Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. Он сообщил об этом 4 апреля в эфире телеканала «Украина 24»

Нечего будет ответить

Майя Пирогова стала представителем ДНР в ТКГ в январе 2021 года. В 2018 году на Украине её признали виновной в создании террористической организации, заочно осудили на 10 лет и объявили в розыск.

«Как только эта персона (Пирогова — ред.) появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», — заявил Кравчук. «Нужно остановить Россию»: Кравчук предупредил о планах Москвы подчинить Украину © скриншот видео "Нromadske"

В ДНР заявление Кравчука назвали ультиматумом. А в Москве этот демарш сочли очередной попыткой Киева уклониться от диалога по мирному урегулированию в Донбассе.

«Это сценарий, которого украинская сторона придерживается, находя любые методы для того, чтобы не принимать конкретных решений. Потому что на заседании (ТКГ — Ред.), которое пока планируется на 14 апреля, представители ДНР могут и, скорее всего, будут задавать вопросы, по какой причине совершался обстрел по территории уже тяжёлым вооружением», — сказал в комментарии РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, украинской стороне нечего будет на это ответить. Политик также отметил, что за последние годы реализация Минских соглашений не продвинулась ни на шаг, передаёт агентство.



«Родился и погиб при войне»

Тем временем в зоне конфликта ситуация становится всё более напряжённой. В Народной милиции непризнанной ДНР в субботу, 3 апреля, заявили, что в результате применения украинской стороной БПЛА в посёлке Александровское погиб пятилетний ребёнок. Ещё одна женщина получила ранения.

«Ребенок родился и погиб при войне, он другой жизни просто не видел», — сказал глава непризнанной республики Денис Пушилин в эфире программы «Соловьёв live».

Европа этой трагедии просто не заметила. Рядовые граждане, скорее всего, не в курсе. Донецкая журналистка Майя Пирогова (которую Кравчук и требует сейчас отстранить от переговоров) ранее рассказала в видеоинтервью изданию Украина.ру, что, по её данным, на Западе ограничивают доступ к информации о происходящем в Донбассе, и люди там вообще об этом ничего не знают — «кроме того, что им говорят их местные СМИ». Бондаренко: Донбасс — не самая актуальная тема для Путина, Меркель и Макрона © РИА Новости, Нина Зотина

Не реагируют и вполне информированные официальные лица. Как отметил 4 апреля в своём Телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, «европейские столицы хранят молчание, нет громких инициатив имени погибшего ребенка по санкционному давлению на Киев, нет вообще никакой реакции».

По мнению политика, «коллективный Запад просто игнорирует преступления киевского режима, еще раз доказывая, что мир на Украине ему на самом деле не нужен».

Для Запада, продолжил парламентарий, «важно сохранять напряжение вблизи российских границ ценой жизни вот таких мальчишек, стариков и женщин».

«На геополитической шахматной доске Брюссель и Вашингтон пытаются разыграть кровавый гамбит, вряд ли отдавая себе отчет, что выигрышной эта партия быть не может», — подчеркнул Слуцкий, чьи слова приводит «Парламентская газета».



«Живут в другом мире»

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ПАСЕ и ОБСЕ должны дать оценку действиям украинских военных, в результате которых погиб ребёнок, и потребовать объяснений от Киева.

Что касается требования Кравчука убрать из переговорного процесса Майю Пирогову, то Володин отметил: «такое ощущение, что представители Украины живут в другом мире, либо настолько вознеслись, что не способны адекватно воспринимать ситуацию».

«Задайте себе вопрос: а вы считаете, что с вами сядут за стол переговоров? Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков», — написал спикер Госдумы. Татарский: Украина готовит наступление на Донбасс © vk.com, Владлен Татарский



Перемирия и не было

Настоящего перемирия в Донбассе никогда и не было за все годы войны, а сейчас пошло обострение, считает Денис Пушилин. По его словам, представители украинской стороны теперь «используют беспилотные аппараты, снаряды, минометы, используют запрещенные любыми конвенциями методы ведения войны».

«Свою технику прячут в жилые кварталы — все это фиксируется. Мы не звери, как они. Мы не стреляем и не будем стрелять по жилым кварталам, где они прячут технику. Но оттуда прилетают снаряды, и это — человеческие жизни. Не 10 человек погибло, а десятки, тысячи искалеченных судеб», — сказал глава ДНР. Он продолжил: «Это дети, которые родились при войне и уже погибли при войне. Они другой жизни не видели. Это то, с чем мы имеем сегодня дело. Увы, это так».