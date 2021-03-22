Берлин и Киев обсуждают проект строительства завода по производству водорода на одном из предприятий украинского олигарха Рината Ахметова. По информации СМИ Германии, таким образом власти ФРГ хотят заполучить от США право беспрепятственного запуска «Северного потока-2». А с чем в конечном итоге останется Украина?

18 марта, за день до 4-го германо-украинского бизнес-форума, в котором приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, немецкое издание Handelsblatt сообщило о заключении Берлином и Киевом крупной сделки.

Источники издания рассказали, что корпорация Siemens Energy и холдинг ДТЭК при поддержке правительств двух стран согласовали пилотный проект по производству водородного топлива в Мариуполе, который предусматривает строительство на базе одного из металлургических комбинатов группы Метинвест олигарха Рината Ахметова (ему же принадлежит и ДТЭК) и Вадима Новинского завода и установку там оборудования стоимостью €25 млн и мощностью 8,5 МВт для электролиза воды —расщепления на водород и кислород.

Полученный таким образом водород будет использоваться для производства стали с низким уровнем выбросов. После форума ДТЭК подтвердила, что такой проект сейчас находится на стадии оценки. Начнут «мочить»: эксперт предсказал судьбу Зеленского в случае конфликта с Ахметовым © пресс-служба президента Украины

Как пишет Handelsblatt, ссылаясь на источники в немецком правительстве, власти ФРГ предложили руководству США сделку: Берлин усиливает поддержку Киева, в частности, за счёт этого проекта, а Вашингтон взамен на это не мешает запуску «Северного потока-2». Однако и американская, и немецкая стороны отрицают эту информацию. Тем не менее, судьба газопровода станет одной из тем переговоров министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях встречи глав МИД стран НАТО 23-24 марта.

В интервью информационному агентству «Интерфакс» немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Вашингтон уже смирился с тем, что «Северный поток-2» достроят.

«Другой вопрос, будет ли он заполнен газом. Попытки американцев помешать «Северному потоку-2» нацелены на то, что будет происходить после завершения строительства газопровода. Сейчас обе стороны — и Берлин, и Вашингтон — стараются сохранить лицо. Байден не хочет начинать свою европейскую политику с войны с немецкими компаниями. Немцы, в свою очередь, хотят «примириться» с США после президентства Трампа. Поэтому с обеих сторон начинается медленное прояснение позиций, с тем чтобы договориться, а не рассориться», — сказал Рар. Корнилов рассказал, когда США прекратят давление на «Северный поток – 2» © РИА Новости, Владимир Трефилов

О том, как водород может спасти «Северный поток-2», немецкие политики придумали ещё в конце 2020 года: власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания решили учредить специальный фонд по защите климата, который определит «Северный поток — 2» как один из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в регионе, поскольку по газопроводу можно прокачивать не только газ, но и водород.

А фонд, в свою очередь, должен создать специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут направлены исключительно на завершение строительства газопровода. За счёт этого немецкие компании, оказавшиеся под угрозой американских санкций, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом, то есть с технической точки зрения прямого взаимодействия с «Северным потоком — 2» не будет. Соответственно, оснований для введения в отношении них ограничительных мер нет.

Почему водород выходит на первый план в истории с «Северным потоком — 2»? Дело в том, что он в ближайшей перспективе может в рамках программы по переходу на «зелёную энергетику» заменить природный газ и каменный уголь, использоваться будет в многих сферах, в том числе для отопления зданий, на предприятиях химической промышленности, для заправки автомобилей, поездов и самолётов.

Как пояснил в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle министр экономики и энергетики федеральной земли Бранденбург Йорг Штайнбах, инженер-химик по профессии, руководивший несколькими техническими вузами, чистую энергию в Германии планируют генерировать в основном двумя способами: производством электричества с помощью ветряных и солнечных генераторов и получением водорода путём электролиза воды.

Соответствующие проекты будут реализованы на территории страны, однако велика вероятность, что водород также придётся импортировать из-за рубежа, считает профессор Высшей технической школы в Регенсбурге Михаэль Штернер. По его словам, если Германия, которая сейчас закупает 2/3 объёма энергоносителей, преимущественно в виде углеводородного сырья, создаст «зелёные технологии» и будет их экспортировать, а взамен будет импортировать произведённую с их помощью «зелёную энергию», то в выигрыше останутся все. Эксперт рассказал, что потеряет Украина после запуска «Северного потока – 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Что касается Германии, то для неё этот проект, конечно, выгоден, причём таким образом руководство страны убьет сразу нескольких зайцев одним выстрелом:

1) перейдёт на экологически чистое топливо;

2) выполнит обязательства перед Евросоюзом, который тоже реализовывает программы по переводу энергетики на водородные рельсы;

3) получит на Украине площадку по производству водорода, а за счёт географической близости поставки будут не столь затратны, как, например, из Сахары, где в 2009 году планировали реализовать подобный проект;

4) удовлетворит запрос местного электората, поскольку многие немцы поддерживают идею экологизации и частично поэтому голосуют за партию «Зелёных», которая, судя по результатам прошедших 14 марта выборов в земельные парламенты Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, увеличила шансы на вхождение в состав правительства ФРГ во главе с новым канцлером, которое будет сформировано осенью. По мнению руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова, не исключено, что «Зелёные» образуют коалицию с блоком ХДС/ХСС;

5) продемонстрирует поддержку Украины, ведь говорить вслух о дружбе и сотрудничестве с Россией по-прежнему не выгодно для западных политиков;

6) шансы на завершение коммерчески выгодного проекта с Россией — «Северного потока-2» — увеличатся.

А что получит Украина? Как поясняет сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, для выработки «зелёного» водорода нужно поставить солнечную электростанцию или ветроэлектростанцию, получить электричество и потом на его основе произвести водород. Однако далее возникает вопрос транспортировки, поскольку газотранспортная система Украины не приспособлена для транспортировки водорода.

«Молекула водорода намного меньше, чем молекула метана, потери будут такими, что при существующей ГТС транспортировать просто бессмысленно, никто экспортировать не будет», — заявил украинский эксперт.

Таким образом, Украина сможет использовать водород для собственных потребностей, что, несомненно, плюс. Но стать поставщиком «зелёных» энергоресурсов на европейский рынок — вряд ли, поскольку возведение необходимой инфраструктуры потребует огромных финансовых затрат.

В конечном итоге очевидно, что водородный проект нужен Берлину для удовлетворения собственных интересов, а вовсе не для поддержки Украины — важного торгового партнёра и перспективной страны для инвестиций, как её назвала на форуме Ангела Меркель.