Только на прошлой неделе украинская власть демонстрировала силу, а сейчас уже – слабость. Тут и рост заболеваемости коронавирусом, и возобновление перестрелок в Донбассе, и явный отказ от «добивания» ОПЗЖ и «Партии Шария»… Почему именно произошёл «откат», непонятно, но очевидно, что украинская власть на время утратила инициативу

Другое дело, что захватить инициативу сейчас некому — оппозиция слаба. Заявления Порошенко (он считает, что преследование Медведчука имеет целью дискредитировать его) представляют собой оборонительные действия.

Эпидемия и вакцинация

На утро 5 марта в стране заразились коронавирусом 1 384 917 человек. Недельный прирост составил 51 073 человека. На предыдущих неделях — 40,2 и 30,8 тыс. На 4 и 5 марта было зафиксировано более 10 тыс. случаев заболевания в сутки, чего уже давно не было. Кроме того, выявлены первые случаи появления «британского» штамма, против которого западные вакцины неэффективны. Рост заболеваемости продолжается.

Умерли 26 763 человека. Недельный прирост — 1 021 человек. На предыдущих неделях умерло 770 и 798 человек.

Вылечился 1 191 022 человека. Недельный прирост составил 27 467 человек, в то время как на прошлой неделе — 57,4 тыс., на позапрошлой — 33,8 тыс.

В общем, ситуация с заболеваемостью резко ухудшилась, что позволило премьеру Шмыгалю заявить о начале третьей волны эпидемии и возможном ужесточении карантинных мер. С 7 марта «Укрзализныця» прекращает посадку и высадку пассажиров в Житомирской и Черновицкой областях.

Не исключено, что рост заболеваемости имеет искусственный характер, который связан с крайне низким уровнем вакцинации и массовым отказом от использования индийской вакцины.

С 25 февраля по 4 марта общее количество вакцинированных от коронавируса украинцев составляет 9 568 человек (речь идёт только об индийской вакцине, статистки по людям, которые вакцинировались частным порядком, разумеется, нет).

Главный санврач Виктор Ляшко объявил, что к концу этого года как минимум 80% населения будет охвачено прививкой от коронавируса. Притом что актуальная численность населения Украины составляет порядка 30 млн (число людей, подписавших декларации с семейными врачами), речь идёт о 24 млн, то есть примерно по 80 тыс. в день. Откуда он собрался взять столько вакцины, пунктов вакцинирования и самих украинцев, согласных вакцинироваться, остаётся непонятным…

Между тем развивается скандал вокруг поставки индийской вакцины. МОЗ отказался раскрывать детали сделки, между тем, согласно информации Hindustan Times, Индия закупает Covishield по льготной цене — 200 рупий за дозу ($ 2,73) для других стран и частных покупателей — 400 рупий ($ 5,47). При этом, к примеру, Бельгия закупила вакцину AstraZeneca по $ 2,13. Кстати, китайская вакцина CoronaVac, которую Украина должна получить в апреле, стоит $18 за дозу. Цена Sputnik V — $ 11,7 (две инъекции).

Обострение в Донбассе

На прошедшей неделе ситуация в Донбассе вновь обострилась — до такой степени, что всерьёз обсуждалась возможность полномасштабного возобновления боевых действий.

В ночь на 3 марта ВСУ подвергли массированному миномётному обстрелу окрестности села Ленинское (выпущено около 100 мин). В ответ ДНР сообщила, что войскам отдан приказ на подавление противника. Борис Грызлов и Дмитрий Песков обвинили украинскую сторону в провоцировании конфликта. Украинская сторона отвечает, что это Россия «должна дать указание контролируемым ею вооружённым формированиям соблюдать режим прекращения огня» (как это поможет предотвратить огонь с украинской стороны, МИД Украины не объяснил, а зря).

Украинские политики прямо говорят, что обострение будет.

Арсен Аваков: «Россия будет отвечать (имеет в виду — на репрессии против ОПЗЖ. — Авт.). Будет отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, проплачивать. Теперь им проплачивать будет сложнее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесли огромный удар. Сойдёт снег — начнутся провокации на фронте».

Сергей Гармаш («представитель украинского Донбасса» в ТКГ): «Будет краткосрочное, я надеюсь, обострение на фронте для того, чтобы запугать украинское руководство, запугать Украину и наших западных партнёров, которые очень не хотят эскалации и заставить сесть за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском».

Мы ранее писали, что провокации обязательно будут, поскольку они рассматриваются украинской стороной как формальное основание для отказа от нынешней версии Минских соглашений и изменения переговорного формата. Правда, они почему-то забывают, что подписание обоих редакций Минских соглашений было результатом серьёзных поражений Украины на фронте.

Впрочем, был и успех — началось спутниковое вещание телеканала «Дом», который специально предназначен для «оккупированных территорий».

Давление на ОПЗЖ и «Партию Шария»

Пожалуй, главной новостью в этом направлении стали слухи о том, что Офис президента раздаёт указания областным администрациям с тем, чтобы они обеспечили принятие решений советами с требованием пресечь антигосударственную деятельность оппозиции. Понятно, что такие решения сами по себе никакой силы иметь не будут, но они создадут видимость того, что власть, оказывая давление на оппозицию, выполняет требования народных масс. Нечто вроде митингов 1937 года.

Однако это обстоятельство показывает слабость власти и неуверенность её в своих силах. По большому счёту, власть могла действовать по налаженной схеме, не напрягаясь по поводу поиска законных оснований для преследования представителей оппозиции. Однако очевидно, что возник некоторый кризис легитимности. Хотя и неясно, где именно: в Офисе президента или в посольстве США.

Вообще же большая часть экспертов полагают, что целью ОП не было полностью уничтожить ОПЗЖ. Власти было вполне достаточно ослабить Медведчука, лишить его медийных ресурсов и ограничить финансовые возможности. Это должно было привести к падению рейтинга ОПЗЖ и усилению группы Лёвочкина—Бойко, конкурирующей с группой Медведчука в партии.