо не найдены, либо найдены и даже названы (как в деле Олеся Бузины), но спокойно продолжают разгуливать на свободе, периодически заглядывая в суд на очередной бессмысленное заседание по делу. Из 25 томов дела по убийству Олесю Бузины, где убийцами признаны радикалы Полищук и Медведько, к настоящему моменту рассмотрены два.

Борьба с инакомыслием

Между тем есть в Украине громкие дела, за которые люди, не будучи виновными, уже отсидели в СИЗО по нескольку лет. Как правило, все они касаются работы независимых журналистов, не поддерживающих либо критикующих власть. Это дела Руслана Коцабы, Василия Муравицкого, Кирилла Вышинского, Павла Волкова, Дмитрия Васильца. Во всех случаях эти журналисты провели по году и более в СИЗО, в некоторых случаях, как с Волковым и Коцабой даже оправданы за отсутствием состава пресупления, но мытарства их в апелляционных судах продолжаются. Следствие и суд, в данном случае принявшие сторону власти, намеренно затягивают рассмотрение бесперспективных для них дел. Сами "фигуранты", чье имущество, как у Кирилла Вышинского арестовано, были вынуждены покинуть Украину, либо находится под «прессом» следователй и радикалов, как Коцаба, и сейчас.

В момент прихода Владимира Зеленского, когда были надежды на изменения и на прекращение репрессий в отношение сотен политзаключенных, этих надежд не оправдал. Да, многие из них были обменены на пленных с ДНР и ЛНР и обрели свободу, но их незаконное задержание, арест, арест их имущества так и не были юридически оценены как нарушение законности.А Муравицкий находится в процессе над ним уже три года.

Надежды на изменения, связанные с приходом к воласти команды Зеленского не оправдались, более того ситуация даже в чем-то ухудшилась. Продолжающийся по вине власти и участников Евромайдана гражданский конфликт в Донбассе, власти считают войной с Россией в связи с чем повсюду ищут «измену» и «изменников». Зеленский, выступая после очередного заседания СНБО, говорит об «информационных диверсиях», об «информационных диверсантах»…

А значит страну ждут новые дутые, высосанные из пальца уголовные дела о "госизмене"журналистов и забвение дел, связанных с реальными преступлениями, связанными с Майданом и его последствиями.

Издание Украина.Ру решило провести свое расследование того, как идет следствие по всем этим громким делам, с привлечением адвокатов, свидетелей и экспертов по безопасности. Страна должна знать не только своих героев, не только реальных преступников, но и тех, кто фальсифицирует уголовные дела против журналистов или намеренно затягивает следствие и суд по уже раскрытым преступлениям.