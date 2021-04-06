Модерируемое с Украины сетевое объединение «ЭНО» уже второй раз попадает в прицел СМИ в связи с причастностью к терроризму в России. Но известно о нем по-прежнему немного

Как сообщила 2 апреля пресс-служба ФСБ, «в городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ, 2000 г.р., планировавший по заданию т.н. куратора «ЭНО» из Украины совершить акции «прямого действия», направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти».

Наивный юноша со взрывчаткой

Житель Барнаула должен был взорвать мечеть по заданию украинских националистов — ФСБ © Пресс-служба ФСБ РФ | Пресс-служба ФСБ РФ | Перейти в фотобанк написал в тот же день в Facebook: «Зовут этого персонажа Макар. Он, если не ошибаюсь, из поселка Сибирский (как уточняют в комментариях к посту, речь идет про ЗАТО Сибирский. — Авт.). Я несколько раз видел его на молодежных политизированных тусовках. Помню, он приходил все время в костюме, правда, без галстука. Говорил что-то редко, чаще молчал и слушал. Такой благообразного вида паренек. Весной 2020-го я с ним поспорил в соцсети на исторические темы, косвенно затрагивая темы межнациональных отношений. Он тогда вроде никаких радикальных идей не излагал, просто выставлял себя защитником русских. Содержание спора не помню, потому что никаких свежих мыслей и эксцентричных идей Макар не высказывал. Спор был в сети «ВКонтакте» в каком-то паблике, по-моему. Я счел Макара сильно недалеким персонажем и таким конформистом-мыслителем, который любит «думать мысли», приятные его сознанию».

Действительно, на опубликованной сразу же после задержания видеозаписи допроса парень отнюдь не радикального вида (длинные волосы, наивное лицо). Однако, активная миграция из Средней Азии на некоторых радикалов с неокрепшим сознанием действует, как красная тряпка для быка. В соседнем Новокузнецке, например, в 2013 году массово протестовали против попыток таджикской общины «Абдурахмон» возвести на участке в 2,5 га мечеть «с самыми высокими в Кузбассе минаретами» (притом что в этом районном центре уже есть две мечети).

«В районе двух-трех лет тому назад я услышал про организацию «Этническое национальное объединение», — говорит задержанный на допросе. — В организации присутствует деление на агитационную ячейку и радикальную. Организация расположена территориально на Украине. Я предпринял попытку вступить в радикальную ячейку организации. Я связался с координатором, он выдал ряд заданий. Первое задание было — сфотографировать, провести разведку на местности объектов — точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности. Я это задание выполнил. Последующим заданием было провести уничтожение объектов. Способы были выборочны для каждого — можно было провести поджог, либо, например, подрыв. Хотел выбрать себе цель — подрыв мечети барнаульской».

Как говорится в пресс-релизе ФСБ, «в ходе проведенных по местам его проживания обысков изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ… а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому «куратору». В связях с «ЭНО» подозревали и Евгения Манюрова, 19 декабря 2019 года устроившего с охотничьим карабином «Сайга» настоящий бой у главного здания ФСБ в Москве, в ходе которого, по официальной информации Следственного комитета, «один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести». На следующий день скончался один из раненых «лубянским стрелком» сотрудников ФСБ, ранее в тяжелом состоянии доставленный в больницу.

22 декабря 2019 года петербургское интернет-издание «Фонтанка» написало со ссылкой на свои анонимные источники: «Известно, что уже через пару часов, как хаос после нападения сошел на нет, IT-специалисты госбезопасности вскрыли удаленные аккаунты застреленного их коллегами 39-летнего Евгения Манюрова. Они нашли там прямую связь с непонятной им до этого момента украинской организацией «ЭНО».

Но, насколько известно, развития и подтверждения эта тема не получила.

Тактика «одиноких волков»

«ЭНО» официально не подтвердила принадлежность к ней ни «лубянского стрелка», ни «барнаульского подрывника». Вернее, организация просто сообщает через свой Telegram-канал и паблики в соцсетях, что не располагает точной информацией, состояли ли в ней такие люди. Например, по поводу Манюрова «ЭНО» официально заявило: «Был ли такой участник в ЭНО или нет, мы не можем сказать». Что касается второго случая, заявление было следующим: «В Барнауле был задержан предположительный участник Этнического Национального Объединения (предположительный, так как ячеек в данном городе мы не имели, а города автономных участников мы не собираем)».

«Маньяки. Культ убийц»: последователей украинских неонацистов поймали в Воронеже © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Может быть, разница в жертвах террора (в одном случае, что подчеркнуто, «Этническое Национальное Объединение никогда не будет терроризировать свой народ», в другом — мигранты), но, скорее всего, речь в сменах ориентиров организации.

Последнее из процитированных заявлений было опубликовано 2 апреля в 16:17, а через две минуты, в 16:19, был выложен анонс лекции, содержание которой было изложено следующим образом: «Зачем нужны радикальные акции и что такое «прямое действие». Поиск объекта акции, подготовка и планирование. Способы реализации акций радикального типа». Интересно, что анонс лекции был проиллюстрирован картинкой некоего здания, из окон которого вырывается пламя.

Сама лекция прошла вечером 3 апреля в текстовом режиме в специально созданном для этого отдельном Telegram-чате, собравшем на пике аж 440 участников. Цитировать лекцию не стоит, иначе получится просто распространение инструкций для потенциальных террористов, но можно вкратце ее пересказать с комментариями.

Начинается все с изложения принципиальной позиции «ЭНО» о том, что любая легальная деятельность, например, марши или митинги — это бесполезно (просто выхлоп энергии в никуда) и даже вредно (потому что силовики выявляют всех участников и берут на учет).

При этом нельзя не заметить, что лектор откровенно «плавает» в деталях. Например, он приводит в качестве примера «Русские марши», по его словам, «в начале 2000-х набравших популярность в России». Но первый «Русский марш», как известно, прошел в Москве 4 ноября 2005 года. Это никак не «начало 2000-х».

В качестве альтернативы этому лектор предлагает деятельность известных в свое время в России неонацистов Дмитрия Боровикова и Максима Базылева, выступавших за создание законспирированных вооруженных групп и организованный террор.

Но тут опять-таки нестыковка. Хорошо известно, что Базылев в 2004 — 2007 годах не просто открыто поддерживал легальные уличные акции, но и участвовал в них (начиная с пикета 2004 года у посольства Чехии и пикетов в поддержку выдвигавшегося в Государственную Думу Владимира Квачкова в 2005 году), причем на некоторых даже выступал с мегафоном (например, на том же пикете в поддержку Квачкова на митинге Национал-социалистического общества и Партии защиты Российской Конституции «Русь» 26 мая 2007 года в Москве, причем снимал его там также приводимый «ЭНО» в качестве образца Максим Марцинкевич). Фотографии и видео с этих акций еще можно найти в Интернете. Более того, Базылев открыто поддерживал проведение «Русского марша» 4 ноября 2007 года, призывая всех через свои интернет-ресурсы участвовать в шествии.

Предполагаю, что основную часть активистов «ЭНО» составляют молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, для которых события нулевых — такая далекая эпоха, о которой они имеют крайне отрывочное представление из чтения разных пабликов в соцсетях. Но поиск находит, что еще недавно видеозапись выступления Базылева на митинге 26 мая 2007 года присутствовала в пабликах «ЭНО». То есть сменились ориентиры.

Перейдем к практической части лекции. Делается большой акцент на планирование и разведку, о которой опять же сообщаются довольно-таки общие советы вроде того, что надо точно рассчитать время на действия, обдумать маршруты подхода и отхода, обратить внимание на видеокамеры и возможность укрыться от них, проверить наличие на объекте сигнализации, установить опытным путем среднее время прибытия на место наряда полиции и так далее. Опять же, у меня не сложилось ощущения, что сам лектор имеет обо всем этом какое-то представление помимо чистой теории. Все описания предельно общие, без конкретных деталей о составе и численности групп и т.д.

Что касается непосредственно «прямого действия», то тут инструкции настолько уклончивы, что их можно даже процитировать: «Способ действия на объекте выбирается самостоятельно, с учетом разведки местности и возможностей участника». Это как если бы в армии вместо инструктажа, как кидать гранату, говорили бойцу — ну, ты как-нибудь уж сам сообрази. Точно так же рецептов сборки самодельных бомб, в чем есть много нюансов, не дается. В общем, практическая ценность таких советов равна нулю.

«ЭНО»: свое среди чужих, чужое среди своих

Стоит отметить, что «ЭНО» вообще крайне мутная организация. Известно о ней стало в конце 2018 года, когда появился Telegram-канал организации, но с тех пор никто и никогда не видел ни ее лидеров, ни ее публичных акций или презентаций — в общем, ничего, говорящего о реальном существовании. Притом что уже в январе 2020 года на интернет-ресурсах «ЭНО» заявлялось о десятках филиалов, действующих в разных городах Украины, Белоруссии и России. Есть информация, что весной 2020 года «ЭНО» пыталось проводить в разных городах Украины собственные уличные акции, но неудачно, а в некоторых случаях они разгонялись украинскими националистами (об этом далее).

В июле 2020 года, когда обострился конфликт с украинскими националистами, в Telegram-канале «ЭНО» был опубликован пост от лица ее вождя о том, что «большинство участников ЭНО все-таки родом из Украины, как и ее главный организатор и лидер (а я напомню, что я также был на Майдане, у меня украинское гражданство, и я за последние 10 лет ни разу не был в РФ)». Но, кстати, и об этом лидере ничего неизвестно.

Проводился и набор людей для уличной активности, например, 21 ноября 2020 года на интернет-ресурсах «ЭНО» было опубликовано такое объявление: «Набираем людей на территории Украины, РФ и БР, под акции уличной агитации (работа с стикерами/листовками, зарисовки/трафареты, граффити/уличный вандализм, коллективная агитация/баннеры и т.д.). В приоритете города: Москва, Киев, Одесса, Львов, Рязань, Новосибирск, Харьков, Минск, Житомир, Пермь, Хабаровск». Часто выкладывались и видеозаписи уличной активности — нанесение граффити и т.д.

Военный эксперт чему России следует поучиться у Израиля в борьбе с терроризмом из Украины © РИА Новости, Кристина Афанасьева | Перейти в фотобанк

Больше всего досталось С14, лидера которой Евгения Карася в Telegram-канале «ЭНО» за последние пару лет называли и «деградантом», и «дырявым провокатором», и «унтерменшем», и прочими всякими нехорошими словами. Перепало словесно и «Фрайкору», который назвали «харьковскими титушками мусоров» (при этом в другом посте «ЭНО» их объявляют уже «СБУшными псами»), и «Неведомому Патриоту», объявленному «группой дебилов на службе СБУ», и «Национальному корпусу», вождя которого «ЭНО» именует «главным псевдоправым петухом Украины».

В свою очередь, те же «фрайкоровцы» 21 марта 2020 года разогнали сбор сторонников «ЭНО» в центре Харькова и провели с их лидером «воспитательную беседу». В итоге после долгой войны с взаимной деанонимизацией, в ходе которой были опубликованы личные данные и контакты многих «азовцев» и «фрайкоровцев», «ЭНО» официально заявила 12 июля 2020 года, что «прекращает деятельность как организация» по причине внедрения провокаторов в России и того, что «в Украине нам начали противостоять безмозглые кретины "псевдоправые-псевдопатриоты"».

29 сентября было объявлено об активной деятельности, но несложно заметить, что расклейка агитации практически сошла на нет, и «ЭНО» сосредоточилось только на интернет-пропаганде, причем прежде всего на Россию (что заметно по постам, которые обсуждают прежде всего новости из России), хотя изначально акцент в ее пропаганде делался все же на происходившем в центре и на юго-востоке Украины. Вырос и градус радикализма, выразившийся к призывам к насильственным акциям «прямого действия».

Таким образом, очевидно, что при всей их "сетевой безобидности" такие группировки, как ЭНО, зародившись в Украине, не могут оказать существенного воздействия на социально-политическую ситуацию в России. Единственное, на что они способны, образно говоря, мелко гадить из-за угла.