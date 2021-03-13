Международный женский день - один из немногих праздников, который на Украине еще не декоммунизировали. Отметив его, молодые и не очень звезды страны отправились кто на концерты, а кто на борьбу против русского языка и русских песен

Оля Полякова больше не смотрит на Москву

Самым громким событием прошедшей недели, пожалуй, оказалось новое интервью певицы Оли Поляковой, в котором она заявила, что Майдан не просто спас Украину от Филиппа Киркорова и Валерия Меладзе, но и поднял шоу-бизнес страны с колен.

«Мне смешно»: Соседов обратился к СБУ © Сергей Соседов

«Мы вылизывали московских звезд. Зачем брать каких-то "недоразвитых" здесь звезд, если можно было сразу взять московских. Все наши звезды, все артисты смотрели с открытым ртом в сторону соседей. И можно было признание в этой стране (на Украине. — Ред.) получить только после того, как тебя признали в Москве», — заявила певица.

Ведь только положительное решение из российской столицы могло дать украинским артистам шанс на развитие и достойные гонорары, рассказала Полякова.

«Наш шоу-бизнес был недофинансирован, он плохо выглядел, плохо звучал, потому что все это огромные деньги. Отсюда наши звезды, которые ездили на метро и ходили в стоптанной обуви», — сказала она.

Знаменитость добавила, что российские исполнители, такие как те же Киркоров, Меладзе и Любовь Успенская (последняя, кстати, уроженка Киева), заняли все медиапространство, не давая туда протиснуться талантам с Украины. А после Евромайдана, подчеркнула Полякова, украинские артисты «смогли поднять головы».

Мария Полякова и непостижимый украинский

Пока Полякова-старшая давала интервью, рассказывая об обиженных украинских звездах, ее старшую дочь Марию Полякову завел в тупик «Каменный крест» украинского писателя Василия Стефаника.

Каменских похвасталась гардеробной в семейном особняке © Настя Каменских/Инстаграм

Певица заявила, что это один из важных шагов по возвращению в страну родной речи взамен «чужого» русского. Тогда же артистка рассказала, что сама изучает украинский и очень надеется, что и ее дети будут говорить на государственном языке.

Уже на этой неделе, 10 марта, ее старшая дочь, 16-летняя Мария, призналась в соцсетях, что украинский понимает не очень, а «Каменный крест» для нее оказался почти непреодолимым препятствием.

«Ничего не имею против украинской литературы, но прочитаю вам Василия Стефаника "Каменный крест"… Нет, ну я, конечно, плохо знаю украинский, ну типа, я могу читать, я могу писать, но не до такой же степени», — высказалась девушка.

Буквально через пару часов после этой записи в сториз Instagram Полякову-младшую госпитализировали с подозрением на острый аппендицит.

Девушка показала подписчикам путешествие на скорой, а позже и палату в частной киевской больнице, куда ее положили.

Внучка Ротару похвасталась фотосессией в Нью-Йорке © София Евдокименко/Инстаграм

Кстати, на каком именно языке с ней общаются врачи, девушка не уточнила, как и о том, успела ли захватить с собой в больницу «Каменный крест» Стефаника.

Зеленская и «модный приговор»

Пока в семье Поляковых кипели страсти вокруг языка и капельниц, первая леди Украины Елена Зеленская попала в очередной модный скандал. Супруга президента выступила на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм», где открыла сессию «Мода. Что Украина дает и может дать миру».

На мероприятие Зеленская пришла в своем любимом наряде — костюме оверсайз с безразмерным пиджаком и широкими брюками. На этот раз она выбрала местный бренд A.M.G.

«Мода — это один из инструментов культурного влияния. А для жен президентов — это еще и важный инструмент культурной дипломатии. Так уж сложилось, что то, во что я одета, обсуждают громче, чем мои рабочие встречи и проекты. Поэтому, когда меня пригласили выступить на Всеукраинском форуме "Украина 30", я точно знала, о чем хочу поговорить», — сказала Зеленская.

Между тем, многие жители страны категорически не согласны с тем, что фамилию Зеленской и слово «мода» можно использовать в одном предложении. Почти после каждого появления на публике она получает шквал критики относительно своего внешнего вида.

Любимые оверсайз-костюмы первой леди ее подписчики называют мешками и балахонами, настоятельно рекомендуя сменить стилиста. Отдельные пользователи сетей даже предполагают, что модельер Зеленской работает на конкурентов ее мужа.

«Мода — это то, что нам предлагают дизайнеры, а не то, что выбираете Вы», «Опять непонятно в чем», — оценили наряд Зеленской.

По словам супруги президента, каждый свой зарубежный визит она использует в том числе для того, чтобы продемонстрировать миру талант украинских дизайнеров.

Джинсы-броды

Украинский дизайнер Жан Грицфельдт назвал модные тренды этой весны © Жан Грицфельдт/Инстаграм Ксения Шнайдер, в конце этой недели презентовала свое новое изобретение — Wader Jeans, что с английского можно перевести как «голенастые джинсы».

Состоит эта модель из двух частей: плотно прилегающих к телу шорт и пришитых к ним только с внутренней стороны бедра широких штанин. Голенища напоминают рыбацкие сапоги или броды, которые используются при передвижении по пересеченной местности.

«Джинсы напоминают ботинки для пеших прогулок, с широкой деталью до бедра, которая накрывает узкий крой. Джинсы одновременно мешковатые и сидящие на бедрах, они обеспечивают все, что требуются от пары джинсов, — стиль, комфорт и привлекательный вид», — так описала свою новую модель Шнайдер.

Вот только что в таком виде делать на улице, когда пойдет дождь, дизайнер не сообщила.

«Птичий» скандал на «Евровидении»

По всей видимости, оказаться модными хотели и музыканты из киевской группы Go_A, которые в этом году едут на международный песенный конкурс от Украины. «Евровидение-2021»: с чем Украина и Россия поедут на конкурс © Facebook, Go-A Band

Участники коллектива переписали трек, чтобы уложиться в 3-минутный хронометраж, разрешенный организаторами «Евровидения», а заодно решили и переснять клип, ведь предыдущий собрал большое количество критики от граждан страны.

На кадрах нового ролика зоозащитники Украины с ужасом обнаружили краснокнижную птицу, разрешение на использование которой в неволе в стране давно не выдается, — канюка степного.

«…Который на Украине находится под угрозой исчезновения. В середине прошлого века численность этих пернатых на нашей территории настолько уменьшилась, что вид даже считали исчезнувшим», — заявили в группе зоозащитников.

Защитники животных подчеркнули, что болеют за победу своей страны на «Евровидении», но эксплуатацию птицы считают «жестокостью и пережитком прошлого, и нам стыдно, что именно в этом контексте нашу страну будут видеть в мире».

Чего-то не хватает

Между тем, украинский продюсер Денис Путинцев заявил, что шансов на победу у его страны все равно мало. По его мнению, группа Go_A в своем творчестве поднимает важные, в том числе экологические, вопросы, но для победы в «Евровидении» этого недостаточно, песне не хватает «коронавирусного» элемента.

«Чернобыль — это очень классно, они делают правильный выбор в отношении европейского сообщества, которое точно знает, что такое Чернобыль. Но я бы немного с коронавирусом сынтегрировал эту историю», — сказал он.

Ранее другие эксперты утверждали, что победить в этом году на «Евровидении» Украина не сможет по другой причине. Впервые в истории страны на песенное состязание участник конкурса везет песню на украинском языке.

Сделать это было решено, чтобы продемонстрировать миру национальную самобытность государства.

Война русскоязычным песням

Исключительно по-украински поют теперь и на «Песне года» в Киеве. На прошедшей неделе певец Олег Винник и его коллега, ранее работавший ректором Киевского национального университета культуры и искусств, Михаил Поплавский анонсировали национальную музыкальную премию «Украинская песня года 2020».

«Они же не оккупанты»: Винник объяснил участие в российской акции #Всеммир © Скриншот из видео ТСН

Обязательное требование к участникам — песня должна звучать только на украинском языке. Такое условие выдвинули организаторы и меценаты мероприятия Винник и Поплавский, заявившие, что готовы сами развивать родной язык, а не ждать этого от государства.

«Мы имеем свою аутентичность, национальность и свое лицо. Украинская песня — бесценное достояние, которое останется будущим поколениям. Мы стремимся показать талантливых украинских артистов и хотим, чтобы нашу поющую страну знали во всем мире», — сказал Винник.

«Мы — самодостаточные украинцы, можем позволить себе быть спонсорами этого мероприятия, реализовать творческие амбиции. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь. Украинская песня — вечная, как небо и солнце, она должна доминировать в теле- и радиоэфире Украины», — прокомментировал Поплавский.

К слову, именно последний активно выступал против трансляции на Украине российской «Песни года», чего Поплавскому в итоге удалось добиться и запатентовать на свое имя торговую марку «Украинская песня года».

Блогеры Украины — русскоязычные

Пока на Украине борются за свой язык и аутентичные песни, блогеры страны общаются с подписчиками так, как привыкли, — по-русски. К такому выводу на этой неделе пришел сервис trendHERO, анализирующий социальные сети.

Весеннее обострение: украинский шоу-бизнес за неделю с 1 по 5 марта

В списке самых популярных — педиатр Евгений Комаровский с 9,2 миллиона человек и певица Настя Каменских, у нее 5,3 миллиона подписчиков.

Реклама у топовых украинских блогеров на данный момент ранжируется от тысячи гривен до 10 тысяч долларов (2,6 тыс. руб. — 740 тыс. руб.). По данным сервиса, сейчас дороже всего реклама стоит у Насти Каменских (от 112 тыс. гривен, это почти 300 тыс. руб.) и ее коллеги Оли Поляковой (от 84 тыс. гривен, или 224 тысячи рублей).

Самый интересный вывод, который сделал анализатор, — более 70% блогеров Украины говорят на русском языке, 23% — на украинском, и чуть больше 3% общаются со своей аудиторией на английском, в основном это жители Львова.