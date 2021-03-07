Карпаты находятся на территории Украины, там живут одни мольфары, а в бандеровских схронах до сих пор полно оружия... Развенчиваем мифы о самых молодых горах Европы

По наиболее распространённой версии, название Карпаты происходит от праиндоевропейского слова ker — «горная каменистая местность, скалы». Из современных языков ближайший эквивалент содержится в албанском: karpë — «гора, камень». Но наиболее тождественное объяснение названия Карпат можно найти в языке ещё одного горного народа: по-армянски qaripat (qar — камень, pat — стена) означает «Каменная стена». В эпоху Античности и Средневековья Карпаты именовались также Сарматскими горами.

1. Карпаты находятся на территории Украины

Для жителей бывшего СССР привычно считать, что Карпаты — это украинские горы. Однако на самом деле горные хребты Карпат простираются от юга Польши до севера Сербии, если смотреть с севера на юг, и от востока Австрии и Чехии (восточные отроги Альп, Лейтские горы и западные отроги Карпат разделяют всего 14 километров) до центра Румынии, так называемых Железных ворот. В северо-западной части ширина Карпат составляет 240 км, в юго-западной — 340 км. Общая длина Карпатских гор — около 1500 км, дугой с трёх сторон они охватывают среднеевропейскую низменность, или Паннонию. Анти-Пьемонт: 5 мифов и стереотипов о Галичине

На западе Украины Карпаты проходят от границ этой страны с Польшей и Словакией до границ с Румынией и Венгрией. Средняя высота украинских Карпат — 1000 метров. Горы тянутся с северо-запада на юго-восток при средней ширине 100-120 км почти на 280 км. Наивысшая точка здесь — гора Говерла (раньше называемая Русской), её высота составляет 2061 м. Однако наивысшая точка всех Карпат — гора Герлаховский Штит — имеет высоту 2655 метров и находится на территории Словакии. Так что облака в Карпатах действительно рождаются и живут, как любят писать местные журналисты, однако до высот Альп, где около 100 вершин-четырёхтысячников, этим горам далеко.

Кстати, самый высокогорный город украинских Карпат — Рахов на Закарпатье, его средняя высота составляет 820 метров над уровнем моря. У этого города есть ещё один рекорд — самый большой перепад высот между его улицами: самая высокая доходит до 1000 метров над уровнем моря, самая низкая находится на высоте 400 метров.

2. В Карпатах часто случаются землетрясения

Карпаты — относительно молодые горы, вулканическая деятельность прекратилась здесь только 1,5-2 миллиона лет тому назад. Именно в связи с этим в Карпатах и их отрогах немало горячих минеральных источников. Следы вулканической активности можно и сейчас наблюдать на территории Закарпатской области, а в городах Хуст и Мукачево именно на конусах погасших вулканов сооружены укреплённые замки.

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Время от времени румынские учёные выступают с прогнозами очередного мощного землетрясения вроде того, что случилось 26 октября 1802 года, когда сила толчков составила 8,2 балла и они ощущались на территории в 2 миллиона квадратных километров. Примечательно, что тогда было разрушено множество церквей и высоких домов, но погибло всего четыре человека — для сравнения, в 1940-м погибших было более тысячи, в 1977-м — более полутора тысяч. Однако пока что никаких признаков повышения сейсмоактивности в зоне Вранча не наблюдается, наоборот: с 1986-го по 2018-й мощность толчков здесь упала с 7,1 до 5,6 балла по шкале Рихтера, а в украинской части Карпат они практически не ощущаются.

3. В Карпатах живут одни гуцулы

На самом деле славянские жители Карпат на протяжении столетий называли себя русскими (руськыми, русинами). Историки расходятся в версиях происхождения этих племён: одни считают их потомками легендарных уличей и тиверцев, другие — частью хорватов, которая не захотела в VII веке нашей эры переселяться на Балканы.

Только в конце XVIII — начале XIX века русинов разных частей Карпат стали называть по-разному: живущих по обе стороны нынешней польско-словацкой границы — лемками, их восточных соседей из Стрыйской земли (ныне стык Львовской и Закарпатской областей Украины с Польшей) — бойками, а населяющих остальную часть украинских Карпат (и часть румынских) — гуцулами. Примечательно, что даже в начале XX века предки нынешних гуцулов очень не любили, когда их так именовали, что говорит в пользу происхождения этого этнонима от румынского hoțul — разбойник.

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Что же касается термина «карпатские мольфары», которым в последнее время злоупотребляют как на Украине, так и в России, то к этническому происхождению он отношения не имеет. Слово «мольфар» у гуцулов означает «знахарь», то есть человек, который обладает сверхъестественными способностями и является носителем древних знаний и культуры. Мольфары в Карпатах действительно до сих пор занимаются целительством, используя для этого местные травы, но считается, что они могут управлять силами природы и погодой, используя для этого заклинания.

Слово «мольфар» стало известно широкой публике благодаря книге Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков» (1911) и снятому по её мотивам одноимённому фильму (1964). Ныне же в повседневном употреблении имеет скорее ироничный оттенок, хотя сами гуцулы к своим мольфарам до сих пор относятся с уважением и даже страхом.

4. Карпаты были основной базой УПА*

Благодаря ещё одному советскому фильму, «Высокий перевал» (1981), на постсоветском пространстве бытует мнение о Карпатах как о «бандеровском крае», где до сих про полно «крыйивок» и «схронов» с оружием. Однако на самом деле основной базой боевиков ОУН-УПА* были равнинные районы Волыни и Галичины, где они и «воевали» — сначала против мирного польского населения, а потом — против «москалей» и «предателей» среди местных украинцев.

Действительно, в августе 1944 года был создан специальный «военный округ» оперативной группы УПА-Запад, который получил название «УПА-Запад-Карпаты». В него вошли «военные округа» под названиями Говерла (действовал на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей), Маковка (Львовская область) и Сян (ныне территория Польши). Однако поскольку граница СССР в Карпатах была тогда более «прозрачной», чем на равнине, бандеровцы с этой территории пытались при первой возможности улизнуть на Запад, в зоны оккупации союзников на территории Австрии и Германии. А в результате проведения «обмена населением» между ПНР и УССР и проведения «Операции «Висла» в польской части Карпат деятельность УПА* прекратилась и там.

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Однако, как и в городах Галичины, «бандеровский миф» в Карпатах зачастую имеет коммерческую составляющую, китчевым идеалом которой давно стал ресторан «Криївка» в центре Львова. Поэтому когда экскурсоводы предложат вам посетить «аутентичный» карпатский схрон или переночевать на сеновале, где в 1940-х прятался какой-то легендарный «куренной», не стоит воспринимать это слишком серьёзно.

5. В Карпаты сложно добраться

Хотя в карпатском городке Ворохта находится самый большой на Украине каменный железнодорожный мост (построен в 1895 году, имеет длину 130 метров и является одним из самых больших каменных мостов в мире), в украинские Карпаты добраться зачастую сложнее, чем при жизни императора Франца Иосифа I. Ведь во времена Австро-Венгрии, кроме магистральных железных дорог, горы были пронизаны огромной целью узкоколеек, которые сейчас практически полностью уничтожены, а те что остались — дышат на ладан или превратились в экскурсионные объекты. Хотя количеств поездов до Закарпатья возросло после постройки нового тоннеля в Карпатах, на них постоянно не хватает билетов для всех желающих, и только недавно в Черновцы стал ходить второй поезд из Киева. Мифы Днепра: редкая птица, сом-людоед и многотысячные жертвы

Ещё хуже обстоит в регионе ситуация с авиасообщением. Самолёт по маршруту Киев-Ужгород летает только трижды в неделю, и в любой момент рейс может быть закрыт — поскольку договор на использование воздушного пространства Словакии, необходимый для работы аэропорта, до исх пор не подписан. Аэропорты в Черновцах и Ивано-Франковске фактически находятся в управлении олигарха Коломойского, который не допускает туда другие авиакомпании, кроме своих «Международных авиалиний Украины». К примеру, несколько лет назад «Турецкие авиалинии» заставили отказаться от рейса Стамбул-Ивано-Франковск. При этом даже расширить автомобильную дорогу до своего горнолыжного курорта «Буковель» Коломойский пытается за бюджетные деньги.

В 2016 году в Киеве заявили, что Украина присоединится к проекту европейской автомагистрали под названием Via Carpathia, которая через несколько должна соединить литовскую Клайпеду и греческие Салоники, пройдя западнее Карпат. В 2017-м даже был подписан меморандум о взаимопонимании между «министром гиперлупов» Омеляном и министром инфраструктуры Польши Адамчиком. Омелян тогда заявил, что речь идёт об ответвлении Via Carpathia через Галичину и Буковину, по маршруту Польша-Львов-Черновцы-Румыния, но на самом деле речь шла лишь о соединении этой автострады с транспортными маршрутами на Украине. Так что европейцам, надеющимся «с ветерком» добраться в украинские Карпаты, придётся отложить эти планы на неопределённое будущее.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ