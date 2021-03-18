Главный риск для будущего украинской экономики – вымирание украинцев и «сворачивание» экономических процессов. Об этом на своей странице в ФБ написал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин

Этим проблемам посвящен большой доклад «Нерожденный экономический рост», который подготовили эксперты Института будущего.

К общеизвестной статистике, которая говорит о том, что за последние 10 лет рождаемость в Украине снизилась на 40%, а за 30 лет население страны сократилось на четверть, добавились расчеты аналитиков — как снижение количества детей влияет на экономику.

Дети на продажу: как Украина меняет своё будущее на деньги © AP, Efrem Lukatsky

«Меньше детей — меньше людей — меньше спрос на местную продукцию, меньше создаваемого для экономики продукта, меньше потребление, меньше экономика», — пишет Анатолий Амелин.

Теперь факты:

«1. В среднем семья тратит на воспитание ребенка до 18 лет почти $80 тысяч (в регионах меньше, в Киеве — больше). Государство дополнительно тратит на дошкольное, школьное и высшее образование (в среднем) еще около $20 тысяч.

2. Падение рождаемости на 40% — с 500 тысяч в год до 293 тысяч — снижает потенциальный вклад в экономику следующие 10 лет на $9-11 млрд (это не созданный внутренний спрос, а значит и продукт)».

К этому нужно добавить, что население Украины будет продолжать стареть и вымирать. По расчетам экспертов, через 20 лет государство недополучит 30 млрд долларов ВВП. А к 2050 году каждый третий украинец будет старше 60 лет, следовательно, его трудоспособность и вклад в экономику будут снижаться.

Конечно, проблема старения населения является общемировой. По прогнозам Всемирного банка и Международной организации труда, в ближайшие 10-40 лет все развитые страны столкнутся с проблемой старения населения.

С одной стороны, сокращение рождаемости, с другой — увеличение продолжительности жизни. Но ситуация в Украине выглядит более драматично.

Уже сегодня коэффициент фертильности женщины в настоящее время составляет — 1,2, что существенно ниже среднеевропейского показателя (2,5). То есть на каждую семейную пару в среднем приходится один ребенок. Для воспроизводства вида предельный показатель — 2,1.

Демография и радикалы. Каково реально население Украины? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Как в этом демографическом климате чувствует себя экономика?

Отвечает Анатолий Амелин:

«Как ни странно, но дети, процесс заботы о них и их воспитание — один из важнейших факторов стимулирования потребительского спроса в стране.

В среднем потребительские расходы семьи с детьми почти на 20,5% выше, чем средние ежемесячные расходы украинского домохозяйства. Дети и формируемый ими спрос — серьезная база для наполнения бюджета: до достижения совершеннолетия семья с одним ребенком платит государству только НДС на 340 000 гривен, а с двумя — более 500 000 гривен (не считая других налогов — на прибыль, на доходы работников, создающих продукт и сервисы для детей).

Государству и нам всем стоит понять, что нужно не зарабатывать на детях, а стимулировать рождаемость через помощь родителям (помощь с нянями, садиками, медициной и образованием). Если ребенок создает базу для экономики более 100 тысяч долларов первые 18 лет жизни и более 30 тысяч долларов налогов, почему бы на эту сумму не сделать пакет помощи родителям для воспитания детей?»

Для изменения ситуации авторы исследования предлагают властям срочно разработать меры по изменению демографической тенденции. Прежде всего вернуться к системе выплат при рождении ребенка и увеличить сам размер помощи.

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Государственная поддержка рождаемости должна быть комплексной и ориентироваться не только на факт рождения ребенка, а и стимулировать рождение двух, трех детей в семьях, поддержку семей на весь период взросления детей и предусматривать серьезные стимулы для остановки трудовой миграции молодежи.

Кроме того, размер господдержки должен быть сопоставим с тем экономическим эффектом, который дает экономике один ребенок. То есть по крайней мере 20 000 гривен в год на одного ребенка в течение 18 лет.

Задачи серьезные. Но и на кону вопрос выживания нации.