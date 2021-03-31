Президент РФ Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе без президента Украины Владимира Зеленского. Никакого злого умысла в этом не было, но Киев, который, в свою очередь, пытается вычеркнуть из переговорного процесса Донецк и Луганск, остался крайне недоволен ситуацией

Переговоры трёх лидеров, которые были запланированы на 29 марта, прошли в формате видеоконференции вечером 30-го числа.

Как подчеркнула пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обсуждения ситуации на Украине подтвердили безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. Новые документы по Донбассу: будет ли прорыв к миру

«Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня». Политсоветники лидеров продолжат совместную работу», — говорится в сообщении.

Елисейский дворец в своём коммюнике по итогам переговоров также подчеркнул необходимость поиска выхода из кризиса в соответствии с Минскими соглашениями, но при этом добавил, что Макрон и Меркель считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине».

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что стороны высказались за продолжение переговоров по украинскому вопросу в «нормандском формате».

Для полной «нормандской четвёрки» на видеоконференции не хватало президента Украины Владимира Зеленского, а ведь он 9 марта, выступая на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм», заявил, что если встреча в «нормандском формате» на высшем уровне не состоится, то он готов встретиться с каждым из них лично.

«Хотел Зеленский переговорить с лидерами стран «нормандского формата». Обсудить текущие проблемы. Обсудили. Переговорили. И по теме Донбасса. И не только. Вот только без Зеленского обошлись. Так как говорили гаранты Минского соглашения. А Украине надо исполнять взятые на себя обязательства», — написал в своём Telegram-канале журналист Владимир Соловьёв. Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала переговоры в «нормандском формате» без Украины © Facebook, Iuliia Mendel

В Киеве эта история вызвала бурю негодования. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко 29 марта, комментируя информацию о подготовке видеоконференции лидеров России, Германии и Франции, сказал: «Наша позиция — ничего об Украине без Украины. Убеждены, что только в полном, а не сокращённом составе «Нормандии» можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня».

Почему выбран именно трёхсторонний формат переговоров, объяснил информированный источник РИА Новости: ситуация на Украине — это лишь одна из тем, которые Путин, Меркель и Макрон договорились обсудить, — а также подчеркнул, что обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая конфликты, на двусторонних и многосторонних встречах является нормальной дипломатической практикой.

Подтверждением этого тезиса служит сообщение пресс-службы Кремля по итогам видеоконференции. Помимо украинской тематики лидеры обсуждали борьбу с эпидемией коронавируса, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», возможность её поставок и совместного производства в странах ЕС, а также ситуацию в Белоруссии, Ливии, Сирии, состояние российско-европейских отношений и инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным.

Источник назвал реакцию Киева на формат переговоров манией величия и обратил внимание на тот факт, что они проходили не только без Украины, но и без Донбасса. «Это как матрешка». Бортник о трех уровнях конфликта в Донбассе, по которым надо договориться © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Переговоры Путина, Макрона и Меркель без Зеленского — верное решение. Во-первых, потому что обсуждать будут не только Донбасс. Не всё в отношениях этой тройки сводится к Украине, так что в Киеве возмущаются напрасно. Во-вторых, потому что её участие в переговорах ничего не даёт и никуда дело не продвигает: Украина играет исключительно деструктивную роль в Европе на всех уровнях — от ПАСЕ до ОБСЕ. И, наконец, Донбасс обсуждают с Киевом с 2015 года, а воз и ныне там: Украина саботирует Минские соглашения, а другой основы для решения кризиса нет», — заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Нереализованными по вине Киева остаются многие договорённости, достигнутые лидерами «нормандской четвёрки» на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. В частности, власти Украины законодательно не закрепили особый порядок местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и «формулу Штайнмайера», как предусматривала политическая часть коммюнике.

Свою оценку прошедшим без Зеленского переговорам дали бывшие министры иностранных дел Украины. Павел Климкин, возглавлявший внешнеполитическое ведомство в тот момент, когда были подписаны Минские соглашения, призвал «не разгонять такую медийную волну» по этому поводу, поскольку в таком формате переговоры проходили и раньше.

«Самое важное — чтобы без нас не было ключевых дискуссий. Это действительно суперважно — чтобы за нашей спиной или через нашу голову не протягивались какие-то серьёзные вещи. Я, например, доверяю нашим партнёрам: и немецким, и французским. И они, естественно, могут говорить в том числе и с Путиным», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что принятие каких-либо решений без Украины, чего многие так опасаются, 100% невозможно.

Только вот Климкин опускает тот момент, что Киев сам таким образом пытается поступить с ДНР и ЛНР, настаивая на приоритетной роли в переговорном процессе по Донбассу «нормандского формата», то есть чтобы решения принимали Россия, Германия, Франция и Украина без народных республик. Таким образом, Донецк и Луганск не будут участвовать в определении своей дальнейшей судьбы, а просто получат уже готовые директивы к исполнению. Однако, как подчеркнул источник РИА Новости, ключевым форматом урегулирования в Донбассе остаётся Контактная группа, где представлены ДНР и ЛНР, «без них точно ничего не решить». РФ может принудить Украину к выполнению Минских соглашений — Марков © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Константин Грищенко, руководивший МИДом в 2010-2012 годах, вовсе не удивлён, что Зеленского не пригласили к беседе. По его мнению, переговоры без участия Украины по Донбассу — это следствие предсказуемой политики России, которая пытается организовать диалог Киева с представителями ДНР и ЛНР. Сложность ситуации, подчёркивает дипломат, заключается в том, что для дальнейшего продвижения переговоров в «нормандской формате» нужно обеспечить устойчивый режим прекращения огня.

И то, и другое полностью вписывается в рамки Минских договорённостей. Задачей этих соглашений и было налаживание диалога между Украиной и Донбассом, и уже напрямую Киев, Донецк и Луганск должны определиться формы дальнейшего сосуществования — мирного, без боевых действий. То есть Россия полностью выполняет свою роль гаранта реализации «Минска».

Хотя двусторонние, трёхсторонние и прочие форматы переговоров — это общепринятая практика в мировой политике, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв считает, что украинским властям стоит обратить внимание на состав проведённой накануне беседы по Донбассу.

«Подтверждение безальтернативности Минских соглашений — это мощный сигнал Киеву, которого там так опасались. <…> Последняя фраза из пресс-релиза (Кремля. — Ред.) — «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня» — внушает определённый оптимизм. Формат настоящей «евротройки», судя по всему, сохраняет очевидный потенциал на будущее», — написал сенатор на своей странице в Facebook. Тайные переговоры по Донбассу: в чём суть «кластерных» предложений © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Судя по всему, Меркель и Макрон ищут способы, чтобы сдвинуть зашедший в тупик процесс урегулирования на Украине. В недавнем интервью агентству «Интерфакс» заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал: «Заметно уже раздражение этим «цирковым представлением» со стороны ОБСЕ, Германии, Франции. Партнёры по «нормандскому формату», во всяком случае Германия и Франция, нас услышали. Характер переговоров изменился существенно. Переговоры ради переговоров больше не проводятся. Каждый раз обсуждаются конкретные проекты решений. На столе всегда есть письменная позиция каждого участника. Разыгрывать комедию стало сложнее. Возможно, поэтому представители Украины заметно снизили свою активность в «нормандском формате». Эти «номера» они продолжают отрабатывать в Контактной группе, где ими блокируются любые попытки обеспечить прозрачность и регламентировать процедуры переговоров».

С одной стороны, не надо строить каких-то конспирологических версий о том, что Путин, Меркель и Макрон хотят сами решить судьбу Украины по своему усмотрению, списать Зеленского со счетов и так далее. С другой — Киев должен ощутить на собственной шкуре, каково это, когда вопросы, напрямую касающиеся тебя, решает кто-то другой, не спрашивая твоего мнения, как власти пытаются сделать с народными республиками. Впрочем, в новейшей истории Украины такая ситуация уже была. Майдан. Когда Соединённые Штаты срежиссировали и руками активистов совершили госпереворот, сменив власть в стране, её политическую и экономическую систему, а также внешнеполитическую ориентацию. И тогда те люди, которые сейчас руководят Украиной, этому не противились, а наоборот, оказывали активное содействие заокеанским «партнёрам».