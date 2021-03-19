Исключённый из фракции и партии «Слуга народа» нардеп Александр Дубинский начал войну против Офиса президента и бывших однопартийцев. Так, он сделал резонансное заявление, из которого следует, что ОП стоит за публикацией скандальных «плёнок Деркача», где прослеживается вмешательство действующего президента США во внутриполитические процессы Украины

История с так называемыми «плёнками Деркача», которые изобличили нынешнего президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко в политических махинациях, обрастает всё более неприятными для нынешнего украинского режима подробностями.

ОП требовал от Дубинского участия в пресс-конференции с Деркачом

«Именно Офис президента требовал от меня участия в создании следственной комиссии Верховной Рады по теме "плёнок Порошенко—Байдена" и именно Офис президента требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач опубликовал соответствующие плёнки… Я не имею никакого отношения к публикации разговоров Байдена. А теперь меня обвиняют в обратном. Хотя это в Офисе президента меня просили там присутствовать. Это они пытались вмешаться в американские выборы», — заявил нардеп.

По словам Дубинского, он отказался участвовать в создании Временной следственной комиссии (ВСК) по «плёнкам Порошенко—Байдена», назвав эту идею «аферой». Тогда создавать ВСК пришлось лично председателю фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, который «протащил её через регламентный комитет Верховной Рады». Весьма интересно было бы услышать фамилии чиновников ОП, требовавших от депутата таких действий. «Пленки Деркача»: Арахамия ответил на обвинения Дубинского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отметим, что Дубинский действительно участвовал в одной из пресс-конференций, где Деркач рассказал о получении сыном Джо Байдена Хантером 16,5 млн долларов от компании Burisma, принадлежащей бывшему министру экологии Николаю Злочевскому. Средства Байдену-младшему платили за лоббистские услуги по защите компании, нажитой путём злоупотребления властью, от атак со стороны экс-президента Порошенко, стремившегося забрать актив себе. Позже всё тот же Деркач обнародовал аудиозаписи переговоров Байдена и экс-президента Порошенко в 2015-2016 гг. Из них явно следовало, что американский вице-президент (на тот момент) давал указания по увольнению генпрокурора Виктора Шокина и назначению вместо него Юрия Луценко, чтобы прикрыть собственного сына Хантера. Порошенко все его распоряжения послушно выполнял, попросив прислать человека из Вашингтона для кураторства над ГПУ. Но главным условием для украинских властей было прекращение расследования «дела Бурисмы».

История вокруг коррупционных связей семейства Байденов привлекла внимание американских властей — команда президента Трампа пыталась использовать её в качестве козыря в противостоянии между республиканцами и демократами. Летом 2019 произошёл визит в Украину помощника Трампа Рудольфа Джулиани, стремившегося наладить связи с украинской элитой в целях сбора компрометирующих Байдена материалов. «Х*й, бл*ть и киздец»: Деркач опубликовал запись «работы» Порошенко на посту президента © Facebook, Андрей Деркач

Тогда, в преддверии президентских выборов в США, когда было непонятно, кто победит в предвыборной гонке — Байден или Трамп, это было более чем актуально и давало команде Зеленского в случае победы Трампа возможность заручиться поддержкой Трампа — в случае его победы, конечно. Но победил Байден, и теперь пришло время, сдавая Деркача и Дубинского, заслужить «плюшку» у победителя.

Как и почему Ермак обещал представителям Трампа расследовать «дело "Бурисмы"»

Что касается Зе-команды, в тот момент она имела тесное сотрудничество с представителями бывшего президента США. В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак имел личный контакт с Джулиани и бывшим спецпредставителем по Украине Куртом Волкером, о чём свидетельствует украинский экс-дипломат Андрей Телиженко. Американцам обещали всяческое содействие в расследовании «дела "Бурисмы"» в обмен на визит Зеленского в США и встречу с Трампом.

«Ермак на задних лапках перед Джулиани прыгал, пообещал, что в Украине откроют дело против Байдена. Я свидетель их телефонного разговора в Нью-Йорке в конце августа 2019 года, Джулиани набрал его при мне по громкой связи. Ермак предупредил, что не может долго говорить, но пообещал, что "всё будет сделано". В то же время Волкер согласовывал с Ермаком текст, что нужно говорить Зеленскому по делу Байдена. То есть Госдеп полностью контролировал процесс», — рассказывал Телиженко украинским СМИ в феврале этого года.

Несколько ранее в близкой к демократам Washington Post вышла статья о контактах Джулиани и Волкера с Ермаком. Там чётко прослеживалось, что Джулиани требовал лично от Зеленского объявить о начале расследования в отношении «Бурисмы», а также о сговоре среди украинской элиты с целью повлиять на результаты президентских выборов в США 2016 года. Члены команды Зеленского думали дать Джулиани и Трампу то, что они хотели, и готовилось высказывание нынешнего главы украинского государства по поводу расследования, но затем всё же передумали. Отказ, очевидно, имел место по настоянию той части советников президента Украины, которые являются агентами западного влияния, связанными с Демократической партией США («соросята»). В частности, бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка, мнение которого приведено в статье Washington Post. Дубинский обвинил Зеленского во вмешательстве в американские выборы © Facebook, Andriy Myhal

Но сам факт сотрудничества с командой Трампа не подлежит сомнению. Он говорит о стремлении Зе-команды решить две задачи: показать поддержку нового режима со стороны Вашингтона и дополнительно скомпрометировать бывшего президента Порошенко, используя выявленную информацию для потенциальных уголовных дел.

Озвученная Дубинским информация в целом укладывается в данную канву. На рубеже 2019—2020 гг. исход американских выборов был далеко не ясен, и в Офисе президента однозначную ставку не делали. Поэтому обнародование новых «плёнок Деркача» и инициатива по созданию Временной следственной комиссии являлись своеобразным подыгрыванием Трампу. В то же время другие члены команды Зеленского делали всё, чтобы «похоронить» следствие по «Бурисме». К таковым следует отнести бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, названного президентом Украины в разговоре с Трампом «стопроцентно моим человеком».

Во втором полугодии 2020 года Офис президента окончательно сделал выбор в пользу демократов, о чём свидетельствует поздравление президентом Украины Байдена с избранием на должность за месяц до установления официальных результатов. Уже в нынешнем году 46-му президенту США со стороны Киева была сделана масса реверансов: от высказываний о надеждах на «демократические изменения» в Украине до поддержки наложенных Вашингтоном санкций против тех, кто публиковал компрометирующие Байдена материалы, и поддержки санкций в отношении олигарха Коломойского (пока, правда, только на словах).

Изгнание Дубинского из рядов «Слуг» — предвестник войны с Коломойским и краха монобольшинства

Дубинский был среди тех, против кого 11 января ввели санкции с формулировкой «вмешательство в выборы президента США».

Нардепа во многом «привязали» к Деркачу в целях политической целесообразности, так как он давно воюет с НАБУ и прочими агентами западного влияния в Украине. Неспроста человеком, который дал в отношении нардепа информацию, спровоцировавшую включение его в санкционный список, являлся руководитель «грантоедской» организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин. Она существует исключительно благодаря финансированию посольства США и фонда Сороса «Возрождение». Вследствие санкций Дубинскому пришлось претерпеть неудобства: был заблокирован его личный канал на Youtube с около 200 тыс. подписчиков и сайт, где публиковались интересные антикоррупционные расследования (позже сайт заработал на другом домене). Дубинский назвал фальшивым съезд областной организации «Слуги народа» © Facebook, Andriy Myhal

Но главным последствием для него как человека Коломойского являлось исключение из фракции, а затем и из партии «Слуга народа». Оба данных события имели весьма скандальный отпечаток. Но главное, что данным шагом у Зеленского показательно продемонстрировали Вашингтону, что готовы избавляться от персонажей, которых администрация нового президента США сочтёт для себя токсичными. Учитывая, что недавно под санкции попал сам днепропетровский олигарх, очень вероятно наступление открытого противостояния его с властью. Американцы стремятся максимально «выдавить» Коломойского, лишив его активов. Они всячески подталкивают президента к сдаче человека, способствовавшего приходу Зеленского в политику.

Ситуация с Дубинским — предвестник войны олигарха и ОП, хотя прямая конфронтация критически невыгодна Зе-команде. Народный депутат, знающий подноготную власти, стремительно превращается в информационную торпеду, способную «похоронить» «Слуг народа» окончательно.

«Наш источник сообщает, что Арахамия просил у Баканова компромат на Дубинского, чтобы запустить кампанию по уничтожению остатков имиджа "нерадивого" нардепа.

Глава фракции СН Давид Арахамия в кулуарах утверждает, что Дубинский сейчас станет информационной торпедой против них, а значит, его надо информационно "уничтожить" раньше», — пишет телеграм-канал «Легитимный».

Дубинский своим видеообращением показал, что готов публично воевать с Офисом президента, Зеленским, руководителями «Слуг» и персонально всеми, кто занимался его изгнанием из фракции. Наверняка у него в запасе есть немалое количество компромата, который постепенно будет становиться достоянием общественности. Кроме того, похоже, что нардеп намеревается формировать собственную партию, прообразом которой стала депутатская группа в парламенте под названием «Дубина — слуга украинского народа». Именно туда смогут уйти депутаты из орбиты Коломойского и другие представители пропрезидентской партии, недовольные нынешним положением дел. Всё указывает на неминуемый развал монобольшинства в Раде и досрочные парламентские выборы уже в этом году.