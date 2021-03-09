В воскресенье, 7 марта, на канале CBS вышло двухчасовое интервью герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган, где они сделали несколько громких заявлений о британской королевской семье, всколыхнувших не только Букингемский дворец, но и общественность всего мира

Интервью американской ведущей Опре Уинфри Гарри и Меган согласились дать спустя год после того, как супружеская пара отказалась от королевских обязанностей. В разговоре герцоги пояснили, почему приняли такое решение, и приоткрыли некоторые тайны королевской семьи, поставившие под сомнение провозглашенные короной демократические ценности.

СМИ: Елизавета II опечалена, а принц Чарльз в ярости из-за признания принца Гарри © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

За несколько часов до выхода программы газета The Times написала, что в Букингемском дворце расценили интервью как «объявление войны» королевской семье.

«Реакция будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика — на королевскую семью или на [конкретных] людей», — процитировало издание свой источник.

По данным газеты, королева Елизавета II не собиралась смотреть программу с участием внука и его жены, чтобы продемонстрировать, что королевская семья «сосредоточена на более серьезных проблемах».

Кто они

Принц Генри (Гарри) Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский, 36 лет. Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой, ныне покойной, жены принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. С раннего детства известен под семейным именем Гарри, которое используется даже в официальных источниках. Несмотря на отказ от королевских обязанностей, является шестым в очереди на британский престол.

Меган, герцогиня Сассекская, 39 лет. Бывшая американская фотомодель и актриса, ставшая популярной после роли Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры», в мае 2018 года вышла замуж за наследника британской королевской семьи принца Гарри, который стал вторым ее супругом.

Меган Маркл родилась в американском городе Лос-Анджелес, ее мать — социальный работник и преподаватель йоги афроамериканского происхождения, а отец — режиссер по свету с голландскими и ирландскими корнями.

Американский генеалог Гэри Бойд Робертс провел исследование, на основании которого сообщил общественности о том, что отец Меган является потомком короля Англии Эдуарда III, и, таким образом, она приходится дальней родственницей своему нынешнему мужу.

В 2020 году супруги объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. В результате они лишились титулов Его и Ее Королевское Высочество, бренда SussexRoyal, а принц потерял почетные воинские звания.

О ЧЕМ ГАРРИ И МЕГАН РАССКАЗАЛИ ОПРЕ УИНФРИ

Тайная свадьба

Оказалось, что бракосочетание, которое транслировали в большинстве стран планеты 19 мая 2018 года, «это было представление для всего мира». Именно так об официальной церемонии высказалась герцогиня Сассекская.

Невольными зрителями постановки стали больше тысячи гостей, которые пришли на венчание членов королевской семьи в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке, а провел церемонию архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Меган и Гарри рассказали, что на самом деле поженились они за три дня до того действа, которое увидел весь мир, на частной церемонии, где присутствовали только они сами и архиепископ Кентерберийский.

«Мы хотели заключить союз между нами», — пояснила герцогиня.

Молчание и мысли о суициде

По словам Меган Маркл, после свадьбы королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений. На вопрос ведущей, молчала ли жена принца по своему желанию или из-за давления родственников супруга, герцогиня Сассекская ответила: «Последнее». Сложившаяся ситуация, уточнила Маркл, привела ее к мыслям о суициде.

«Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль», — рассказала она.

При этом герцогиня Сассекская подчеркнула, что ее приняли в королевскую семью, но ее члены отличаются от «людей, управляющих этим институтом», а также назвала королевскую династию не семьей, а «фирмой».

Завершая эту часть разговора, Маркл подчеркнула, что «не собирается больше жить в страхе», а также заявила, что не понимает «как они (королевская семья. — Ред.) могли ожидать, что мы будем молчать».

Цвет кожи и королевский расизм

Рассказала Маркл в новом интервью и еще одну шокирующую подробность: представители королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка принца Гарри.

Предпосылкой к такому волнению стало то, что мать герцогини — аафроамериканка и биологически появление на свет темнокожего малыша было вполне возможно. О таких корнях Меган еще до свадьбы трубили многие западные издания, а эксперты удивлялись, как королева согласилась на такой брак.

Однако свадьба состоялась с благословения Елизаветы II, а уже позже отдельные члены королевской семьи, которых пара отказалась называть, так как это нанесет им «серьезный ущерб», интересовались, не будет ли сюрприза. По информации некоторых СМИ, такие нетолерантные вопросы мог задавать принц Чарльз.

Меган и Гарри заявили, что ситуация оказалась для них шоковой. Также Маркл посетовала, что ее сыну Арчи не был положен титул принца, поэтому он не получил охрану, что противоречит традициям.

Реакция семьи на отказ от королевских обязанностей

Решение Гарри и его супруги сложить с себя полномочия монархов обернулось для них новыми испытаниями: принц Чарльз перестал разговаривать с сыном.

«Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки и попросил меня изложить все это [решение сложить королевские обязанности] письменно», — заявил герцог.

Гарри уточнил, что продумывал все возможные варианты действия в сложившейся ситуации внутри королевской семьи, но в итоге пришел к решению, что уход из-под влияния родственников будет лучшим из всех возможных поступков.

«Очень грустно, что до этого дошло, но я должен был что-то сделать для своего психического здоровья, для моей жены и для Арчи», — пояснил Гарри.

Сейчас, по словам герцога, ему удалось возобновить общение с отцом, но в их отношениях «есть над чем поработать».

История Дианы повторяется

Помимо всего прочего принц Гарри сообщил, что принял решение об отказе от королевских обязанностей, потому что боялся повторения истории, через которую уже проходили члены королевской семьи.

«Я просто хочу, чтобы мы все извлекли уроки из прошлого», — сказал он.

Журналисты считают, что Гарри имел в виду судьбу своей покойной матери принцессы Дианы, которая погибла в ДТП в 1997 году вскоре после шумного развода с Чарльзом.

По версии отдельных экспертов, ее смерть могла быть неслучайной, поскольку была выгодна британской короне.

РЕАКЦИЯ НА ИНТЕРВЬЮ

Королевская семья готовит ответ

Сразу несколько газет Великобритании сообщают, что британская королевская семья ведет «кризисные переговоры», чтобы определиться, как отреагировать на скандальное интервью принца и его жены.

Откровения Меган и Гарри уже сравнили со знаменитым интервью принцессы Дианы 1995 года, когда она рассказала об измене своего супруга наследного принца Чарльза.

Чаще всего монархи Британии не реагируют на громкие заявления и даже обвинения в свой адрес, но беседа герцогов с Опрой Уинфри наделала столько шума, что Букингемский дворец столкнулся с небывалым давлением со стороны общественности.

В частности, лидер оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера заявил, что проблемы расового равноправия и психического здоровья, поднятые герцогиней, «касаются не только королевской семьи» и их нельзя игнорировать.

Что думают британцы

Пока во дворце думают, что сказать, простые британцы уже отреагировали на громкое интервью, соответствующие данные привела социологическая компания YouGov. Социологи Туманного Альбиона опросили более двух тысяч своих соотечественников и выяснили, что 47% граждан страны считают высказывания Меган и Гарри неуместными.

При этом 39% респондентов отметили, что сопереживают британской королевской семье, а вот в пользу Гарри и Меган высказались только 29% опрошенных.

Реакция российского МИД

Пока в Букингемском дворце думают, отреагировать успела и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. У себя в Facebook она написала, что заявления герцогов не что иное, как «обрушение декораций».

«Посмотрела я интервью Гарри и Меган. Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», — отметила Захарова.

По ее словам, из нового интервью однозначно следует, что даже самые защищенные представители британской элиты «не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке».

Захарова отреагировала на интервью принца Гарри © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Отдельно Захарова отметила, что расизм в Великобритании до сих пор не искоренен, а его жертвы нередко «подвергаются травле».

ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ЖИЗНИ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ

Гарри не родной

Интервью младшего сына главного наследника британского престола не первый скандал, который закрутился вокруг Гарри. В начале 1990-х в семье его и вовсе не считали своим родственником.

Так утверждает в своей книге «Диана: Последнее слово» психотерапевт Саймон Симмонс, называющая себя близкой подругой и доверенным лицом принцессы.

На страницах издания женщина поделилась откровениями Дианы, которая якобы рассказывала ей о том, что родственники мужа так сильно сомневались в отцовстве Чарльза, что вынудили дать согласие на ДНК-тест Гарри.

Причиной, по словам психотерапевта, послужило внешнее сходство мальчика с офицером Джеймсом Хьюиттом, с которым принцессе приписывали роман. Причем Симмонс уточнила, что громче всех в хоре недоверия звучал голос супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, который никак не хотел признавать ребенка своим внуком.

«Королевские изгои»

Разборки вокруг поведения Чарльза и Дианы быстро померкли на фоне другой сенсации, которую в 1987 году рассказали журналисты: монархия скрывала двух двоюродных сестер Елизаветы II в психиатрической лечебнице.

Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон были записаны в генеалогический справочник Burke ʼs Peerage как умершие, однако одна дожила до 66, а вторая и вовсе дожила до солидного возраста в 87 лет.

О рождении обеих девочек не сообщалось общественности, а в 1941 году их и вовсе поместили в психиатрическую больницу из-за проблем в развитии. Обе родственницы Елизаветы II имели генетические отклонения и остановились в развитии на уровне трехлетних детей. По некоторым данным, говорить сестры так и не научились, однако знаменитых родственников узнавали даже на экране телевизора.

The Queen's tragic cousins locked up in asylum and said to be dead by royals https://t.co/UJdyc08xzz — The Sun (@TheSun_NI) November 15, 2020

Лондон поможет Киеву построить новые военно-морские базы © CC0, Pixabay Идомея, Розмари и Эфельдреда.

Многие историки сходятся во мнении, что наследницы аристократической фамилии могли родиться больными в результате кровосмешения, а также уточняют, что такие недуги передаются по наследству.

«Если у всех пяти двоюродных сестер одинаковые проблемы со здоровьем, то вывод один — им передались плохие гены», — утверждал эксперт в генеалогии, разбиравшийся в истории лечения кузин королевы, Хью Пескетт.

В Букингемском дворце скандал с умственно отсталыми сестрами королевы решили не комментировать, ограничившись лишь сухим: «Это дело семьи Боуз-Лайон».

Несмотря на то что обе вычеркнутые из семьи женщины давно умерли, история до сих пор занимает умы историков. Не отстают и конспирологи, одна из самых их безумных версий гласит, что сегодня на британском престоле находится вовсе не наследница Георга VI, а настоящей Елизаветой II является та, что всю жизнь провела в лечебнице.

Кэтрин Боуз-Лайон и Елизавета II появились на свет с разницей в 10 недель в 1926 году. Приверженцы теории заговора считают, что девочек подменили при рождении, чтобы избежать скандала. Правда, никаких доказательств этой версии у сторонников конспирологии нет.