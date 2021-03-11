Интернет-издание Украина.ру попыталось выяснить, что ждет Украину в ближайшие дни и часы (после заседания СНБО), будет ли война в Донбассе, что делает Зеленский для того, чтобы поговорить по телефону с Байденом, будут ли арестованы Медведчук и Деркач и запрещены ОПЗЖ и «Партия Шария»

Для этого мы побеседовали с нашими источниками, близкими к руководству Верховной Рады и Офису президента.

Что могут слить через Гордона?

По словам источника интернет-издания Украина.ру, близкого к руководству Верховной Рады, Офис Зеленского, понимая, какой скандал на Украине может вызвать расследование Bellingcat о провале операции украинских спецслужб по заманиванию и аресту «вагнеровцев» под Минском летом прошлого года, попытается его нивелировать. Олег Неменский: Зеленский устранит Медведчука только неправовым путем © РИА Новости, Нина Зотина

«Очень трудно сказать, что команда Зеленского хочет слить через Гордона 15 марта, но предположить можно следующее.

Слив, по идее, должен быть такой силы, чтобы перебить расследование Bellingcat.

Это критично важно для Офиса Зеленского, так как есть все основания предполагать, что именно Офис и слил русским информацию об операции украинских спецслужб по заманиванию «вагнеровцев», которые воевали в Донбассе, в Украину. А это может стать серьезным обвинением в государственной измене.

И тут уже никто не отвертится. Поймите, даже ссылка кого-нибудь, кого из Офиса обвинят в сливе, на то, что он получил на это санкцию Зеленского, ему не поможет. Украина — не Россия.

Чтобы получить санкцию Путина на что-либо, нужно провести массу совещаний и экспертиз, а в Украине просто достаточно ехать рядом с Зеленским и крутить педали, но при этом Зеленский, давая санкцию на слив, мог просто не понимать того, на что он дает санкцию.

Итак, чем все это можно будет перебить? В общем-то, ничем. Скандал все равно будет. Но команда Зе все равно энергично ищет, что в этой ситуации можно предпринять.

Они могут что-то слить серьезное на Порошенко, памятуя о том, что операция готовилась еще при нем, и о том, что уже стало известно, что Петр Алексеевич имеет отношение к проведению расследования Bellingcat.

Они просто привяжут Порошенко к Медведчуку, «агенту Путина» и «страны-агрессора», слив через Гордона какие-то веские доказательства их бизнес-сотрудничества. В общем, они убивают двух зайцев — дискредитируют и того и другого», — предполагает наш собеседник.

Кого могут закрыть и арестовать?

Также Украина.ру попросила наш источник прокомментировать информацию экс-депутата Верховной Рады Олега Царева о том, что Зеленский может дать санкцию на арест Виктора Медведчука и Андрея Деркача, а также на закрытие партий Медведчука и Шария.

«Могут ли они арестовать Медведчука? По идее, могут. Но вряд ли это сделают. Просто зачем это делать? Если вы арестовываете Медведчука, то вы сразу будете иметь дело с русскими. Им его надо на что-то обменять? На кого? Не на кого. На что? На переформатирование Минских соглашений?

Но все понимают, что Россия на это не пойдет. Тогда арест Медведчука бессмысленный. Абсолютно. Это все понимают. Его проще дальше кошмарить, вызывая на допросы в СБУ, и выдавливать из Украины, но уж точно не арестовывать. Вы же помните, что никаких уголовных дел против Медведчука не возбуждено до сих пор.

Разговоры Медведчука с Сурковым? Но там ничего криминального нет. Там речь об обмене пленными. Это ж не измена. Тем более арестовывать нами всеми горячо любимого Михаила Борисовича Погребинского тоже никто не будет. Блицопрос: Владимир Корнилов о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Могут ли запретить ОПЗЖ? Вряд ли. Оснований никаких нет. И партия ведь парламентская.

Могут ли запретить «Партию Шария»? Вот это могут и, видимо, запретят. Там есть дыры в регистрации. Также могут закрыть ютуб-канал Шария. За это взялся Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса Зеленского. Он дружит с «соросятами» и через них попытается закрыть канал Шария. «Ютуб» — это же Америка, а на недавнем примере Трампа мы все знаем, что нет ничего такого, чего нельзя было бы закрыть, если за дело берутся американцы.

Если канал закроют, то Шарий может уйти в «Телеграм», но все равно его информационное поле без своего ютуб-канала сузится.

Могут ли потребовать его экстрадиции из Испании? Наверное, вряд ли, так как в ЕС Шарий давно уже признан политическим беженцем. А таких не выдают.

Могут ли арестовать Андрея Деркача? Если это нужно будет Байдену, но вот вопрос: нужен ли Байдену этот арест? Вы поймите: Украина для нынешнего американского президента — это территория дикарей. Нужен ли ему такой подарок от «дикарей»? Примет ли он его? Вот в чем вопрос», — сказал нам наш источник в Верховной Раде.

В ожидании звонка Байдена

Зеленский до сих пор не разговаривал по телефону с Байденом, и это доставляет первому беспокойство. Он морально чувствует себя неуютно, утверждает другой наш источник в партии «Слуга народа».

«На инаугурацию Байдена ни Зеленского, ни кого-то из его близких не пригласили. Звонка от него спустя полтора месяца не было. Поэтому команда Зеленского решила продать Байдену антиолигархическую историю.

Американцы требуют от украинских властей деолигархизации Украины. Вот поэтому Офис Зеленского распространяет слухи, что вот-вот с олигархами разберутся: против Коломойского американцами уже введены санкции, которые поддержаны ЕС, у Фирташа до сих пор уголовное дело, против Ахметова открыть уголовное дело можно за 5 минут. Все ж в курсе дела, где он берет свой уголь — из ЛДНР», — говорит наш источник.

«Сейчас у Зеленского ситуация непростая: в Офисе раздрай — Андрей Ермак и Кирилл Тимошенко выясняют, кто из них главнее. Фракция «Слуги народа» полностью не контролируется. Рейтинг падает. МВФ денег не дает. Никто не понимает, что делать.

Раньше команда Зеленского придерживалась стратегии — быть центристами. Порошенко — это правые, ОПЗЖ — левые. Ни полностью правое, ни полностью левое для Украины неприемлемо, поэтому мы и займем центристскую позицию. А оказалось, что рейтинги тех, кто справа и слева, растут, а тех, кто по центру, начинают падать. То есть рейтинг Зеленского и его политсилы падает, а Порошенко и Медведчука — растет. Что в этой ситуации делать? Блицопрос: Руслан Бортник о заседании СНБО Украины © Facebook, Ruslan Bortnik

Как правило, это еще повелось с Кучмы, власть идеологически начинает праветь, при этом прессуя и кошмаря тех, кто находится слева. Вот Зеленский и прессует Медведчука. Просто Зеленскому в ситуации, когда Байден не звонит, а МВФ денег не дает, нужен позитив, вот Медведчук и попал под раздачу», — разъясняет нам ситуацию наш собеседник.

Сейчас, по его словам, Офис Зеленского хочет заручиться поддержкой американской администрации, выстроить стратегию на второй срок.

Войны в Донбассе не будет

Также вышеуказанный источник Украины.ру говорит, что никакой полномасштабной войны в Донбассе не будет. «Может быть какая-то заваруха, конечно. И она тоже связана с тем, чтобы перебить расследование Bellingcat.

Поэтому они отправляют в зону боевых действий танки, перегруппировывают войска, разворачивают полевые госпитали. Возможно, начнутся боестолкновения, но серьезной войны не будет. Реализации Минских соглашений тоже не будет, так как Зеленский страшно боится правых бунтов.

Остается «Крымская платформа», где американцы, британцы и турки могут корить русских за Крым, а «нормандский формат», в общем-то, уже не действует. Германия ведь с Россией запускает «Северный поток – 2», а Франция хоть и критикует Россию, но настаивает на том, что с Россией надо дружить. Вот и вся геополитика Украины», — подытожил наш собеседник.