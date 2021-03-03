Председатель Евросовета Шарль Мишель совершил двухдневный визит на Украину, говорил приятные уху украинских политиков слова о сотрудничестве Брюсселя и Киева. Однако цель его поездки не была напрямую связана с Украиной

3 марта Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Мариинском дворце в Киеве, по итогам которых дали совместную пресс-конференцию. Но речь на ней шла не столько о сотрудничестве Украины и Брюсселя, сколько о России.

Без России никуда

Председатель Евросовета Шарль Мишель сказал, что на саммите ЕС в марте главы государств и правительств стран-членов союза обсудят вопросы, связанные с Россией, а разработать новую политику ЕС в отношении РФ поможет информация, полученная им в ходе поездки на Украину. Украина подталкивает ЕС к разрыву отношений с Россией © МИД РФ | МИД РФ | Перейти в фотобанк

«Мы полностью привержены тому, чтобы быть жёсткими. Мой визит на Украину преследует цель подготовить эти решения», — заявил он.

Свою позицию по этому поводу выразил и украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я надеюсь, что по итогам заседания Европейского совета в конце марта будет дан мощный сигнал по осуждению российской гибридной агрессии против Украины. Я не верю в возвращение business as usual в отношениях между Европейским союзом и РФ без восстановления территориальной целостности нашего государства», — сказал глава государства.

Ещё одна тема, связанная с Россией, фигурировавшая на встрече в Киеве, — «Северный поток — 2». По словам Зеленского, Украина вместе с США и странами ЕС многое сделали по этому проекту, в противном случае газопровод был бы уже построен. Если «Северный поток — 2» будет достроен, как заявил Зеленский, это станет ещё одним мощным ударом по Украине.

Как утверждает министр финансов Украины Сергей Марченко, запуск этого газопровода грозит стране потерей ресурсов и рабочих мест, а также ущербом на сумму около $1,5 млрд. Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой даёт более пессимистичный прогноз — $3 млрд, однако, по его словам, эти потери некритичны. Украина-ЕС: скандальный «Миротворец» едва не поставил крест на ассоциации © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Всё равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», — объяснил Лановой.

На переговорах в Мариинском дворце зашла речь о самой актуальной для всего мира проблеме — борьбе с эпидемией коронавируса. Мишель пообещал, что ЕС рассмотрит вопрос о помощи Киеву с вакцинами, но с оговоркой — настолько оперативно, насколько это будет возможно.

Сейчас на Украине доступна всего одна вакцина — Covishield индийского производства, более дешёвый и менее эффективный аналог вакцины AstraZeneca, который не применяется ни в одной европейской стране. Зеленский признался, что украинцы не хотят прививаться ею. Чтобы исправить ситуацию, президенту пришлось присоединиться к агитационной акции и самому сделать укол Covishield. Произошло это накануне в Луганской области, куда он ездил вместе с Мишелем.

А на вопрос, зачем Зеленский вакцинировался, если уже переболел коронавирусом, ответил, что уровень антител в крови у него был очень низким.

Разговоры о мире под свист пуль

На Украину Мишель прибыл 2 марта и сразу в сопровождении главы государства направился в зону вооружённого конфликта на восток страны.

На совместном брифинге по итогам поездки председатель Евросовета назвал «позорной реальностью» продолжающуюся на европейском континенте войну. Он подчеркнул непоколебимую поддержку ЕС территориальной целостности Украины, а также всех усилий «нормандского формата» и Контактной группы, направленных на деэскалацию конфликта в Донбассе. Попов: Германии и Франции выгоднее тупик Минских соглашений, чем пророссийская автономия на Украине © sobityadnya.ru

«Единственный путь вперёд — это полная реализация Минских соглашений. Полное прекращение огня, больше пунктов пропуска и дальнейшее разминирование улучшат жизнь людей по обе стороны линии соприкосновения, и ЕС готов поддерживать эти усилия. К сожалению, Россия не ответила взаимностью на позитивные шаги Украины для воплощения Минских соглашений, и именно потому наши экономические санкции против России останутся в силе. Россия — часть этого конфликта, а не посредник», — сказал Мишель.

Последний тезис председателя Евросовета абсолютно не соответствует действительности: РФ наравне с Германией и Францией выступает в качестве гаранта Минских соглашений, а участники вооружённого противостояния — Киев и народные республики Донбасса. Так что на Москве лежат ровно такие же обязательства, как на Берлине и Париже. Только ни немецкие, ни французские власти руководство ЕС никогда не упрекало в недостаточности усилий по урегулированию внутриукраинского кризиса.

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявляли, что Москва заинтересована в стабильной и процветающей Украине и готова оказать необходимое для этого содействие. Действия же Киева, наоборот, направлены на затягивание боевых действий. Совпадение ли, но с визитом Мишеля совпало обострение на фронте.

В эфире телеканала «Россия 1» представитель главы ЛНР в Контактной группе Родион Мирошник заявил, что ни один представитель Украины не заинтересован хотя бы на йоту исполнить Минские соглашения, представителю ОБСЕ даже пришлось на заседании политической рабочей группы в течение часа воспитывать представителя Украины, указывая ему на необходимость продемонстрировать готовность к компромиссным решениям. По словам Мирошника, заявление Зеленского и Мишеля о реализации «Минска» «они должны в первую очередь прибить себе на лоб и сами выполнять эти соглашения».

«Мы ожидаем, что Россия обеспечит полный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем территориям Украины, которые не контролируются правительством. Пандемия COVID-19 не должна использоваться как предлог для дальнейшего отделения этих регионов от Украины. Мы также призываем Россию вернуться в Совместный центр контроля и координации», — добавил Мишель. Терпение лопнуло: российские военные покидают СЦКК © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Российские военные покинули Центр в конце 2017 года, но не по своей воле. Как рассказал тогда представитель РФ в рабочей группе по вопросам безопасности Контактной группы Андрей Коротков, за последние месяцы условия пребывания россиян в составе Центра не просто ухудшились, а приобрели дискриминационный характер: согласно регламенту, они могли перемещаться по зданию, где работали, и выходить на улицу не больше чем на 10 минут в конце каждого часа только под конвоем вооружённых нацгвардейцев Украины.

Кроме того, Киев под выдуманными предлогами мешал выездам российских специалистов в населённые пункты для контроля ситуации, тем самым блокируя деятельность офицеров из РФ в мероприятиях Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, украинские военнослужащие по-хамски вели себя по отношению к российским коллегам.

Сохранения действующих антироссийских санкций Зеленскому кажется недостаточным и на брифинге он заявил: «Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию. Украина желает мира и пытается его достигнуть политико-дипломатическим путём. Присутствие здесь европейского лидера показывает, что Украина не остается одной в этих усилиях. Я благодарен Европейскому союзу и лично Шарлю Мишелю за политическую поддержку, дипломатическое и санкционное давление на РФ для выполнения ею Минских соглашений и деоккупации украинских территорий».

Санкции, которые требует от ЕС украинский президент, с понятием «политико-дипломатический» явно не вяжется. Вот прямой диалог и переговоры — да, но Киев от общения с представителями ДНР и ЛНР категорически отказывается, а установление мира обсуждать нужно именно с ними. С зарубежными представителями «нормандского формата» можно говорить сколько угодно, но восстанавливать страну будут не они, а жители Украины и Донбасса.

Мишель объявил о начале в 2021 году новой программы поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в Донбассе, в частности, она предусматривает финансирование пунктов въезда-выезда. При этом европейский чиновник напомнил, что ЕС уже предоставил Киеву значительную поддержку для смягчения влияния конфликта в регионе.

Это заявление председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал так: «Единственное, что может и должен сделать Евросоюз по Донбассу, — это настоять на выполнении Киевом своей части Минских соглашений, причём соблюдая их последовательность. Всё остальное — от лукавого. Со стороны ЕС его нынешняя позиция покрывательства Киева — это по большому счёту предательство и людей, живущих в зоне конфликта, и пресловутых европейских ценностей, о которых к месту и не к месту так любит напоминать Брюссель».

Согласно Минским соглашениям, Киев сможет получить контроль над российско-украинской границей только после закрепления в Конституции особого статуса Донбасса, проведения амнистии участников вооруженного конфликта и местных выборов в ДНР и ЛНР. Однако украинская сторона требует изменить эту последовательность: голосование в народных республиках после передачи государственной границы в ведение Киева. Отключение на Украине «Первого Независимого»: Божья кара или чистый криминал? © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Пока Мишель и Зеленский находились в Луганской области, в Киеве около здания представительства Евросоюза проходил митинг оппозиции против реформ в стране. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что инициатором тех реформ, которые на протяжении 7 лет уничтожают украинское государство, был не кто иной, как ЕС, — их реализация была условием предоставления безвизового режима в 2017 году.

Митингующие добивались встречи с Мишелем, поговорить с иностранным гостем они хотели прежде всего о закрытии четырёх информационных СМИ.

«Мы требуем, чтобы европейский чиновник высшего эшелона власти провёл встречу с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» и с представителями разрушенных властью телеканалов. Мы будем требовать, чтобы европейский чиновник, вернувшись к себе на родину, инициировал рассмотрение вопроса о сворачивании свободы слова на Украине», — заявил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин.

Журналисты закрытых СМИ попытались передать представительству ЕС обращение, подготовленное оппозицией, в котором содержится требование ввести санкции в отношении украинских чиновников, которые себе позволяют посягать на свободу слова на Украине, однако в здание дипмиссии их не пустили, хотя в здание беспрепятственно заходили курьеры сервисов по доставке еды. Александр Рар: То, что ЕС не реагирует на происходящие на Украине безобразия, позор © РИА Новости, Михаил Климентьев

Сам факт приезда Мишеля на Украину воодушевил местных чиновников. Глава Евросовета на пресс-конференции в Киеве заявил, что «нет Европы без Украины, мы разделяем общие ценности: демократия, верховенство права, соблюдение международного права и прав человека. ЕС — самый надёжный партнёр Украины». Звучит красиво, но по сути украинская тематика нужна Брюсселю для того, чтобы оправдать свои действия по отношению к России, и начавшиеся накануне обстрелы по Донбассу могут послужить подходящим поводом для расширения санкционного давления на Москву на предстоящем саммите ЕС.

При этом европейцы предпочитают закрывать глаза на бесчинства, происходящие на Украине. Те самые права человека, за нарушение которых — а зачастую по факту этого не было — Запад разрешил себе даже бомбить страны и развязывать там военные операции, не получив одобрения Совета Безопасности ООН, что противоречит международному праву, на Украине не соблюдаются сплошь и рядом.

Закрытие четырёх телеканалов — это лишь один из эпизодов, а таковых за постмайданный период наберётся десятки, а то и сотни.